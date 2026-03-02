Đêm kinh hoàng ở Dubai

Ngôi sao truyền hình Kate Ferdinand và chồng, cựu cầu thủ bóng đá người Anh Rio Ferdinand, cùng các con chuyển đến Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào tháng 8/2025. Họ có trải nghiệm kinh hoàng khi Dubai hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa vào tối 28/2 (giờ địa phương).

Trong bài đăng trên Instagram vào ngày 1/3, người đẹp Anh thông báo với người hâm mộ rằng gia đình cô vẫn an toàn sau “một đêm đáng sợ”.

Kate Ferdinand cùng gia đình phải trú ẩn trong hầm khi Dubai bị tấn công bằng tên lửa.

“Cảm ơn tất cả tin nhắn của các bạn và xin lỗi vì đã im lặng. Tôi không muốn làm các bạn lo lắng, tôi chỉ là không tìm được lời nào thích hợp. Chúng tôi vẫn an toàn. Chính phủ thật tuyệt vời khi duy trì được tình hình đó. Mặc dù hơi lo lắng, tôi cảm thấy chúng tôi đang được bảo vệ tốt. Chúng tôi hy vọng tối nay bình yên hơn. Đêm qua thật đáng sợ. Dù vậy Cree và Shae lại thích thú vì không thể tin được cả nhà có buổi ngủ chung dưới tầng hầm”, cô chia sẻ.

Nữ doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình Anh Luisa Zissman cũng buộc phải đưa các con vào hầm trú ẩn sau khi nghe thấy loạt tiếng nổ lớn vào ngày 1/3.

Zissman mô tả đó là trải nghiệm kỳ lạ và đáng sợ. Cô chia sẻ bức ảnh làm bánh và kể: “Bánh mì cuộn tự làm. Giữ bọn trẻ bận rộn và ở trong nhà. Thấy bồn chồn không yên, chúng tôi định đưa bọn trẻ đến công viên. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, hai tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả nhà. Chúng tôi lùi lại và nghe thấy thêm hai tiếng nổ nữa. Thế là giờ xem phim dưới tầng hầm thôi. Thật không thể tin nổi và đáng sợ. Tôi tin lực lượng phòng thủ của UAE sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả chúng ta”.

Vào tháng 12/2025, Zissman thông báo chuyển từ Anh đến Dubai định cư để tránh thời tiết khắc nghiệt và tình trạng tội phạm gia tăng tại quê nhà.

Luisa Zissman không dám ra khỏi nhà sau loạt tiếng nổ.

Người mẫu Petra Ecclestone, con gái ông trùm F1 Bernie Ecclestone, cũng chia sẻ vừa trải qua một trong những đêm kinh hoàng và tồi tệ nhất cuộc đời.

Theo mỹ nhân sinh năm 1988, gia đình cô chọn Dubai như điểm đến an toàn sau những biến cố gia đình. Cô không ngờ khi cuộc sống dần đi vào ổn định, tình huống nguy hiểm hơn lại xảy ra.

Điều Ecclestone băn khoăn nhất là không biết phải giải thích về tình hình hiện tại như thế nào với 4 con nhỏ.

Cô nói: “Tôi không có câu trả lời cho một số điều. Thật kinh khủng. Chỉ riêng việc bị hỏi chuyện gì xảy ra tiếp theo thôi cũng đủ khiến tôi sợ hãi rồi - liệu mọi thứ có dừng lại không và phải nghe những tiếng nổ trong đêm. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bảo vệ các con, trấn an chúng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng là một người mẹ, rõ ràng bạn không thể biết hết mọi thứ. Vì vậy, đúng là rất khó khăn.

Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi những người khác trong lịch sử đã trải qua chiến tranh và phải sống qua từng ngày như thế nào. Giống như cách bố tôi coi đó là cuộc sống bình thường. Những đứa trẻ còn phải đến trường với nỗi lo lắng và bất an như vậy”.

Nữ thừa kế F1 lo lắng cho tương lai khi sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Tên lửa của Iran đã bắn trúng khách sạn Palm Jumeirah nổi tiếng của Dubai vào ngày 28/2. Hofit Golan tình cờ chứng kiến được khoảnh khắc đó.

Người mẫu gốc Israel chia sẻ video quay từ ban công khách sạn về cảnh khách sạn chìm trong khói đen. Cô viết: “Tôi có thể nhìn thấy tên lửa và tiếng nổ từ ban công phòng mình. Tin tức cho biết nhiều tiếng nổ khác cũng được nghe thấy khắp thành phố. Mọi người hãy giữ an toàn nhé!”.

Golan chỉ mới đến Dubai vài giờ trước khi vụ không kích diễn ra. Hiện tại, cô mắc kẹt trong thành phố vì các chuyến bay bị hủy. Theo cập nhật mới nhất, cô vẫn an toàn nhưng không thể ngủ vì lo lắng.

Vicky Pattison và chồng Ercan Ramadan cũng rơi vào tình huống tương tự khi chọn Dubai làm điểm du lịch đầu năm. Họ dự định bay đến Sydney vào cuối tuần qua, nhưng không thể rời đi vì sân bay đóng cửa.

“Chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm và chúng tôi vẫn ổn. Hiện tại, chúng tôi ở khách sạn, được đảm bảo an toàn. Chúng tôi nhận thức được rằng tình hình đang diễn ra đáng sợ. Tôi cũng biết có rất nhiều video đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến mọi người lo lắng. Tôi không biết phải nói gì thêm, ngoài việc chúng tôi đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, không lan truyền bất kỳ thông tin chưa được xác thực nào. Chúng tôi cũng nghĩ đến tất cả người đang cảm thấy bất an và không an toàn lúc này”, ngôi sao truyền hình bày tỏ.

Hofit Golan không thể ngủ vì lo lắng cho an nguy của bản thân và gia đình.

Vicky Pattison và chồng Ercan Ramadan phải sơ tán đến vùng an toàn khi hạ cánh xuống Dubai được vài giờ.

Ngôi sao truyền hình thực tế Anh Arabella Chi cũng xác nhận an toàn, nhưng sống trong sợ hãi: “24 giờ qua là điều tôi chưa từng trải qua trong đời. Chúng tôi vẫn an toàn. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi không biết mọi người có nghe thấy không, nhưng những tiếng nổ vẫn vang lên khi tôi ghi lại điều này. Chúng tôi ở nhà, quây quần bên nhau. Anh trai và chị dâu tôi cũng ở đây. Họ vốn dự định bay về Anh hôm nay, nhưng tôi chắc các chuyến bay đó sẽ bị hủy… Thật đáng sợ! Tôi biết mình lặp lại điều đó nhiều lần nhưng thực tế là vậy. Khi bạn có thể nghe thấy tất cả ngay từ trong nhà mình, không thể nào không cảm thấy sợ hãi. Tối qua chúng tôi thậm chí còn nhìn thấy chúng ở không xa nơi mình sống. Điều đó thực sự kinh hoàng”.

Từ sáng 28/2 (giờ địa phương), Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cùng gia đình được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc không kích này.

Tehran sau đó đáp trả bằng cách phóng loạt tên lửa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain và Israel.

Hai sân bay ở Dubai hiện đều đóng cửa và các chuyến bay bị tạm dừng do lo ngại về an toàn. Chính quyền khuyến cáo người dân và khách du lịch không nên cố gắng di chuyển.