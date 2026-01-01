Đi họp phụ huynh cho con, 1 người mẹ quay video chê hết người này đến người kia xấu rồi thẹn đỏ mặt vì lộ điều này!

Họp phụ huynh vốn là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, nhưng với không ít người, đây lại là nơi để phô trương sự giàu sang hoặc diện mạo cá nhân. Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã gây bão mạng khi đăng tải đoạn video tự nhận mình là "phụ huynh đẹp nhất lớp".

Trong video, người phụ nữ xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, da trắng, mắt to và gương mặt thanh tú. Không dừng lại ở việc khoe mình, người này còn quay camera về phía các phụ huynh khác trong phòng kèm những lời lẽ chê bai, thiếu tôn trọng. Thậm chí, cô còn tự hào tuyên bố con mình đứng nhất lớp với 46 học sinh, khẳng định sự kết hợp giữa "mẹ đẹp nhất, con giỏi nhất" là niềm phúc đức của gia đình.

Sự cố "bay màu" filter và làn sóng chỉ trích

Tuy nhiên, sự tự tin thái quá đã dẫn đến một cái kết ngoài dự tính. Trong khoảnh khắc xoay ống kính, bộ lọc làm đẹp (filter) bất ngờ bị tắt, làm lộ diện mạo thật sự của người mẹ. Trái ngược với hình ảnh "mỹ nhân 30 tuổi" trước đó, gương mặt thật của cô lộ rõ làn da chảy xệ, xỉn màu và dấu hiệu tuổi tác của phụ nữ ngoài 50.

Sự tương phản quá lớn này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Thay vì nhận được những lời khen ngợi như mong đợi, người mẹ này lại trở thành tâm điểm của sự châm chọc. Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ trích: "Đi họp phụ huynh hay đi xem mắt mà phải làm màu thế này?" hay "Nhan sắc thực sự không xấu, nhưng cách hành xử dìm hàng người khác để nâng mình lên thì thực sự không đẹp chút nào".

Người mẹ tự nhận mình xinh đẹp nhất lớp và chê bai các phụ huynh khác

Làn da thật bị lộ

Bài học về sự đĩnh đạc của cha mẹ

Thực tế, tâm lý muốn trở nên nổi bật trong mắt giáo viên và các phụ huynh khác là biểu hiện của sự thiếu tự tin và hám danh ảo. Việc dùng nhan sắc (vốn nhờ công nghệ) để lấn lướt người khác không giúp học sinh có vị thế cao hơn tại trường, mà ngược lại, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của chính đứa trẻ trong mắt thầy cô và bạn bè.

Sự hiện diện tốt nhất của cha mẹ tại trường học không nằm ở trang phục lộng lẫy hay vẻ ngoài hào nhoáng, mà ở sự đĩnh đạc, thái độ tôn trọng mọi người và sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục con cái. Thay vì dạy con sự hư vinh và so bì, cha mẹ nên là tấm gương về sự khiêm nhường và lòng tự trọng.

(Nguồn: Sohu)