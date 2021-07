Để ông xã không còn là "người đàn ông hơn 2 phút", chị em hãy thường xuyên nấu những món này nhé!

Đây là một loại thực phẩm có thể ăn thay rau. Trong giá đỗ có chứa hàm lượng cao các vitamin C, vitamin B2, B12, vitamin E. Giá đỗ còn giàu các khoáng chất như Kali, Magie và đặc biệt là hàm lượng kẽm.

Vitamin C, E là chất chống oxy hóa giúp khử các gốc tự do, nâng cao chất lượng tinh trùng. Vitamin B12, kẽm tham gia vào sự trưởng thành của tế bào và tổng hợp DNA. Đặc biệt, kẽm còn có vai trò quan trọng trong việc sản sinh testosterone nội sinh. Do đó, giá đỗ là thực phẩm rất tốt cho nam giới.

Các món ngon từ giá đỗ: Giá đỗ xào thịt, canh đậu phụ giá đỗ, giá đỗ nấu chua, giá đỗ xào lòng gà...