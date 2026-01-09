Đến với khu vực Hokkaido và Tohoku – khám phá vẻ đẹp của thiên đường mùa đông miền Bắc Nhật Bản

Nằm ở phía Bắc Nhật Bản, khu vực Hokkaido và khu vực Tohoku mỗi khi đông đến đều chìm trong vẻ đẹp tĩnh lặng của tuyết trắng. Dù nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 0°C, khung cảnh trắng xoá trải dài cùng bầu không khí trong lành vẫn tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút đặc biệt đối với du khách.

Hokkaido là hòn đảo rộng lớn nằm ở vị trí cực Bắc của Nhật Bản. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái với nguồn nông sản trù phú, sản phẩm từ sữa chất lượng cao và nguồn hải sản dồi dào, mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực đa dạng theo từng mùa trong năm. Trong khi đó, Tohoku lại gây ấn tượng bằng cảnh quan trù phú và văn hoá đậm đà bản sắc. Vùng đất này được biết đến như "vựa" lúa gạo và trái cây nổi tiếng của Nhật Bản, trong đó táo và lê hiện đã được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam.

Cả hai khu vực đều có lượng tuyết rơi dày, trở thành điểm đến lý tưởng với những khu nghỉ dưỡng nơi du khách có thể tận hưởng mùa đông qua các lễ hội chủ đề tuyết – băng, các môn thể thao mùa đông và suối nước nóng. Nếu Hokkaido từ lâu đã quen thuộc với du khách quốc tế, thì Tohoku những năm gần đây cũng đang từng bước khẳng định sức hấp dẫn riêng của mình.

Sau đây là 3 địa điểm du lịch nổi bật tại khu vực Hokkaido và khu vực Tohoku, nơi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mùa đông Nhật Bản khó quên.





SHIKARIBETSUKO-KOTAN 2026

Hồ Shikaribetsu nằm gần trung tâm Hokkaido, nơi vào mỗi mùa đông nhiệt độ có thể giảm xuống khoảng -30°C và khiến toàn bộ mặt hồ đóng băng. Trên lớp băng và tuyết ấy, hoạt động trải nghiệm "Shikaribetsuko-Kotan" sẽ được tổ chức vào năm 2026, với các công trình được chế tác hoàn toàn từ băng và tuyết của hồ. "Kotan" trong tiếng Nhật có nghĩa là "làng" và nhờ sự kỳ diệu của thiên nhiên, ngôi làng đặc biệt này chỉ xuất hiện vào mùa đông, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm thế giới băng tuyết độc đáo.

Tại Shikaribetsuko-Kotan, du khách sẽ bắt gặp những công trình kiến trúc hình vòm gọi là Igloo được dựng nối tiếp nhau. Các Igloo này được xây dựng hoàn toàn thủ công, sử dụng những khối băng được tạo nên từ tuyết rơi và nước hồ.

Ngôi làng huyền ảo "Shikaribetsuko-Kotan" sẽ mở cửa vào năm 2026

Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động độc đáo chỉ có tại đây, chẳng hạn như ICE BAR - nơi du khách tự tay tạo những chiếc ly bằng đá và dùng chúng để thưởng thức đồ uống, hay thư giãn trong các bồn tắm và bồn ngâm chân ngoài trời, sử dụng hoàn toàn nước nóng từ suối nước nóng tự nhiên.



Ngoài ra, còn có các hoạt động thú vị khác như lái xe trượt tuyết (snow mobile), trượt phao trên tuyết (snow rafting) hay đi bộ bằng giày trượt tuyết cùng hướng dẫn viên (snowshoe guide walk) giúp du khách tận hưởng thiên nhiên băng giá một cách trọn vẹn.





ICE BAR













Du khách có thể đến Shikaribetsuko-Kotan từ thành phố Obihiro (Hokkaido) – vùng đất nổi tiếng với ngành chăn nuôi bò sữa nhờ tận dụng những điều kiện tự nhiên mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Tại Obihiro, ngoài phô mai và sữa tươi, du khách còn có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc của Hokkaido như thịt bò Wagyu hay thịt heo.









Thời gian diễn ra: Từ 24/01/2026 đến 15/03/2026

Địa điểm: Hồ Shikaribetsu, Shikaoi-cho, Kato-gun, Hokkaido

Giá vé tham quan: Từ 0 đến dưới 6 tuổi được miễn phí, trên 6 tuổi là 500 Yên (Khoảng 88,000 VNĐ)

Di chuyển: Từ ga JR Obihiro đi xe buýt đến Hồ Shikaribetsu, thời gian di chuyển một chiều khoảng 2 giờ, với 4 chuyến buýt mỗi ngày.

