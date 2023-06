Đếm ngược 2 ngày trước khai trương JYSK The Loop IPH

JYSK là chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc tế đến từ Đan Mạch chuyên cung cấp giải pháp Trang trí và Nội thất theo phong cách Bắc Âu - Scandinavian. Gia nhập vào thị trường Việt Nam từ cuối năm 2015, JYSK mong muốn mang phong cách Bắc Âu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt qua đa dạng sản phẩm trải rộng trên các ngành hàng Nội thất, Trang trí, Gia dụng, Chăn ga gối Đệm và Ngoại thất được thiết kế theo phong cách tối giản - thẩm mỹ - công năng và tiện dụng.



Cửa hàng JYSK The Loop IPH nằm trong TTTM The Loop, tọa lạc tại trung tâm quận Cầu Giấy - trọng điểm thương mại mới của Hà Nội, hứa hẹn sẽ là thiên đường mua sắm dành cho quý khách hàng là tín đồ của phong cách Bắc Âu.

Hơn 1.000 sản phẩm đa dạng các ngành hàng từ Nội thất, Chăn ga gối, Đệm, đến Trang trí, Gia dụng, Ban công, Sân vườn… đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 50%.

JYSK The Loop IPH được xây dựng theo mô hình cửa hàng thế hệ mới (Store Concept 3.0), kỳ vọng sẽ mang tới những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.

Đặc biệt, khách hàng đến tham quan còn được trực tiếp trải nghiệm Bộ sưu tập sản phẩm mới - Giải pháp ban công và sân vườn đậm phong cách Bắc Âu.

Không gian trưng bày tại JYSK The Loop IPH được trưng bày tối ưu với hàng ngàn sản phẩm nhờ hệ thống giá kệ hiện đại giúp khách hàng dễ dàng quan sát và tiếp cận trực tiếp sản phẩm trước khi ra quyết định mua sắm.

JYSK Việt Nam không chỉ cung cấp giải pháp không gian mà còn mang đến sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng với giá cả phù hợp, đảm bảo mang đến sự hài lòng và trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.

Các sản phẩm tại JYSK đều được nhập khẩu từ những thị trường có tiêu chuẩn chất lượng cao, đạt nhiều chứng nhận an toàn sức khỏe và thân thiện môi trường như OEKO-TEX 100, FSC…

JYSK cam kết cung cấp những sản phẩm nội thất trang trí phong cách Bắc Âu, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Việt. Ảnh: JYSK

Khu vực trưng bày tại JYSK The Loop IPH được sắp xếp hợp lý theo không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc, giúp khách hàng có những trải nghiệm thực tế và dễ dàng khi quyết định lựa chọn sản phẩm.

Khu thanh toán thoáng đãng sẵn sàng phục vụ các tín đồ shopping yêu thích phong cách Scandinavian.

Với định hướng phát triển bền vững, JYSK ưu tiên mở rộng nhóm sản phẩm và bao bì sử dụng nguồn nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn xanh và sạch, thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Sự kiện khai trương cửa hàng JYSK The Loop IPH còn mang đến cho bạn những hoạt động sôi nổi:

Lúc 11h00 ngày 26/6: tham gia minigame Dẫm Bóng và Check in tại cửa hàng để nhận các phần quà hấp dẫn

Ngày 26-27-28/6: Mỗi đơn hàng từ 999.000 đồng có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn trúng các phần quà bao gồm: Khăn tắm, thảm phòng tắm, phụ kiện phòng tắm, gối trang trí, bình giữ nhiệt, tô Neils, voucher du lịch Vietravel trị giá 300.000đ.

Ngày 30/6 - 1/7: Tham gia check in chụp ảnh lấy liền tại photo booth JYSK, sảnh TTTM The LOOP và nhận 1 khung ảnh tại cửa hàng JYSK

Khai trương JYSK The Loop IPH đã cận kề! Nhanh tay truy cập JYSK.vn hoặc theo dõi fanpage JYSK Việt Nam để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về sự kiện này. JYSK rất vui được đón chào tất cả khách hàng đến tham quan trải nghiệm và tận hưởng những ưu đãi đặc biệt chỉ có duy nhất tại JYSK The Loop IPH: Gian hàng L307, tầng 3, TTTM The Loop, 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết truy cập: www.jysk.vn

Fanpage: JYSK Việt Nam

Hotline: 1900.277.229 (9h00-18h00, từ T2-T7)

Ảnh: JYSK Việt Nam