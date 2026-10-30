Đề xuất 'giám sát không được cản trở tổ chức bữa ăn bán trú': Phụ huynh nói gì?

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Theo dự thảo, việc giám sát, phản ánh và kiến nghị của phụ huynh phải đúng quyền, trách nhiệm theo quy định, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn và hoạt động giáo dục.

Phụ huynh muốn biết rõ chất lượng, nguồn gốc thực phẩm

Anh Hoàng Bảy, có con học tiểu học tại TP.HCM cho biết, hiện nay, nhiều trường công khai thực đơn trong tuần trên website để phụ huynh biết con ăn những món gì mỗi ngày. Một số trường còn mời phụ huynh đến khảo sát bếp ăn, trực tiếp kiểm tra và ăn cùng học sinh.

Tuy nhiên, theo anh Bảy, thực đơn công khai hay lời kể của trẻ chưa đủ để phụ huynh đánh giá toàn diện chất lượng bữa ăn. Trẻ có thể cảm thấy món ăn ngon sau một buổi học tập, vận động và ăn cùng bạn bè, nhưng điều đó không đồng nghĩa thực phẩm đã bảo đảm chất lượng, an toàn.

“Nhà trường cần thực sự quan tâm đến sức khỏe học sinh, kiểm soát chất lượng bữa ăn và tạo niềm tin cho phụ huynh bằng những việc làm cụ thể. Việc cán bộ quản lý, giáo viên cùng ăn suất ăn được phục vụ cho học sinh cũng có thể giúp cha mẹ yên tâm hơn”, anh Bảy nói.

Suất ăn bán trú tại một trường ở TP.HCM.

Cùng quan điểm cần chú trọng chất lượng thực phẩm, anh Phú Lữ, có con đang học THCS tại TP.HCM cho biết, anh đồng tình với quy định phụ huynh không nên cản trở việc tổ chức bữa ăn bán trú.

Tuy nhiên, cần quy định rõ ràng như thế nào là cản trở tổ chức bữa ăn bán trú. Nếu chỉ quy định chung chung, không có tiêu chí cụ thể để phân biệt giữa việc giám sát chính đáng và hành vi gây cản trở, phụ huynh sẽ khó xác định giới hạn quyền của mình.

Bên cạnh đó, điều anh Lữ quan tâm là bếp ăn phải bảo đảm vệ sinh, thực phẩm an toàn và thông tin công khai về thực đơn phải đúng với thực tế. Đơn cử, nếu nhà trường thông báo món ăn có thịt bò nhưng khi phục vụ học sinh lại không có thịt bò thì việc công khai thực đơn cũng không còn ý nghĩa.

Theo anh Việt Hùng (ngụ phường Phước Long, TP.HCM) rất khó để bữa ăn bán trú đáp ứng hoàn toàn mong muốn riêng của từng gia đình, bởi học sinh ở mỗi độ tuổi có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Nếu trẻ ăn chưa đủ theo nhu cầu của gia đình, cha mẹ có thể bổ sung thêm thực phẩm phù hợp tại nhà. Tuy nhiên, điều này không thể thay thế yêu cầu bảo đảm chất lượng và an toàn của bữa ăn ở trường.

Nhà trường cần công khai thực đơn, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và phục vụ đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Bữa ăn không nhất thiết phải có những món cầu kỳ, nhưng nguyên liệu phải sạch, có nguồn gốc rõ ràng và được chế biến bảo đảm vệ sinh.

Chị Minh Ngọc, một phụ huynh tại TP.HCM cũng cho rằng, cha mẹ khó có thể đánh giá đầy đủ chất lượng bữa ăn chỉ bằng việc quan sát trực tiếp. Do đó, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cần được thực hiện xuyên suốt, từ cơ quan chức năng, đơn vị cung cấp đến nhà trường.

Theo chị Ngọc, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát nguồn cung thực phẩm, trong khi nhà trường phải chủ động kiểm tra hồ sơ, giấy tờ và điều kiện an toàn thực phẩm của đơn vị cung cấp. Khi nguyên liệu được đưa vào trường, quy trình chế biến cần được giám sát nghiêm túc; người trực tiếp chế biến phải được khám sức khỏe theo quy định, bếp ăn tuân thủ nguyên tắc một chiều, phân biệt khu vực thực phẩm sống và chín.

