Đề xuất xem xét miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ trong công tác dân số. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên đề xuất chính sách khuyến khích dành cho gia đình sinh hai con gái.

Theo dự thảo, các gia đình sinh hai con gái, nuôi con khỏe mạnh, dạy con ngoan, học giỏi và trưởng thành sẽ được địa phương xem xét biểu dương, tôn vinh và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, địa phương có thể miễn, giảm học phí; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường đối với trẻ em gái thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Đồng thời, phụ nữ thuộc các gia đình này cũng có thể được hỗ trợ phát triển kinh tế và các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

Theo Bộ Y tế, chính sách được kỳ vọng góp phần thay đổi nhận thức xã hội, từng bước xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tạo môi trường bình đẳng hơn trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em gái.

Dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Sau khi Thông tư được ban hành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ tham mưu UBND trình HĐND cùng cấp quyết định các chính sách cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng đề xuất nhiều chính sách khuyến khích người dân sinh đủ hai con như hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, hỗ trợ phụ nữ trong thời kỳ mang thai, hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ nhỏ và hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non, tùy điều kiện của từng địa phương.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề xuất khen thưởng các xã có tỷ lệ phụ nữ sinh đủ hai con đạt từ 60% trở lên; khen thưởng các địa phương đưa nội dung không lựa chọn giới tính thai nhi vào hương ước, quy ước cộng đồng và các cơ sở y tế chấp hành tốt quy định về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo Bộ Y tế, kinh phí thực hiện các chính sách sẽ do ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm. Sau khi Thông tư được ban hành, các địa phương sẽ căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng và triển khai chính sách cụ thể.