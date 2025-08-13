Đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, hiệu trưởng được cấp bằng tốt nghiệp THPT

Sáng 13/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục nhằm khắc phục vướng mắc trong thi hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật mới và chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và phân cấp, phân quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu một số nội dung sửa đổi đáng chú ý như bỏ bằng tốt nghiệp THCS nhằm đơn giản hóa quy trình quản lý giáo dục, phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh phổ cập giáo dục đến THCS hiện nay.

Theo đó, dự thảo Luật bỏ quy định người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp THCS và giao người đứng đầu cơ sở thực hiện chương trình giáo dục THCS xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình THCS, giảm khối lượng công việc hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tăng tính tự chủ cho cơ sở giáo dục.

Dự thảo Luật cũng giao người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa; giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tỉnh và tiêu chuẩn kỹ thuật về tài liệu giáo dục địa phương.

Một nội dung sửa đổi đáng chú ý khác được Bộ trưởng GD&ĐT đề cập là chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT từ Giám đốc Sở GD&ĐT cho Hiệu trưởng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc bãi bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục cơ bản (tiểu học và trung học cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (trung học phổ thông); học sinh học xong lớp 9 đã hoàn thành cơ bản chương trình phổ thông.

Do vậy, bằng tốt nghiệp THCS có ý nghĩa xác nhận hoàn thành giai đoạn giáo dục cơ bản, làm cơ sở để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Về chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT từ Giám đốc Sở GD&ĐT sang hiệu trưởng nhà trường, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc giao thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho hiệu trưởng góp phần nâng cao tính tự chủ của cơ sở giáo dục, phù hợp với định hướng phân quyền, phân cấp.

" Tuy nhiên, cần quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt trong quá trình số hóa cần tính toán kỹ công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu cấp văn bằng; chế độ báo cáo; trách nhiệm hậu kiểm và xử lý vi phạm... để đảm bảo chặt chẽ ", báo cáo thẩm tra nêu.

Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thường trực Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu theo hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung, đồng thời có thể có những sách giáo khoa khác là tài liệu tham khảo; nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, Chủ nhiệm Uỷ ban thẩm tra Nguyễn Đắc Vinh nêu.

Đáng chú ý, về thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT, báo cáo thẩm tra phản ánh 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Loại ý kiến thứ hai đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp THPT để phù hợp với mục tiêu, tính chất của cấp học này; tương thích với xu hướng đổi mới đánh giá theo quá trình; giảm áp lực, tốn kém do thi cử. Việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học nên giao về cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Thường trực Ủy ban ủng hộ loại ý kiến thứ nhất.