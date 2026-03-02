Đi làm, chăm con, giữ nhịp gia đình – nhưng phụ nữ vẫn nói: "Em có làm gì đâu"

Liệu có phải phụ nữ quen với việc tự thu nhỏ giá trị của mình?

"Có làm gì ghê gớm đâu", "Chuyện ai cũng làm mà" – đó gần như là phản xạ của rất nhiều phụ nữ khi được ghi nhận. Nhưng cái "bình thường" mà họ nhắc đến mỗi ngày thực ra là một chuỗi việc không tên. Họ đi làm đủ tám tiếng, thậm chí hơn. Họ về nhà nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, kèm con học, nhớ lịch tiêm phòng, nhớ ngày giỗ, nhớ từng khoản chi trong nhà. Họ là người đứng giữa khi gia đình có mâu thuẫn, là người giữ nhịp cảm xúc để mọi thứ không đổ vỡ.

Phụ nữ Việt không chỉ làm một vai, họ làm nhiều vai cùng lúc. Họ kiếm tiền như đàn ông, nhưng khi về nhà vẫn phải chu toàn như một người phụ nữ "đúng nghĩa". Họ phải ổn định khi mọi người bất an, phải dịu dàng khi người khác nóng nảy, phải mạnh mẽ đúng lúc và yếu mềm đúng chỗ. Họ phải đẹp, phải biết chăm sóc bản thân, nhưng cũng không được quá đặt mình lên trước gia đình. Những áp lực ấy không ai ghi vào hợp đồng, không ai trả lương thêm, và hiếm khi được gọi tên là sự cố gắng. Vì họ đã quen xem tất cả là trách nhiệm. Nhưng nếu một ngày những điều ấy biến mất, liệu nhịp sống ấy có còn nguyên vẹn?

8/3 năm nay: Không nói về "siêu nhân", mà nói về điều rất đời

Thay vì xây dựng hình tượng người phụ nữ hoàn hảo, đa nhiệm và không tì vết, Cỏ Cây Hoa Lá - thương hiệu mỹ phẩm Việt lựa chọn một thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa: "Phụ nữ Việt – Bình thường mà phi thường."

Thiết kế hộp quà 8/3 năm nay của thương hiệu kết hợp cùng họa sĩ Nemoo (Trương An Dân) – người được biết đến với những tác phẩm nổi tiếng minh họa phụ nữ của 54 dân tộc Việt Nam. Hình ảnh hộp quà là sự lựa chọn chân dung 3 đại diện cho phụ nữ ba miền với những nét đẹp đặc trưng:

Phụ nữ miền Bắc: Duyên dáng với áo tứ thân và nón quai thao, gắn liền với tinh thần chăm chỉ, chịu thương chịu khó.

Phụ nữ miền Trung: Kiên cường và mộc mạc trong trang phục dân tộc, phản ánh nét đẹp lao động và văn hóa địa phương.

Phụ nữ miền Nam: Thanh lịch, phóng khoáng với áo dài và mấn, biểu tượng cho sự dịu dàng và tâm hồn tươi sáng.

Ba dáng vẻ khác nhau, nhưng cùng chung một vẻ đẹp rất Việt: Đó là sự dịu dàng trong cách chăm lo cho gia đình, là sự bền bỉ trước những nhọc nhằn, là những điều rất bình thường… nhưng lại làm nên sức mạnh phi thường.

Không chỉ là một hộp quà, mà là một cách nói lời ghi nhận

Bên cạnh ý nghĩa thiết kế, bộ quà 8/3 năm nay của Cỏ Cây Hoa Lá cũng được xây dựng theo hướng đa dạng lựa chọn, phù hợp với nhiều đối tượng với đa dạng các sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da, chăm sóc cơ thể:

- Set quà tinh tế dành tặng vợ – thay cho lời cảm ơn chưa kịp nói

- Set quà ấm áp dành tặng mẹ – như một sự tri ân cho những năm tháng thầm lặng

- Set quà thanh lịch phù hợp tặng cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè

- Và cả những phiên bản thiết kế trang nhã, phù hợp để doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng nhân viên nữ dịp 8/3

Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, các set quà được xây dựng xoay quanh tinh thần chăm sóc và ghi nhận – đúng với tinh thần "bình thường mà phi thường".

Bởi có lẽ, điều phụ nữ cần nhất trong ngày 8/3 không phải là một món quà quá đắt tiền, mà là một sự thấu hiểu.

Khi 8/3 không còn là những lời chúc mang tính hình thức

Hoa rồi sẽ héo. Sản phẩm rồi cũng sẽ dùng hết. Nhưng một lời thừa nhận thật lòng có thể ở lại lâu hơn nhiều. Một câu như "Anh biết em đã cố gắng rất nhiều" đôi khi giá trị hơn bất cứ món quà nào.

Phụ nữ Việt không "chỉ là bình thường". Họ chỉ đã quen sống trong một môi trường mà sự cố gắng của mình bị xem là nghĩa vụ. Có lẽ 8/3 năm nay không cần thêm những lời tung hô lớn tiếng. Chỉ cần bớt đi một lần họ phải tự thu nhỏ mình bằng câu nói: "Em có làm gì đâu."