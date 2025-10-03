Chiều 3/10, lãnh đạo UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm hai cha con tử vong.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/10, bà Đ.T.Q (trú thôn Nam Tân, xã Nâm Nung) đi làm rẫy ở khu vực thôn Nam Hà, phát hiện chồng là ông T.V.L. (55 tuổi) và con trai T.V.Q. (24 tuổi) nằm bất động dưới giếng nước cạnh chòi rẫy.

Sau đó, bà Q. hô hoán kêu cứu, người dân có mặt đưa các nạn nhân lên nhưng cả hai đã tử vong, nhiều khả năng do ngạt khí. Giếng nơi xảy ra vụ việc sâu khoảng 10m.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ đưa thi thể hai nạn nhân về nhà để lo hậu sự và cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình.