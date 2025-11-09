Anh Cương là một nhân viên văn phòng 28 tuổi tại Hồ Bắc (Trung Quốc), luôn tự hào là người sống lành mạnh: thường xuyên tập thể dục, ăn nhiều rau củ và đặc biệt thích uống sữa tươi. Nên khi cơ thể bắt đầu xuất hiện tình trạng chân tay yếu đi và chứng run tay ngày càng nặng, tra cứu trên mạng giống như thiếu canxi làm anh tức giận vô cùng. Anh đến Khoa Xương khớp thuộc Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) thăm khám để "làm cho ra lẽ".

Thật không ngờ, bác sĩ xương khớp lại đặc biệt chú tâm tới sự thay đổi màu da của anh và liên tục hỏi về các triệu chứng lạ như đau vùng bụng phải, sụt cân nhanh, mệt mỏi, chán ăn kéo dài. Lúc này, anh Cương mới hốt hoảng nhận ra cơ thể mình đúng là có nhiều dấu hiệu bất thường, nhưng đã lầm tưởng đó là do áp lực công việc và tập luyện.

Ảnh minh họa

Ngay lập tức, bác sĩ khuyên anh chuyển sang khoa Gan - Mật - Tụy. Kết quả chẩn đoán cuối cùng đã khiến chàng trai trẻ suy sụp: ung thư gan giai đoạn đầu. Càng bàng hoàng hơn khi nguyên nhân được xác định là vì uống sữa sai cách.

Kiểu uống sữa tưởng tốt nhưng cực hại gan

Anh Cương không hút thuốc, không uống rượu bia, đi ngủ sớm và không lười vận động. Anh khá quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ, sợ mình làm văn phòng ngồi nhiều xương yếu nên đã duy trì thói quen uống sữa 2 lần một ngày trong hơn 4 năm.

Hai năm trở lại đây, anh trở thành "khách ruột" của một trang trại sữa bò nhỏ ở ngoại ô vì sữa tươi ngon và giá rẻ, tới lúc nào có thể nhờ vắt ngay lúc đó. Tuy nhiên, vì trang trại ở xa, muốn vắt theo yêu cầu thì anh phải mua nhiều một lần. Sai lầm thứ nhất của anh là lượng sữa mua mỗi lần thường được dự trữ trong tủ lạnh để uống trong ít nhất 1 tuần, nhiều thì hơn 2 tuần. Sai lầm thứ hai là tưởng rằng sữa nguyên chất, vắt ra là uống sẽ tươi ngon, nhiều dinh dưỡng và tốt hơn cho sức khoẻ so với sữa đã được xử lý nhiệt.

Theo các nghiên cứu, sữa tươi không tiệt trùng (Raw Milk) có thời gian bảo quản rất ngắn và không đảm bảo vệ sinh. Sữa để lâu ngày trong môi trường ẩm ướt của tủ lạnh sẽ dễ bị biến chất, sản sinh ra vi khuẩn và các độc tố có hại. Cụ thể, nó có nguy cơ sinh ra aflatoxin - chất gây ung thư số 1 được WHO cảnh báo. Độc tố này một khi được cơ thể hấp thụ sẽ gây tổn thương lớn, đặc biệt là đối với gan - cơ quan giải độc chính.

Ảnh minh họa

Chưa kể, sữa không tiệt trùng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nghiêm trọng do chứa các vi khuẩn nguy hiểm (E. coli, Salmonella, Listeria) dễ gây tiêu chảy, sốt, và các bệnh truyền nhiễm nặng, đặc biệt ở nhóm dễ tổn thương như trẻ em. Nếu bảo quản sai cách hoặc quá hạn, vi khuẩn sinh sôi sản sinh độc tố, dẫn đến ngộ độc thực phẩm cấp tính với các triệu chứng dữ dội như nôn mửa, buồn nôn, và đau bụng.

Tại sao ung thư gan lại gây triệu chứng run tay?

Với trường hợp của anh Cương, việc hiểu lầm triệu chứng run tay do thiếu canxi hay bệnh xương khớp cũng không khó hiểu. Bác sĩ cho rằng đây là triệu chứng không quá thường gặp ở ung thư gan, không phổ biến như: vàng da, vàng mắt, đau vùng bụng phải trên, chán ăn khó hiểu, sụt cân.

Run tay (co thắt cơ) là dấu hiệu của hội chứng não gan (Asterixis) - một triệu chứng thần kinh của bệnh gan mạn tính. Khi chức năng gan bị suy giảm do độc tố tích tụ (như aflatoxin, cộng hưởng với thói quen thức khuya, căng thẳng), gan không thể lọc khiến độc tố ở trong máu di chuyển đến não, làm suy giảm chức năng não. Sự suy giảm chức năng não này chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề kiểm soát vận động thần kinh ở bàn tay và cổ tay, biểu hiện bằng chứng run tay bất thường.

Ảnh minh họa

May mắn, bệnh ung thư gan của anh Cương được phát hiện ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trường hợp này là lời nhắc nhở nghiêm khắc: một thói quen tốt cũng có thể trở thành "thuốc độc" nếu thực hiện sai cách.