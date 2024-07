Despicable Me là thương hiệu hoạt hình ăn khách do Illumination sản xuất, lần đầu ra mắt công chúng năm 2010. Với tổng cộng 3 phần phim chính và 2 phần ngoại truyện, thế giới giả tưởng do Pierre Coffin và Chris Renaud tạo ra đến nay vẫn thu hút một lượng người hâm mộ đông đảo. Mới đây, hãng tiếp tục ra mắt Despicable Me 4, tiếp nối câu chuyện của phần 3 ra mắt từ 7 năm trước. Một lần nữa, khán giả lại được hội ngộ gã phản diện đã hoàn lương Gru và những tay sai Minions thân tín của gã, cùng với đó là hàng loạt những nhân vật mới được giới thiệu vào thương hiệu giải trí đình đám này.

Khi kịch bản hứa hẹn nhưng có như không

Câu chuyện phần 4 lấy bối cảnh khi Gru đã yên ổn gia đình, mới cùng vợ Lucy Wilde chào đón thêm một cậu con trai tên Gru Jr. Một lần, khi thực hiện nhiệm vụ, Gru trà trộn vào bữa tiệc gặp mặt của những cựu học sinh trường ác nhân nhằm bắt sống tên bạn học cũ Maxime Le Mal - người có mối thâm thù với anh từ xưa.

Dù bị giam giữ tại trụ sở của AVL, Maxime Le Mal ngay sau đó lập tức vượt ngục thành công và gửi lời đe dọa tới Gru. Gã nói sẽ nhắm đến cậu con trai mới sinh của anh để trả thù. Để đảm bảo sự an toàn cho cả nhà, Gru tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của AVL. Anh cùng vợ con chuyển tới một nơi khác, thay đổi hoàn toàn danh tính để ẩn thân. Tuy nhiên, cuộc sống mới tại nơi này cũng không dễ dàng để cả nhà họ hòa nhập.

Phản diện mới trong Despicable Me 4.

Sau 7 năm chờ đợi, những người hâm mộ muốn biết tiếp về số phận của gia đình Gru sẽ có phần thất vọng khi bộ phim này có kịch bản kiểu "có như không". Thực chất, thế giới Despicable Me cực kỳ hứa hẹn và fan của thương hiệu hoàn toàn có quyền đòi hỏi những câu chuyện hay hơn. Ngay trong phần 4 này, rất nhiều chi tiết tiềm năng đã bị các nhà sản xuất bỏ qua như mạng lưới những tên ác nhân từng học tại trường Lycée Pas Bon hay mối quan hệ giữa Gru và cậu con trai bướng bỉnh mới sinh của mình. Thế nhưng, nhà sản xuất đã chọn cách đơn giản hóa kịch bản hết sức có thể, đến mức phần nào hơi coi thường người xem.

Đặc biệt, cái kết của phim cực kỳ hời hợt và khiên cưỡng. Sau khi nhồi nhét quá nhiều tuyến chuyện và nhân vật ở trước đó, tất cả mâu thuẫn được giải quyết một cách hết sức nhảm nhí, không tạo được cao trào cần thiết.

Cuộc sống của Gru đảo lộn sau khi có con trai.

Hình ảnh đẹp mắt, tính giải trí cao

Dù kịch bản có phần sơ sài, Despicable Me 4 vẫn là một bộ phim hấp dẫn với nhóm khán giả của thương hiệu này. Các phân đoạn riêng lẻ của tác phẩm đều giàu tính giải trí và thú vị. Trong đó, tình tiết Gru đột nhập vào trường cũ để bằng túi đồ bỉm sữa chăm con là điểm sáng trong bộ phim. Nếu tách thành những phân đoạn nhỏ, tác phẩm giống hàng loạt những câu chuyện đầy lôi cuốn. Nhưng xét về tổng thể, Despicable Me 4 lại khá lộn xộn và không mạch lạc.

Các Minions vẫn là điểm sáng của thương hiệu.

Phần hình ảnh của Despicable Me 4 tiếp tục là điểm sáng. Mỗi phân đoạn đều được đầu tư về mặt bối cảnh, tạo hình và trang phục rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc trong phần này là các nhân mới không để lại quá nhiều dấu án. Tuyến phản diện cũng thiếu đất diễn để thực sự tạo điểm nhấn rõ nét với người hâm mộ của thương hiệu.

Sau phần 4 này, thương hiệu Despicable Me nên được đổi tên thành Minions, khi nhóm nhân vật này là tiếp tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của phim. Những phân đoạn xoay quanh "biệt đội chuối vàng" luôn tạo được tiếng cười cho khán giả. Việc đề cao yếu tố giải trí cũng là lý do khiến ekip đã bỏ lỡ một kịch bản rất hứa hẹn ở phần phim này.

Chấm điểm: 2,5/5

Despicable Me 4 tiếp tục là bộ phim hấp dẫn với người hâm mộ của thương hiệu. Tuy nhiên, đối với những người xem khó tính, không ít sẽ cảm thấy tác phẩm có dấu hiệu "vắt sữa" những fan trung thành của mình.