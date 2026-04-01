Đi chơi 3 ngày nhưng không muốn tiêu lố: Tôi áp dụng công thức chia tiền cực dễ làm cho kỳ nghỉ và bất ngờ với kết quả

“Trước đây cứ đi chơi là tôi có tâm lý nghỉ lễ phải tận hưởng hết mình. Chưa đi đã mua đồ mới, đến nơi thì ăn uống thoải mái, thấy gì cũng muốn thử. Kỳ nghỉ 3 ngày nhưng có lần tôi tiêu gần 12 triệu đồng dù chỉ đi Đà Lạt với bạn thân”, chị Trang kể.

Sau chuyến đi đó, chị nhận ra vấn đề không nằm ở việc đi du lịch quá nhiều, mà ở chỗ không có giới hạn chi tiêu rõ ràng.

Dịp nghỉ gần đây, chị thử áp dụng công thức tài chính vốn rất quen thuộc trong quản lý tiền cá nhân: 50–30–20, nhưng điều chỉnh lại để phù hợp với du lịch ngắn ngày.

Và đây là cách chị chia ngân sách.

50% cho các khoản bắt buộc

Đây là phần tiền dành cho những chi phí gần như cố định trước chuyến đi:

- Vé máy bay/xe khách

- Khách sạn/homestay

- Chi phí di chuyển chính

- Vé tham quan đặt trước

Với tổng ngân sách chuyến đi 8 triệu đồng cho 3 ngày, chị dành: 4 triệu đồng

Khoản này được thanh toán từ trước để tránh áp lực khi đi chơi.

“Việc trả trước giúp tôi biết chắc mình còn bao nhiêu tiền để vui chơi thay vì tiêu vô thức”, chị nói.

30% cho ăn uống và trải nghiệm

Đây là phần dễ khiến nhiều người “vung tay quá trán” nhất.

Bao gồm:

- Ăn đặc sản

- Quán cà phê đẹp

- Vé vui chơi phát sinh

- Thuê xe máy

- Mua đồ ăn vặt

Chị Trang dành: 2,4 triệu đồng. Trong 3 ngày, chị tự đặt giới hạn khoảng 800.000 đồng/ngày.

Nếu ngày đầu tiêu ít hơn, phần còn lại sẽ được cộng sang ngày sau.

20% cho quỹ dự phòng và mua sắm

Đây là khoản nhiều người thường bỏ qua.

Bao gồm:

- Taxi phát sinh

- Thuốc men

- Đổi lịch trình

- Mua quà nhỏ

- Chi phí bất ngờ

Ngân sách: 1,6 triệu đồng

Thực tế chuyến đi vừa rồi, chị chỉ dùng khoảng 700.000 đồng và vẫn còn dư gần 1 triệu đồng khi trở về.

Bảng ngân sách chuyến đi 3 ngày