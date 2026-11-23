Mới đây, các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc (Tuyên Quang) có đêm nội trú đầu tiên tại ngôi trường mới. Không khí trong các căn phòng nhanh chóng trở nên rộn ràng khi những vị khách đặc biệt từ Trường Marie Curie (Hà Nội) đến thăm.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đến thăm khu nội trú và trò chuyện cùng thầy cô tại Trường Marie Curie - Mèo Vạc trong tối 21/11

Các em ríu rít chào thầy cô, hào hứng hát tặng đoàn công tác rồi tíu tít kể chuyện. Có bạn tò mò khám phá chiếc giường tầng, có bạn thích thú với chiếc chăn mới, góc học tập và những vật dụng được chuẩn bị sẵn trong phòng. Một số học sinh còn tranh thủ ngồi vào bàn, say sưa làm bài ngay trên chiếc giường mới.

Những hoạt động rất đỗi bình thường trong sinh hoạt hằng ngày bỗng trở nên mới mẻ với các em. Từ việc sắp xếp sách vở, làm quen với chỗ ngủ đến chuẩn bị đánh răng, rửa mặt trước giờ đi ngủ, tất cả đều được các bạn nhỏ hào hứng khám phá.

Đêm nội trú đầu tiên mang đến cho các bạn nhỏ nhiều cảm xúc và những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường mới

Học sinh cùng thầy cô và đoàn công tác Trường Marie Curie (Hà Nội) lưu lại kỷ niệm trong buổi tối 21/11

Các nữ sinh hào hứng trò chuyện, vui đùa trong đêm đầu tiên ở khu nội trú mới

Các bạn nam hào hứng tạo dáng chụp ảnh trên chiếc giường tầng mới

Với nhiều học sinh vùng cao, việc được ở lại trường giúp các em thuận tiện hơn trong học tập, nhất là những bạn có nhà cách xa lớp học. Bởi vậy, khu nội trú không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau giờ lên lớp mà còn là không gian để các em sinh hoạt, học bài và gắn bó với bạn bè mỗi ngày.

Theo thông tin từ địa phương, khu ký túc xá của Trường Marie Curie - Mèo Vạc gồm hai tòa nhà riêng biệt dành cho học sinh nam và nữ, mỗi tòa cao 3 tầng, có khả năng bố trí chỗ ở cho khoảng 700 học sinh. Khu nội trú được trang bị hệ thống nước nóng, góp phần giúp các em sinh hoạt thuận tiện hơn trong mùa đông lạnh giá ở vùng cao.

Những học sinh bắt đầu làm quen với góc sinh hoạt riêng trong phòng nội trú

Có bạn tranh thủ ngồi vào góc học tập, làm bài ngay trong đêm đầu tiên ở trường mới

Một nam sinh tranh thủ hoàn thành bài tập tại góc học tập trong phòng nội trú ngay tối đầu tiên chuyển đến trường mới

Những sinh hoạt quen thuộc trước giờ đi ngủ cũng trở thành trải nghiệm mới mẻ khi các em bắt đầu làm quen với cuộc sống nội trú

Các nam sinh cùng nhau chuẩn bị cho giờ nghỉ ngơi sau một buổi tối nhiều cảm xúc

Ngôi trường được nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội), tài trợ xây dựng với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 3/2025, nằm trên khuôn viên khoảng 3ha tại Mèo Vạc. Sáng 23/11, trường chính thức được khánh thành và bàn giao cho địa phương quản lý.

Năm học 2026-2027, trường đón 468 học sinh đến từ 6 xã thuộc địa bàn huyện Mèo Vạc trước đây. Với hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, học sinh, đặc biệt là những em ở xa, có thêm điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định hơn.

Đêm nội trú đầu tiên đã qua, nhưng những bức ảnh ghi lại tiếng cười, những gương mặt háo hức và khoảnh khắc các em làm quen với chiếc giường mới vẫn là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu ở ngôi trường này. Mong rằng nơi đây sẽ sớm trở thành mái nhà thứ hai, để mỗi ngày đến lớp, các em không chỉ được học thêm kiến thức mà còn có thêm những người bạn và ký ức đẹp của tuổi học trò.

Từng món đồ cá nhân được các em sắp xếp gọn gàng trong không gian nghỉ ngơi mới

Mỗi học sinh có không gian riêng để cất giữ quần áo và đồ dùng cá nhân

Giữa tiết trời vùng cao về đêm, chiếc chăn ấm giúp em nhỏ yên giấc trong đêm đầu tiên ở ngôi trường mới

Ảnh: Trường Marie Curie