NÚI HAKKODA VÀ "QUÁI VẬT TUYẾT"

Hàng năm, từ tháng 1 đến tháng 2, du khách có thể chiêm ngưỡng những hàng cây phủ sương giá trên dãy núi Hakkoda thuộc tỉnh Aomori. Trong cái lạnh dưới 0°C, gió mang theo hơi ẩm bám vào thân và tán cây, liên tục đóng băng và tích tụ thành nhiều lớp. Theo thời gian, chúng tạo nên những hình dạng kỳ lạ và đồ sộ, trông như những sinh vật khổng lồ, được gọi với cái tên rất đặc biệt – "quái vật tuyết".

















Hành trình chiêm ngưỡng "quái vật tuyết" và thưởng thức những mỹ vị mùa đông

Để chiêm ngưỡng cận cảnh "quái vật tuyết", du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh núi. Từ cabin cáp treo, những "quái vật tuyết" khổng lồ sẽ dần hiện ra trước mắt. Vào những ngày trời quang, du khách còn có thể chiêm ngưỡng cả một khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp và hùng vĩ trải rộng phía dưới. Có nhiều tour du lịch khởi hành từ trung tâm Aomori, chẳng hạn như tour trekking băng qua những hàng cây phủ sương giá, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn một trong những cảnh quan mùa đông kỳ vĩ nhất thế giới.



Với ba mặt giáp biển, tỉnh Aomori còn nổi tiếng với ẩm thực mùa đông. Trong đó phải kể đến táo Aomori – giống táo được đánh giá cao trên toàn thế giới và những năm gần đây đều được nhập khẩu sang Việt Nam. Ngoài ra, cá ngừ Oma đánh bắt tại thị trấn Oma cũng nổi tiếng với chất lượng tuyệt hảo và là nguyên liệu cao cấp tại Nhật Bản. Nhiều nhà hàng sushi ở Aomori phục vụ món cá này, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Hãy ghé thăm Aomori để vừa đắm chìm phong cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp, vừa tận hưởng ẩm thực mùa đông đặc sắc.

Di chuyển: Từ ga Aomori đi xe buýt đến ga cáp treo Hakkoda, thời gian di chuyển 1 chiều khoảng 80 phút.

KHU NGHỈ DƯỠNG TRƯỢT TUYẾT SUỐI NƯỚC NÓNG ZAO

Tháng 10 năm 2025, tỉnh Yamagata được National Geographic bình chọn là một trong những địa điểm du lịch tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 (The Best Places in the World to Travel to in 2026). Mặc dù chỉ cách Tokyo khoảng 300km, Yamagata vẫn giữ được bầu không khí yên bình, mang đến cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây được biết đến với những trải nghiệm thiên nhiên và văn hoá đa dạng từ những dãy núi trùng điệp, các đền chùa cổ kính cho đến suối nước nóng. Từ Tokyo, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến "Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và suối nước nóng Zao". Ngoài ra, tại khu suối nước nóng liền kề, du khách cũng có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đa dạng.













Khu nghỉ dưỡng mùa đông tại Nhật Bản được thế giới yêu thích

Suối nước nóng Zao là suối lưu huỳnh có tính axit cao, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, khử khuẩn tự nhiên và làm săn chắc da. Nhờ những công dụng tuyệt vời đó, nơi đây còn được mệnh danh là "Suối nguồn sắc đẹp". Trong khu nghỉ dưỡng hiện có ba bồn tắm nước nóng công cộng, ba bồn ngâm chân và năm cơ sở đón tiếp khách du lịch trong ngày, giúp du khách dễ dàng ghé thăm và trải nghiệm đa dạng các loại suối nước nóng tại Zao.



Khoảng 80% các dốc trượt tuyết tại đây được thiết kế dành cho người mới bắt đầu đến trình độ trung cấp, giúp ngay cả những ai lần đầu trải nghiệm cũng có thể yên tâm tận hưởng. Du khách có thể thuê đầy đủ thiết bị trượt tuyết và ván trượt ngay tại khu nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, các lớp học trượt tuyết và trượt ván trên tuyết bằng tiếng Anh cũng mang đến môi trường thân thiện cho khách quốc tế. Khi lên đến đỉnh núi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những hàng cây phủ sương giá trông như "quái vật tuyết", mở ra khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mang đến trải nghiệm mùa đông trọn vẹn và ấn tượng nhất.

Thời gian: Mở cửa từ ngày 13 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Zao Onsen, Yamagata

Di chuyển: Từ ga JR Yamagata đi xe buýt đến trạm xe buýt Zao Onsen, thời gian di chuyển một chiều khoảng 45 phút.