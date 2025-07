Mạng xã hội đang xôn xao, ngỡ ngàng trước câu chuyện của một nam thanh niên tên A. (khoảng 20 tuổi, ở TP.HCM) khi hẹn bạn gái quen qua mạng tới phòng trọ chơi và gặp cảnh khó tưởng tượng.

Theo đó, anh A. quen biết một người phụ nữ qua mạng xã hội. Cả hai trò chuyện với nhau một thời gian thì người phụ nữ này hẹn anh A. đến phòng trọ trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An, TP.HCM) để gặp mặt "tâm sự".

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Chiều ngày 30/6, theo lời hẹn, anh A. đến nơi và được bạn gái quen qua mạng mở cửa đón tiếp. Sau đó, người phụ nữ lấy lý do đi ra ngoài. Không ngờ ít phút sau, một nhóm thanh niên mang theo hung khí đã xông vào nhà trọ, hành hung và ép anh A. phải đưa tiền cùng tài sản. Anh A. đã buộc phải giao tài sản theo yêu cầu của nhóm thanh niên do sợ bị nhóm này đánh đập tiếp.

Sau khi đã bị lột hết tài sản, anh A. được nhóm này thả ra. Nạn nhân đã đến trình báo sự việc tại Công an phường Dĩ An.

Ngày 3/7, Công an phường Dĩ An đang phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM lấy lời khai, điều tra vụ cướp tài sản nói trên, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Nên hạn chế kết bạn, trò chuyện với người lạ để tránh rủi ro. (Ảnh minh họa)

Thông tin khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, bức xúc trước hành vi dàn cảnh cướp tài sản tinh vi của nhóm người xấu. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với mọi người về những mối quan hệ quen qua mạng xã hội, nên hạn chế nói chuyện với người lạ, cần phải tìm hiểu kỹ về đối phương, không nên đi gặp người lạ một mình, tránh những chuyện tương tự xảy ra.