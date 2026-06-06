Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Trước đó, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đề thi đã được chuyển về các địa phương để in sao.

Trong một kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị. Ban in sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi bắt đầu tổ chức mở niêm phong túi đề thi gốc (hoặc từ khi bắt đầu giải mã đề thi) đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Khu vực in sao đề thi

Đề thi được các tỉnh, thành phố thực hiện in sao tại một địa điểm an toàn, biệt lập và lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt quá trình in sao cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi. Tại khu vực in sao có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy.

Trong khu vực in sao, đề lỗi được cắt vụn, "cách ly" đến khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng. (ảnh: Như Ý)

Khu vực in sao đề thi thực hiện cách ly 3 vòng độc lập.

Vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi bắt đầu thực hiện in sao đề thi hoặc mở đề thi gốc cho đến khi thí sinh kết thúc buổi thi cuối cùng. Trước khi thực hiện in sao đề thi, Ban in sao phải phối hợp với công an để xây dựng phương án bảo đảm an ninh an toàn cho công tác làm đề thi, kiểm tra bảo đảm cửa sổ các phòng phải được dán kín và được lực lượng công an niêm phong bảo đảm không thể nhìn được từ bên ngoài.

Vòng 2 là khu vực tiếp giáp vòng 1 và vòng 3, quy chế cũng quy định phải cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Người làm nhiệm vụ tại vòng 2 có nhiệm vụ giám sát mọi cuộc liên lạc bằng điện thoại cố định, là đầu mối giao tiếp thông tin với bên ngoài và kiểm soát người, đồ vật từ vòng 3 vào vòng 2 và ngược lại.

Vòng 3, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xung quanh khu vực in sao đề thi 24 giờ/ngày; kiểm soát không để người không có nhiệm vụ hoặc thiết bị thu phát thông tin vào khu vực in sao đề thi; ghi sổ theo dõi người, đồ vật ra/vào khu vực bảo vệ đồng thời yêu cầu tất cả những người ra/vào phải đeo thẻ do Hội đồng thi cấp.

Kể từ khi bắt đầu mở túi đề thi gốc/giải mã đề thi, những người đã vào vòng

trong của khu vực in sao đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài. Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng ban in sao đề thi thì các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm dưới sự giám sát của công an.

Người làm việc trong khu vực cách ly hoạt động trong phạm vi cho phép và chỉ được ra khỏi khu vực sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Trong trường

hợp đặc biệt, được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng ban in sao đề thi, các thành viên mới được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát của công an.

Cách ly cả máy móc

Liên quan đến tính bảo mật, an toàn của đề thi, do đó, quy chế thi Tốt nghiệp THPT cũng quy định nội dung: Máy móc và thiết bị tại nơi làm đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến cũng bị cách ly đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Trước khi in sao, lực lượng công an sẽ kiểm tra máy móc, thiết bị đảm bảo không có và không gắn bộ phận thu phát, không nối mạng Internet. Trưởng ban in sao đề thi kiểm tra bảo đảm có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như: máy photocopy siêu tốc, máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang…

Với quy định, mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao đề thi dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực này khi kết thúc buổi thi cuối cùng. Do đó, kể cả rác ở vòng trong khu vực in sao cũng chỉ được đưa ra ngoài khi kết thúc kỳ thi.

Sau khi in sao xong, đề thi sẽ được vận chuyển đến các điểm thi dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Tại điểm thi, đề thi cũng được bảo quản trong các tủ riêng biệt, chắc chắn, được khóa và niêm phong. Nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và công an. Chìa khóa do trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Ngoài ra, phòng bảo quản đề thi, bài thi còn có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, có công an túc trực.

Camera giám sát phòng bảo quản đề thi và bài thi bao quát toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó.

Thí sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT lưu ý nghiêm túc chấp hành quy chế thi, tuyệt đối không sử dụng các thiết bị công nghệ cao để làm lộ, lọt đề thi ra ngoài. Những hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi tự luận chỉ kết thúc khi hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài và đối với đề thi trắc nghiệm chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của buổi thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 11 - 12/6. Thí sinh thực hiện, 3 buổi thi gồm: 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn).