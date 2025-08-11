Cụ thể, ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa có thông báo về tình tình hình liên quan đến Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (trường Quốc tế Mỹ).

Theo Sở GDĐT TPHCM, từ tháng 9/2023, khi nắm thông tin về khó khăn tài chính ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động, Sở đã tham mưu UBND TPHCM thành lập Tổ công tác liên ngành nhiều lần làm việc trực tiếp với Hội đồng trường và Ban giám hiệu để tìm giải pháp, nhưng nhà trường không đáp ứng điều kiện duy trì hoạt động.

Trường Quốc tế Mỹ bị đề xuất giải thể. (ảnh: Trường Quốc tế Mỹ).

Đến tháng 3/2024, Sở GDĐT phối hợp Công an TPHCM và các sở, ngành xây dựng phương án hỗ trợ học sinh, cử cán bộ trực tiếp phối hợp vận hành trường đến hết năm học 2023-2024. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng trường khẩn trương xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (đơn vị quản lý trường Quốc tế Mỹ) để đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất và nhân sự theo quy định.

Tháng 6/2024, do trường không đảm bảo tài chính và nhân sự quản lý theo quy định, Sở GDĐT TPHCM ban hành quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục 12 tháng. Trong quyết định này có nêu rõ: Nếu nguyên nhân đình chỉ được khắc phục trong thời hạn thì sẽ xem xét cho hoạt động trở lại; nếu không sẽ đề xuất giải thể.

Tháng 6/2025, Sở GDĐT TPHCM làm việc với Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và nhà trường về tiến độ thực hiện hồ sơ. Tuy nhiên, các nghĩa vụ tài chính liên quan tới hoạt động giảng dạy của trường không đáp ứng được yêu cầu theo quy định. Cụ thể hơn, như chậm đóng thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... và hiện nhà đầu tư chưa có phương án tài chính hiệu quả để xử lý các khoản nợ này.

Vì vậy, căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 125/2024/NĐ-CP, Sở GDĐT TPHCM nhận thấy trường không khắc phục được nguyên nhân đình chỉ và không chứng minh được năng lực tài chính duy trì hoạt động. Sở GDĐT TPHCM đã có báo cáo UBND TPHCM, đề xuất giải thể trường Quốc tế Mỹ. Trong trường hợp nhà đầu tư đáp ứng điều kiện thành lập mới, có thể lập hồ sơ xin thẩm định và được cho phép thành lập trường phổ thông nhiều cấp học theo quy định.