“Việc lưu mẫu thức ăn, bảo quản thực phẩm trong điều kiện thời tiết nắng nóng cũng cần được thực hiện đúng quy định. Khi cơ quan chức năng và nhà trường làm tròn trách nhiệm, các quy trình được thực hiện minh bạch, phụ huynh sẽ có thêm cơ sở để yên tâm gửi con ăn bán trú”, chị Ngọc nói.

Cần giám sát đúng quy trình, tránh ảnh hưởng học sinh

Theo Cô Lê Ái Sơn Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (phường Tân Tạo, TP.HCM), tại các trường mầm non công lập, việc chụp ảnh bữa ăn thực tế trong ngày, lưu mẫu thức ăn và báo cáo theo quy định được thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý.

Cơ quan quản lý cũng có thể kiểm tra thực tế theo hình thức xác suất, đối chiếu khẩu phần ăn, giá trị dinh dưỡng tính toán trên phần mềm với bữa ăn thực tế, chi phí và số lượng trẻ.

Theo cô Hà, phụ huynh quan tâm, giám sát bữa ăn của con là điều chính đáng. Nếu phát hiện khẩu phần chưa phù hợp hoặc chất lượng bữa ăn có vấn đề, cha mẹ nên trao đổi với ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường để tìm hướng xử lý.

Bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ.

Cô Hà cho rằng việc tiếp nhận thông tin một chiều rồi vội vàng đăng tải lên mạng xã hội hoặc tập trung đến trường phản ánh khi chưa xác minh có thể gây ra những tác động không mong muốn. Trong một số trường hợp, nhà trường có thể chủ động tạm dừng tổ chức bán trú để rà soát khi xuất hiện phản ánh, khiến bữa ăn của học sinh bị gián đoạn.

“Mục tiêu chung của gia đình và nhà trường là bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của trẻ. Vì vậy, việc giám sát cần dựa trên thông tin xác thực, thông qua những kênh trao đổi phù hợp, vừa giúp phát hiện vấn đề vừa tránh gây xáo trộn hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh”, cô Hà nêu ý kiến.

Cùng quan điểm cần tăng cường sự phối hợp, cô Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cho biết, nhà trường chú trọng lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, kiểm soát nguyên liệu đầu vào và các khâu chế biến, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng.

Trường tổ chức nấu ăn trực tiếp tại chỗ thay vì sử dụng suất ăn công nghiệp vận chuyển từ nơi khác đến. Thực đơn được xây dựng đa dạng, thay đổi thường xuyên và công khai để phụ huynh theo dõi. Nhà trường cũng mời ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát hoạt động bán trú, trong đó có việc kiểm tra thực tế, kể cả kiểm tra đột xuất, nhưng người tham gia cần đáp ứng yêu cầu về an toàn và tuân thủ quy định của trường.

Theo cô Mai, nhà trường cần làm tốt trách nhiệm của mình, đồng thời công khai thông tin về đơn vị cung cấp thực phẩm và quy trình tổ chức bữa ăn để phụ huynh có cơ sở theo dõi. Việc giám sát của cha mẹ học sinh cũng cần được thực hiện trên tinh thần hợp tác, hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

“Mỗi gia đình có thể có quan điểm khác nhau về thực đơn, cách chế biến và các món ăn được phục vụ tại trường. Có những món nhà trường cho là phù hợp nhưng một số phụ huynh chưa đồng tình. Vì vậy, việc trao đổi trực tiếp sẽ giúp hai bên làm rõ vấn đề và tìm được tiếng nói chung”, cô Mai cho biết.

Theo cô, khi có phản ánh về bữa ăn bán trú, phụ huynh nên cung cấp thông tin cụ thể và trao đổi với nhà trường để xác minh, xử lý. Việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng có thể tạo áp lực, ảnh hưởng đến hoạt động bán trú và khiến học sinh bị gián đoạn bữa ăn nếu trường phải tạm dừng tổ chức để rà soát.

Từ góc nhìn của các nhà trường, quyền giám sát của phụ huynh và trách nhiệm tổ chức bữa ăn an toàn cần được thực hiện song song.

Nhà trường phải minh bạch thông tin, kiểm soát nghiêm quy trình và tiếp nhận phản ánh; phụ huynh cần được tạo điều kiện giám sát theo quy định, đồng thời phối hợp với nhà trường để những vấn đề phát sinh được xác minh, giải quyết kịp thời.