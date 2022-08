Hôm nay (18/8), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự.



Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội, phát ngôn nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, danh dự của 3 cá nhân.

Giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng là các nhân viên Cty CP phần Đại Nam. Ngoài ra có 2 luật sư tham gia và phát biểu trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

Kết luận điều tra nêu, các cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung, khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Đối với các cá nhân sử dụng YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh, làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hôm 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, bà Hằng còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 18/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để nhập vào vụ án mà Công an TPHCM đang điều tra.

Đến ngày 22/6, Viện KSND TPHCM cho biết đã phê chuