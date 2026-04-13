Tại Bến xe Miền Đông (TPHCM), ngày 12-4, hành khách liên tục đến các quầy vé hỏi lịch trình, giá vé và thời gian xe xuất bến vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Vé xe khan hiếm

Những tuyến du lịch, về quê, đi miền Trung được quan tâm nhiều nhất. Một số nhà xe thông tin nhiều chuyến trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (26-4) đã hết vé. Tại quầy vé nhà xe Phương Trang - FUTA Bus Lines, nhân viên cho biết giá vé tuyến TPHCM - Đà Lạt khoảng 260.000 đồng nhưng vé dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đã hết.

Tình trạng khan hiếm vé cũng diễn ra với nhiều tuyến miền Trung như TPHCM - Quảng Ngãi, TPHCM - Đà Nẵng trong dịp Giỗ Tổ. Đến nay, các hãng chưa có thông tin bổ sung chuyến; còn vé phục vụ kỳ nghỉ 30-4 và 1-5 thì chưa mở bán.

Tại Bến xe Miền Đông (TPHCM), nhiều chặng di chuyển đang khan hiếm vé trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: NGỌC QUÝ

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới, nhu cầu đi lại tăng ở các tuyến đến khu vực ven biển. Ông Bùi Hữu Cường (ngụ phường Thủ Đức) cho biết gia đình dự tính đi Khánh Hòa nghỉ lễ dài ngày nhưng giá vé năm nay tăng khá mạnh. "Tôi muốn đưa các con đi tắm biển, kết hợp về quê thăm ông bà nhưng giá vé dịp lễ này cao hơn mọi năm" - ông Cường phân vân.

Theo nhân viên nhà xe Như Quỳnh, giá vé xe thông thường tuyến TPHCM - Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) dao động từ 240.000 đồng đến 280.000 đồng, nếu giá dầu tiếp tục biến động. Với xe giường nằm loại 1, giá vé khoảng 470.000 đồng trong dịp lễ.

Ở quầy Kumho Samco Bus Lines, nhân viên xác nhận một số tuyến đi Tây Nguyên đang khan hiếm chỗ. Cụ thể, tuyến TPHCM - Đắk Lắk hết vé ngày 24-4, ngày 25-4 chỉ còn một số ghế. Riêng ngày 29-4, lượng vé còn lại rất ít với giá 450.000 đồng/vé.

"Cân đong đo đếm" khi tăng giá vé

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết đã lên kế hoạch phục vụ hành khách đi lại dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.

Do 2 đợt nghỉ lễ gần nhau, người lao động có thể chủ động nghỉ thêm 2 ngày làm việc xen giữa để kéo dài kỳ nghỉ liên tục 9 ngày. Vì thế, Bến xe Miền Đông mới dự kiến sản lượng hành khách tăng cao dịp này, tập trung chủ yếu ở tuyến đường ngắn, tuyến du lịch như TPHCM đi Tây Nguyên, miền Trung… Trong 2 ngày 29 và 30-4, bến xe dự báo hành khách đạt 15.000 - 16.000 lượt/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường. Các hãng xe phụ thu không quá 40% để bù chiều chạy rỗng, áp dụng tối đa trong 3 ngày, từ 29-4 đến 1-5.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới thông tin do ảnh hưởng giá dầu, đến ngày 12-4, 28 doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh giá vé so với ngày thường với mức tăng trung bình 17%. Việc tăng giá được các hãng "cân đong đo đếm" trong bối cảnh cạnh tranh với nhà xe trong và ngoài bến.

Các hãng hàng không sẽ tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Ảnh: LAM GIANG

Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng Phòng Điều hành Bến xe Miền Tây (TPHCM), 2 kỳ nghỉ lễ sắp tới có thể được nhiều người chủ động gộp lại nên lượng hành khách dự kiến vượt 3% so với cùng kỳ năm 2025, bến sẵn sàng điều động xe tăng cường. Trong dịp lễ này, một số doanh nghiệp phụ thu 40% giá vé để bù chiều xe chạy rỗng.

Ông Hậu cho biết ảnh hưởng từ việc giá xăng dầu liên tục biến động, từ ngày 1-3 đến nay, 71/147 doanh nghiệp vận tải tại Bến xe Miền Tây đã tăng giá vé ngày thường. Mức tăng thấp nhất là 2% (tuyến Sóc Trăng) và cao nhất là 36,3% (tuyến Trà Vinh). Đến thời điểm này, một trong những doanh nghiệp lớn là Phương Trang vẫn chưa tăng giá vé.

"Để giữ khách quen, nhiều doanh nghiệp đắn đo khi tăng giá vé. Việc một số doanh nghiệp lớn chưa tăng đang giúp giá vé kìm lại trong dịp lễ" - ông Hậu nhận xét.

Hàng không sẵn sàng

Trong ngày, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy giá vé máy bay nhiều chặng trong nước dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 được mở bán nhiều nhưng giá neo cao.

Chặng TPHCM - Hà Nội, giá vé thấp nhất của Vietjet, Vietravel Airlines, SUN PhuQuoc Airways là từ 2,7 - 2,8 triệu đồng; Vietnam Airlines thấp nhất từ 3 triệu đồng. Các điểm đến sôi động như Phú Quốc, nếu đi từ TP HCM khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng/khách; từ Hà Nội giá thấp nhất đến 4 triệu đồng…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ, Vietjet tiếp tục tăng chuyến trên các đường bay khắp Việt Nam.

Hãng này cho hay sẽ khai thác gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn từ ngày 25-4 đến 5-5, với tổng số 500 chuyến tăng thêm, tương đương tăng 16% so với cùng kỳ. Các chuyến được tăng cường khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển như đến và đi từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc…

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cũng dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp cao điểm nghỉ lễ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội - TPHCM tăng 12%. Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, TPHCM đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%…

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, thông tin đơn vị chủ động bố trí nguồn lực, tăng chuyến và điều hành khai thác linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách, đồng thời duy trì kết nối hàng không trong nước và quốc tế.

Đường sắt cũng tăng chuyến Công ty CP Vận tải Đường sắt vừa công bố kế hoạch tăng chuyến phục vụ hành khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30-4, 1-5 sắp tới. Đến nay, hàng chục ngàn vé tàu đợt cao điểm nghỉ lễ đã được bán. Ảnh: NGỌC QUÝ Theo đó, từ ngày 24-4 đến 3-5, tuyến Hà Nội - TPHCM tiếp tục duy trì 5 đôi tàu chạy hằng ngày, gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10; đồng thời chạy thêm tàu SE11/SE12 trong thời gian cao điểm. Các khu đoạn có nhu cầu đi lại lớn như TP HCM - Quy Nhơn, TPHCM - Nha Trang, TPHCM - Phan Thiết, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng hay Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Đà Lạt - Trại Mát cũng sẽ được bổ sung chuyến. Ngành đường sắt tiếp tục áp dụng nhiều chính sách giảm giá cho người có công, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên... Tính đến nay, khoảng 44.200 vé tàu đợt cao điểm nghỉ lễ đã được bán ra.



