Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong đó, ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; các cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai gồm Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng cùng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh (61 tuổi), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị truy tố về hai tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Vũ Minh Lý (71 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Free Land, bị đề nghị truy tố về 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận điều tra, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, nhằm tạo nguồn vốn phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Biết được chủ trương này, Vũ Minh Lý cùng một số cá nhân thành lập Liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án khu dân cư trên diện tích đất nói trên.

Để được chấp thuận làm chủ đầu tư, Lý tìm gặp Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhờ tạo điều kiện thực hiện dự án.

Theo cơ quan điều tra, ông Thái đồng ý và chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh tạo điều kiện cho liên danh. Đồng thời, ông Thái chỉ đạo Võ Thanh Nhuận, khi đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ Lý hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Trong quá trình triển khai, dù chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định, ngày 26/8/2014, bà Thanh vẫn ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án.

Cơ quan điều tra xác định đây là văn bản chỉ định chủ đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trái quy định của pháp luật.

Sau đó, chủ đầu tư dự án lần lượt được thay đổi từ Liên danh Cửu Long - Hamico sang Công ty CP Ngũ Long Tân, rồi Công ty CP Free Land do Vũ Minh Lý điều hành.

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, để được bà Thanh thực hiện các thủ tục chỉ định chủ đầu tư, Vũ Minh Lý đã 8 lần đưa tổng cộng 30 tỷ đồng cho bà Thanh thông qua Nhuận.

Cơ quan điều tra xác định Võ Thanh Nhuận có vai trò giúp sức cho bà Thanh trong hành vi nhận hối lộ 30 tỷ đồng, trực tiếp nhận tiền từ Vũ Minh Lý rồi chuyển cho bà Thanh.

Ngoài khoản 8 tỷ đồng được chia, Nhuận còn nhận 150 triệu đồng từ Lý vào các dịp lễ, Tết trong giai đoạn 2012-2015. Quá trình điều tra, bà Thanh và Nhuận thừa nhận việc nhận tiền. Hai bị can đã nộp lại lần lượt 22 tỷ đồng và 8,15 tỷ đồng.

Không chỉ có sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư, kết luận điều tra còn xác định hàng loạt vi phạm trong quá trình giao đất, định giá đất và tính tiền sử dụng đất đối với Công ty Free Land.

Theo đó, khi tỉnh Đồng Nai xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp tại dự án, Vũ Minh Lý tiếp tục liên hệ, đề nghị Nguyễn Quốc Hùng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, tạo điều kiện giảm số tiền sử dụng đất phải nộp.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Hùng đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định và những cán bộ liên quan thực hiện việc xác định giá đất theo hướng có lợi cho Công ty Free Land.

Trong quá trình này, Lý còn thỏa thuận đưa tổng cộng 700 triệu đồng cho Đỗ Đình Ngoan, định giá viên Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, để giảm giá đất.

Theo kết luận điều tra, từ những thỏa thuận trên, các cá nhân liên quan đã thực hiện việc tính toán, thẩm định và phê duyệt giá đất không đúng quy định, làm giảm nghĩa vụ tài chính của Công ty Free Land đối với ngân sách nhà nước.

Kết quả định giá lại xác định, các sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư, giao đất và tính tiền sử dụng đất tại 3 đợt đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 117,4 tỷ đồng.

Bên cạnh sai phạm về đất đai, cơ quan điều tra còn xác định Vũ Minh Lý chỉ đạo nhân viên sử dụng 6 doanh nghiệp trong nhóm công ty do mình điều hành để lập hợp đồng khống, mua và sử dụng 100 hóa đơn giá trị gia tăng không có giao dịch thực tế.

Kết quả giám định xác định 3 doanh nghiệp gồm Free Land, 3L Sài Gòn và LEO đã trốn tổng cộng hơn 14,2 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Tổng thiệt hại của vụ án được xác định là hơn 131,65 tỷ đồng, gồm hơn 117 tỷ đồng thiệt hại từ sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và hơn 14 tỷ đồng tiền thuế bị trốn.

Theo kết luận điều tra, số tiền Vũ Minh Lý và các bên liên quan nộp, bị thu giữ để khắc phục hậu quả là gần 318 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Refico, đơn vị hiện sở hữu toàn bộ cổ phần Công ty Free Land, đã nộp gần 288 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền thu hồi, tạm giữ đã đủ khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.