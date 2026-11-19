Cô Hồng Thắm, công tác tại Trường Mầm non số 1 Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 mới đây. Phía sau những thành tích chuyên môn là nhiều năm gắn bó với trẻ, những sáng kiến giáo dục xuất phát từ thực tế và các hoạt động sẻ chia với học trò nghèo bằng chính thu nhập cá nhân.

Ước mơ bắt đầu từ khe cửa lớp học

Sinh ra trong gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế còn khó khăn, tuổi thơ của Thắm gắn với những nhọc nhằn của bố mẹ và cuộc sống bình dị nơi làng quê. Gần nhà cô bé ngày ấy có một điểm trường mầm non. Mỗi khi có dịp, Thắm lại chạy đến, nép bên cửa, nhìn qua khe cửa để xem các cô giáo dạy học, vui chơi và chăm sóc trẻ.

Hình ảnh những cô giáo dịu dàng bên học trò khiến Thắm đặc biệt ngưỡng mộ. Trong lòng cô bé dần hình thành mong muốn một ngày được đứng trong lớp học ấy, được chăm sóc những đứa trẻ và được gọi bằng hai tiếng thân thương “cô giáo”.

“Có lẽ, ước mơ trở thành giáo viên đã được gieo vào tâm hồn tôi từ những khoảnh khắc giản dị như thế” , cô Thắm nói.

Cô Phan Thị Hồng Thắm (giữa) được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026.

Ước mơ lớn dần theo năm tháng, trở thành động lực để cô lựa chọn ngành Giáo dục mầm non. Đến hôm nay, mỗi khi đứng trước những ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của học trò, cô Thắm lại nhớ về hình ảnh chính mình năm nào đứng bên khe cửa lớp học.

‘Con thích được đi học vì được ăn ngon’

Trong những câu chuyện khiến cô nhớ nhất suốt quá trình dạy học, có một học trò với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm học 2020-2021, cô phụ trách lớp có một em nhỏ gia đình đông con, bố mẹ đau ốm, cuộc sống thiếu thốn, không đủ điều kiện cho em ăn bán trú tại trường. Thương học trò, cô Thắm tự nguyện hỗ trợ tiền ăn bán trú trong học kỳ I, đồng thời giúp thêm tiền học và một số đồ dùng cá nhân để em có thể ở lại trường, sinh hoạt và học tập cùng bạn bè.

Điều khiến cô xúc động nhất không phải số tiền mình bỏ ra, mà là câu nói ngây thơ của đứa trẻ: “Con rất thích được đi học, vì đi học con được ăn đồ ăn ngon lắm cô ạ”.

Câu nói ấy khiến cô nhận ra, với nhiều trẻ em, những điều tưởng như bình thường lại là niềm vui lớn. Một bữa ăn đủ đầy ở trường, được ở bên bạn bè, được vui chơi và học tập có khi là điều trẻ mong mỏi nhất.

“Với nhiều người, một bữa ăn ở trường là điều bình thường, nhưng với đứa trẻ ấy, đó lại là niềm vui, hạnh phúc rất lớn ”, cô nhớ lại.

Từ câu chuyện của học trò, cô tiếp tục quan tâm, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác. Cô đang nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng từ thu nhập cá nhân.

Trong 5 năm gần đây, cô cũng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng; duy trì ủng hộ 500.000 đồng mỗi tháng cho cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội Diệu Pháp tại Đồng Nai. Trong thời gian dịch COVID-19, cô từng đóng góp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và vật tư y tế trị giá hơn 10 triệu đồng cho các đơn vị y tế địa phương.

Cô Thắm cùng đồng nghiệp và các học trò.

Với vai trò Bí thư Chi đoàn, cô còn tổ chức các hoạt động gây quỹ như rửa xe, thu gom phế liệu, vận động đoàn viên hỗ trợ trẻ em khó khăn. Trong 4 năm, nguồn quỹ Chi đoàn trao hỗ trợ trẻ em tại đơn vị với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Đổi mới từ những vật liệu giản dị, dạy trẻ biết tự bảo vệ

Công tác tại địa bàn miền núi còn hạn chế về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cô Thắm cho rằng giáo viên phải chủ động tìm cách để trẻ vẫn có những trải nghiệm học tập phong phú.

Trong quá trình giảng dạy, cô chú trọng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi, đưa trò chơi dân gian và nét đẹp văn hóa quê hương vào hoạt động giáo dục.

Trong số các sáng kiến từng thực hiện, cô tâm đắc nhất là “ Một số biện pháp nâng cao kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân cho trẻ mầm non”. Theo cô, người lớn không thể ở bên trẻ mọi lúc, vì vậy giáo dục trẻ cách tự bảo vệ mình là việc cần thiết ngay từ những năm đầu đời.

Trong 3 năm học từ 2021-2022 đến 2023-2024, cô thực hiện các sáng kiến về kỹ năng tự bảo vệ, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Các sáng kiến được hội đồng chuyên môn cấp trường, huyện, tỉnh công nhận phạm vi áp dụng và hiệu quả. Trong quá trình công tác, cô Phan Thị Hồng Thắm đạt nhiều thành tích chuyên môn, từng giành giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh, giải Nhì cấp huyện và nhiều giải thưởng cấp trường.

Cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022, cùng bằng khen giáo viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2022.

Năm học 2023-2024, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, cô còn nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trong phong trào thi đua yêu nước và bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về phong trào dạy tốt, học tốt.

“Đối với tôi, những danh hiệu là sự ghi nhận đáng quý, nhưng phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười, sự trưởng thành và niềm tin yêu của học trò”, cô chia sẻ.

Cô mong đội ngũ giáo viên mầm non, đặc biệt những người công tác tại địa bàn miền núi, tiếp tục được quan tâm về điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị và chính sách hỗ trợ.

Những năm tới, cô dự định tiếp tục đổi mới phương pháp, nghiên cứu sáng kiến thiết thực, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

“Điều tôi mong mỏi nhất là khoảng cách về điều kiện sống không trở thành khoảng cách về cơ hội giáo dục; để mỗi đứa trẻ, dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng được lớn lên trong tình yêu thương, sự an toàn và hạnh phúc”, cô Thắm nói.