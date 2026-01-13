ĐH Sư phạm Hà Nội bỏ điều kiện dự tuyển riêng với nhóm ngành sư phạm

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giữ ổn định 4 phương thức tuyển sinh như năm trước.

Thí sinh từng tham gia kì thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NHƯ Ý

Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với tất cả các chương trình đào tạo. Thí sinh được đăng kí nhiều nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 là điểm số được xác định theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT (theo quy định của từng ngành/chương trình đào tạo), được cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Đối với các ngành/chương trình năng khiếu (Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, sư phạm Âm nhạc...), trường xét điểm tổ hợp 3 môn bao gồm môn thi tốt nghiệp THPT và môn thi năng khiếu.

Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội. Thí sinh phải đăng kí dự tuyển theo phương thức này trên hệ thống của trường với một nguyện vọng xét tuyển. Mặt khác, thí sinh phải đăng kí nguyện vọng xét tuyển này trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển (thang điểm 30) được xác định dựa trên hồ sơ năng lực,thành tích vượt trội theo các quy tắc đánh giá, quy đổi thành tích, điểm số theo thang điểm chung và cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách (nếu có) theo quy chế tuyển sinh.

Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT) năm 2026. Thí sinh phải đăng kí dự thi từ 3 đến 7 môn thi SPT trên hệ thống của trường. Thí sinh được đăng kí nhiều nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nhà trường sẽ xét các nguyện vọng này nếu thí sinh có đủ dữ liệu điểm thi SPT.

Một số điểm cần lưu ý khi tham gia xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay như: Thí sinh (tính tới thời điểm xác định trúng tuyển) đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; đồng thời, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả các học kì cấp THPT đạt mức Khá trở lên.

Đối với người nước ngoài, trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt chuẩn năng lực tiếng Việt và đáp ứng các quy định khác của quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT về quản lí người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

So với năm 2025, nhà trường bỏ quy định điều kiện dự tuyển (ngưỡng đầu vào) riêng với các ngành sư phạm. Năm trước, trường yêu cầu, kết quả học tập (học lực) trong cả 3 năm cấp THPT xếp mức Tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, trừ các ngành đặc thù. Đối với các ngành Giáo dục thể chất, sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mĩ thuật, yêu cầu thí sinh phải có kết quả học tập (học lực) trong cả 3 năm cấp THPT xếp mức Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Quy định này, năm nay còn giữ một phần đối với phương thức xét tuyển kết quả SPT. Cụ thể, thí sinh dự tuyển vào ngành đào tạo giáo viên phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (học lực lớp 12 xếp loại Giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lưu ý các ngành năng khiếu, thí sinh phải tham dự kì thi năng khiếu năm 2026 do trường tổ chức để lấy điểm xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp. Nhà trường tổ chức thi năng khiếu sau kì thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường đại học khác tổ chức để xét tuyển.

Với phương thức xét tuyển thành tích vượt trội, cần rất nhiều yếu tố. Vì thế, thí sinh cần đọc kĩ thông tin chính thống của trường để không mất cơ hội trúng tuyển.