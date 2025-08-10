Mới đây trên mạng xã hội TikTok viral clip quay lại khoảnh khắc đồng chí Vũ Chí Hưng - Khối trưởng của Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân (Khối Sỹ quan PK-KQ) trả lời phỏng vấn trong đêm nhạc V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Sân Vân động quốc gia Mỹ Đình vào tối qua (9/10).

Clip trả lời phỏng vấn, chia sẻ về tình yêu của đồng chí Vũ Chí Hưng được đồng đội ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng viral. Nguồn: Xuân Hải.

Đặc biệt là đoạn "flex" tình yêu kéo dài 3 năm. Khi được hỏi về tình trạng mối quan hệ, Chí Hưng không ngần ngại chia sẻ: "Không giấu gì mọi người, tôi có một mối tình bắt đầu từ thời học viên, đến nay cũng được gần 3 năm rồi ạ".

Anh cho biết nửa kia hiện hiện đang ở nhà nên không thể có mặt tại sự kiện. Và ngay trên sân khấu, anh gửi lời nhắn nhủ: "Em hãy cứ yên tâm và tin tưởng vào anh. Anh ở đơn vị sẽ luôn cố gắng công tác, không phụ lòng em."

Chưa kịp dứt lời, hàng chục nghìn người có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình đồng loạt "ồ" lên vì ấn tượng với chia sẻ chân thành, lời gửi gắm ngọt ngào của anh dành cho nửa kia.

Bởi thế, ngay khi đoạn clip chia sẻ về chuyện tình yêu của đồng chí Vũ Chí Hưng được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, lọt vào xu hướng tìm kiếm. Cụm từ khóa "Vũ Chí Hưng và người yêu", "Vũ Chí Hưng trả lời phỏng vấn" hút nhiều lượt truy cập.

Vũ Chí Hưng và chuyện tình với nửa kia đang viral.

Netizen đồng loạt gọi tên nửa kia của đồng Vũ Chí Hưng - cô bạn có tên viết tắt là H.G và khẳng định: "Chị thắng đời 1-0, thắng đời vô cực rồi". Ai nấy đều xuýt xoa, tấm tắc khen ngợi chuyện tình của cặp đôi trẻ. Đàng trai công khai dành những lời yêu thương, ngọt ngào tới nửa kia.

"Đáng yêu quá trời ơi, khoảnh khắc nó vừa ngọt ngào, vừa xúc động luôn nó. Không nói quá nhiều nhưng mỗi lời nói ra đều thể hiện ảnh rất trân trọng, yêu thương nửa kia nha. Xúc động quá. Anh chị phải cưới nhau nha",

"Tui cũng ưng chuyện tình của bạn này với bạn gái từ hồi A50 nha, kiểu nhẹ nhàng mà an toàn, an tâm á", "Cô gái thắng đời vô cực. Chị G. ở nhà cứ yêu tâm vào anh Hưng nha", "Khoảnh khắc này xứng đáng viral, 1000 điểm không có nhưng", "Tiểu thuyết cũng không dám viết thế này", "Top 1 chất liệu bạn trai. Nghe mà siêu lòng",... là những bình luận của netizen.

Kênh Tiktok của Chí Hưng có gần một nửa là chia sẻ về hình ảnh với nửa kia.

Trước đó, trong đợt tham gia Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hình ảnh đồng chí Vũ Chí Hưng cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Thượng úy Vũ Chí Hưng hiện đang công tác tại Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân. Trên trang cá nhân, Chí Hưng cũng tâm sự rất tự hào và biết ơn khi được nhận nhiệm vụ trong lễ diễu binh 30/4. Anh chàng cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả người dân đã ủng hộ anh và đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khoảnh khắc Vũ Chí Hưng ngồi ở cửa sổ xe ở "concert quốc gia" dịp Lễ 30/4 từng viral trên mạng xã hội, trông "tuyệt đối điện ảnh".

Tại Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, chàng trai sinh năm 1999 nổi bật với chiều cao 1,80 m, đi đầu ở vị trí khối trưởng.

Dù kín tiếng về đời tư, Chí Hưng vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh “hậu phương” lên mạng xã hội. Nửa kia của anh là cô gái xinh xắn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên TikTok, Chí Hưng không ngại thả tim, để lại bình luận khen ngợi người yêu xinh đẹp, dễ thương - những hành động nhỏ nhưng đủ cho thấy tình cảm bền chặt và sự quan tâm đặc biệt anh dành cho cô.

Đẹp trai, tử tế, yêu bền và công khai “hậu phương” - đồng chí Vũ Chí Hưng quả thật 10 điểm không có nhưng!