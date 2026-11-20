Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lưu Đức Hoa chia sẻ chuyện kèm con gái làm bài tập về nhà và thừa nhận đây không phải công việc dễ dàng. Đặc biệt, môn Toán thường khiến Lưu Đức Hoa rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Theo anh, những kiến thức trẻ em học hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với chương trình ngày trước, đến cả các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia cũng khiến anh lúng túng.

Lưu Đức Hoa hài hước kể rằng có những phép tính anh làm đi làm lại nhưng kết quả vẫn không khớp với đáp án. Càng cố giải thích cho con, anh càng cảm thấy khó khăn vì không biết nên hướng dẫn theo cách nào. Ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp tự trêu mình bằng biệt danh "Lưu phiền não", diễn tả đúng trạng thái bất lực của một ông bố khi đối diện với bài tập của con.

Lưu Đức Hoa cũng có lúc phiền muộn khi kèm con học.

Khi tham gia một chương trình khác, tài tử Hong Kong cũng nhắc đến những khó khăn khi giúp con gái học bài. Anh cho rằng nội dung học tập hiện tại đã thay đổi nhiều so với thời mình đi học, vì thế việc truyền đạt kiến thức cho con không đơn giản như tưởng tượng. Có lúc cha mẹ giải thích nhiều lần nhưng trẻ vẫn chưa hiểu, khiến quá trình kèm cặp trở nên căng thẳng.

Chia sẻ của Lưu Đức Hoa nhanh chóng nhận được sự đồng cảm. Nhiều phụ huynh hẳn không xa lạ với cảnh ngồi hàng giờ bên bàn học, cố gắng giải thích một bài toán nhưng càng nói càng rối. Có những kiến thức từng được xem là cơ bản với thế hệ trước, khi đặt vào chương trình học hiện tại lại trở thành thử thách không nhỏ.

Câu chuyện trở nên thú vị hơn khi người gặp khó khăn ấy lại là Lưu Đức Hoa - nghệ sĩ đã có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc, biểu diễn và xử lý những tình huống trước công chúng. Trên sân khấu, anh luôn tự tin, chuyên nghiệp và có khả năng làm chủ trước đám đông. Nhưng khi trở về nhà, trước những bài toán của con gái, danh xưng "thiên vương" dường như không giúp anh có thêm lợi thế nào.

Thực tế, việc học của trẻ em ngày nay không chỉ khác ở lượng kiến thức mà còn ở phương pháp tiếp cận. Nhiều phụ huynh cũng thừa nhận họ phải làm quen lại với cách giải bài, cách trình bày và những yêu cầu mới trong chương trình học. Vì vậy, chuyện cha mẹ gặp khó khi kèm con không hẳn xuất phát từ việc thiếu kiến thức, mà đôi khi đơn giản là chưa tìm được cách giải thích phù hợp với cách học của trẻ.

Bên cạnh chuyện đau đầu vì môn Toán, Lưu Đức Hoa còn tiết lộ một khía cạnh đáng yêu trong mối quan hệ với con gái Lưu Hướng Huệ. Cô bé hiện đã có thể đưa ra ý kiến về dòng nhạc của cha, thậm chí góp ý cho những sản phẩm âm nhạc của nam nghệ sĩ.

Chi tiết này cho thấy cuộc trò chuyện giữa 2 cha con không chỉ xoay quanh việc học tập. Nếu trên bàn học, Lưu Đức Hoa là ông bố loay hoay với những phép tính, thì trong âm nhạc, anh lại có cơ hội lắng nghe quan điểm của con và đón nhận những góp ý từ cô bé. Mối quan hệ giữa 2 cha con có sự tương tác 2 chiều, thay vì chỉ là người lớn hướng dẫn và trẻ nhỏ tiếp nhận.

Lưu Đức Hoa vốn khá kín tiếng về đời sống riêng tư, đặc biệt là những thông tin liên quan đến con gái. Bởi vậy, những chia sẻ đời thường như chuyện kèm con học hay trao đổi về âm nhạc luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Từ sân khấu đến bàn học, hình ảnh của Lưu Đức Hoa trong câu chuyện này có sự đối lập thú vị. Một bên là ngôi sao được hàng triệu khán giả ngưỡng mộ, một bên là ông bố cũng có lúc bất lực trước bài tập Toán của con. Nhưng có lẽ chính những khoảnh khắc không hào nhoáng ấy lại khiến Lưu Đức Hoa trở nên gần gũi hơn. Hóa ra, dù nổi tiếng đến đâu, khi ngồi trước vở bài tập của con, các bậc phụ huynh vẫn có thể cùng chung một nỗi khổ mang tên: dạy con làm Toán.