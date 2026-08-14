Đề Toán thi lại tốt nghiệp tại THPT chuyên Tuyên Quang
Chiều 14/8, 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi môn Toán trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức lại cho thí sinh điểm thi này.
Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Đợt thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy. Các thí sinh phải thực hiện lại các bài thi theo quy định để có kết quả mới phục vụ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.
Sáng nay thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Văn. Ngày mai, thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang thi các môn tự chọn vào buổi sáng. Điểm thi được công bố vào ngày 19/8.
Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh có mặt làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ngày 13/8 là 323/328 em, đạt 98,48% tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.
Theo kế hoạch trước đó, Điểm thi bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Trong đó 326 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 328 thí sinh dự thi môn Toán; 140 thí sinh thi Vật lý; 113 thí sinh thi Hóa học; 38 thí sinh thi Sinh học; 113 thí sinh thi Lịch sử; 37 thí sinh thi Địa lý; 4 thí sinh thi Tin học và 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (gồm Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn).
Thí sinh thi các môn thi chính thức trong hai ngày 14/8 và 15/8.