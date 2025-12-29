Đi bộ 20 phút mỗi ngày, cô gái trẻ bất ngờ về cơ thể sau một tháng

27 tuổi, Khánh Huyền (Hà Nội) từng nghĩ mệt mỏi là “chuyện bình thường” của dân văn phòng. Ngồi máy tính 8 tiếng mỗi ngày, về nhà là nằm dài, cô dần quen với cảm giác cơ thể nặng nề, uể oải. “Chỉ leo ba tầng cầu thang đã thở dốc, tim đập nhanh, người rã rời”, Huyền kể. Cô trẻ, không bệnh nền, nhưng sức khỏe lại giống người lớn tuổi.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi một lần nghe người thân nhắc đến việc đi bộ mỗi ngày để cải thiện sức khỏe. Không giày xịn, không đồng hồ thông minh, Huyền bắt đầu rất đơn giản: 20 phút đi bộ quanh khu nhà vào mỗi tối. Những ngày đầu, chân mỏi, người nặng, cô từng muốn bỏ cuộc. Sau một tuần, cơ thể bắt đầu “phản hồi”.

Sau một tháng duy trì đi bộ đều đặn, Huyền nhận ra mình thở nhẹ hơn khi leo cầu thang, ngủ sâu giấc hơn, buổi sáng tỉnh táo thay vì uể oải. Cân nặng không giảm nhiều, nhưng vòng eo gọn lại, tinh thần cũng bớt căng thẳng. “ Điều thay đổi lớn nhất là tôi không còn thấy mình yếu ớt như trước ”, cô nói.

Với Huyền, đi bộ không còn là thử thách, mà trở thành thói quen – một cách chậm rãi nhưng bền bỉ để lấy lại sức khỏe đã từng bỏ quên.

Cô gái trẻ thay đổi tích cực sau 1 tháng đi bộ đều đặn.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), các hoạt động thể chất như đi bộ hay chạy bộ đều mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Khuyến cáo chung cho người trưởng thành là nên duy trì tối thiểu 150 phút vận động mỗi tuần để cơ thể hoạt động hiệu quả.

Trong số các hình thức tập luyện, đi bộ được xem là đơn giản và dễ duy trì nhất. Không đòi hỏi dụng cụ hay kỹ năng đặc biệt, chỉ cần 30 phút mỗi ngày, thực hiện đều đặn, đã đủ tạo ra những thay đổi tích cực cho sức khỏe.

Đi bộ mang lại lợi ích gì?

Cải thiện mỡ máu và sức khỏe tim mạch

Đi bộ thường xuyên giúp giảm cholesterol LDL - loại cholesterol có hại cho mạch máu, đồng thời tăng cholesterol HDL - yếu tố bảo vệ tim mạch. Bên cạnh đó, hoạt động này còn giúp ổn định huyết áp, cải thiện tinh thần và nâng cao chất lượng sống.

Rối loạn mỡ máu vốn được xem là “kẻ giết người thầm lặng” bởi tiến triển âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy người duy trì thói quen đi bộ có nguy cơ tử vong do bệnh không lây nhiễm thấp hơn, tuổi thọ có thể kéo dài thêm nhiều năm.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Một nghiên cứu công bố trên PubMed (thuộc Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ – NCBI) năm 2018 ghi nhận, những người có huyết áp tâm thu từ 140 mmHg trở lên sau 6 tháng đi bộ đều đặn đã có sự cải thiện đáng kể chỉ số huyết áp.

Giảm cân an toàn, bền vững

Với người thừa cân, đi bộ là giải pháp giảm cân phù hợp và ít rủi ro. Duy trì đi bộ 30 phút mỗi ngày trong vòng 6 tháng có thể giúp giảm khoảng 5–10% trọng lượng cơ thể. Riêng người béo phì có thể chia nhỏ thời gian vận động thành hai lần mỗi ngày, mỗi lần 20–30 phút; nếu kiên trì trong 6 tháng, cân nặng có thể giảm khoảng 2 kg.

Hiệu quả giảm cân nhanh hay chậm còn phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn uống và lượng năng lượng nạp vào. Thông thường, để giảm cân, mỗi người cần cắt giảm khoảng 500 calo mỗi ngày.

Làm sao để duy trì thói quen đi bộ?

Để việc đi bộ không bị gián đoạn, người tập cần xây dựng thói quen phù hợp với nhịp sống cá nhân.

Trước hết, nên ấn định khung giờ đi bộ cố định, có thể vào buổi sáng hoặc buổi tối tùy lịch sinh hoạt. Việc duy trì giờ giấc giúp hình thành thói quen lâu dài.

Thứ hai, đi bộ cùng người thân hoặc bạn bè sẽ giúp tăng động lực, tạo cảm giác thoải mái và có người hỗ trợ khi xảy ra vấn đề sức khỏe bất ngờ.

Ngoài ra, không nên ép bản thân đi quá lâu trong một lần. Tập đều quan trọng hơn tập nhiều. Nếu muốn đi bộ 60 phút mỗi ngày, bạn có thể chia thành hai lần 30 phút, thay vì đi liên tục trong 60–80 phút.

Việc thay đổi lộ trình đi bộ cũng giúp tránh nhàm chán, tạo cảm giác mới mẻ và hứng thú hơn khi tập luyện.

Cuối cùng, đầu tư một đôi giày chuyên dụng cho đi bộ sẽ giúp giảm áp lực lên bàn chân, hạn chế đau nhức và hỗ trợ di chuyển an toàn hơn.

Trong quá trình tập luyện, người có cân nặng vượt ngưỡng khuyến cáo càng cần chú ý nguyên tắc vừa sức, kết hợp chế độ ăn uống cân đối và sinh hoạt điều độ. Thực tế cho thấy, ngay cả khi không đạt mốc 10.000 bước mỗi ngày, việc đi bộ đều đặn vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, kéo dài tuổi thọ.