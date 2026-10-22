Đen tái hợp Lynk Lee sau 7 năm, ra MV về những em bé chân trần chạy dưới nắng Gia Lai

Đúng 20h ngày 22/10, MV "Những Em Bé Mặt Trời" lên sóng YouTube và các nền tảng âm nhạc. Ca khúc do Đen, Lynk Lee và Pink Frog cùng sáng tác, thể hiện, Long Nguyễn sản xuất. MV được ghi hình vào mùa hè tại Gia Lai, như một chuyến dạo chơi qua góc nhìn trẻ thơ giữa núi rừng, nương rẫy và cảnh sắc hùng vĩ của vùng cao nguyên.

Cơ duyên của bài hát bắt đầu từ chuyến đi Đen tham gia với vai trò khách mời trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Không gian sống, mùi hương quen thuộc và cảnh những đứa trẻ vui đùa dưới tán cây cà phê khiến anh nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Với Đen, đó không chỉ là chuyến đi đến một vùng đất mới mà còn là hành trình trở về với những ký ức tưởng đã lùi xa.

Chứng kiến nỗ lực của nhiều người trong việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, Đen trăn trở mình có thể đóng góp điều gì thiết thực. Cuối cùng, anh chọn âm nhạc để lan tỏa niềm vui và kết nối khán giả với những gì mình đã trải nghiệm.

Hình ảnh đọng lại sâu nhất với anh là những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng vàng ở các ngôi làng. Theo Đen, nắng Gia Lai vừa rực rỡ vừa gần gũi với nhịp sống nơi đây, và anh cảm nhận nó như một nguồn dinh dưỡng nuôi lớn các em. Những khó khăn không làm mất đi vẻ ấm áp trong ánh mắt, nụ cười của bọn trẻ, mà càng khiến anh thấy rõ sức sống kiên cường của con người đại ngàn. Từ đó, cái tên "Những Em Bé Mặt Trời" ra đời.

Ca từ mang giọng kể giản dị quen thuộc của Đen, khắc họa đôi chân nhỏ theo mẹ qua đồi, những buổi đến lớp, tiếng cười vang giữa núi rừng, đan xen hình ảnh người mẹ tảo tần bên nương rẫy mong mùa màng thuận lợi, gia đình đủ đầy.

Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc, góp thêm nét dịu dàng cho ca khúc. Sau khi nghe Đen kể về chuyến đi, nữ ca sĩ chọn cách viết lời giản dị để giữ sự hồn nhiên của tuổi thơ. "Chúng tôi đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm được cách diễn đạt tự nhiên nhất, tránh nhìn trẻ em chỉ từ góc độ của người lớn mà còn tôn trọng thế giới riêng, những niềm vui và trí tưởng tượng phong phú của các em", Lynk Lee chia sẻ.

Dù gắn bó nhiều năm, đây mới là lần đầu hai người tái hợp trong một MV chính thức kể từ "Nếu Mình Gần Nhau". Lynk Lee mong ca khúc giống như một lời động viên dành cho các em: "Rằng mỗi em nhỏ đều có ánh sáng của riêng mình và đều xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương".

Góp giọng cùng hai đàn anh, đàn chị là Pink Frog. Nghệ sĩ trẻ cho biết quá trình làm việc cùng Đen và Lynk Lee "rất thú vị, đáng tự hào và hầu như không có áp lực nào".

Điểm đặc biệt của MV là những em nhỏ không được đặt vào vai diễn viên, mà trở thành người dẫn đường, đưa ê-kíp đi khám phá không gian sống của mình. Đen và đoàn phim lúc này lại là những vị khách. Nhờ vậy, MV giữ được sự hồn nhiên, còn những ngọn đồi, rẫy cà phê, con đường làng không chỉ là phông nền mà gắn liền với trải nghiệm thật của các nhân vật nhỏ.

Theo Đen, cả ê-kíp đồng lòng lên Gia Lai ngay sau khi nghe bài hát, thay vì mất nhiều thời gian tính toán như thường lệ. Trong những ngày quay, người dân mang những món ngon nhất trong nhà ra tiếp đãi, và khoảnh khắc các em nhỏ bật khóc khi chia tay cô chú trong đoàn khiến nam rapper vô cùng xúc động.

Qua sản phẩm này, Đen mong khán giả quan tâm nhiều hơn đến trẻ em vùng sâu, vùng xa và những người đang âm thầm nỗ lực vì cộng đồng, từ chính quyền địa phương, các tổ chức vì trẻ em đến đội ngũ y tế. Anh cũng muốn giới thiệu những địa điểm quay MV để khán giả có dịp tự mình đến Gia Lai, gặp gỡ con người nơi đây và tìm thêm động lực để sống tích cực, biết sẻ chia.

Trân Ni

Ảnh: TCBC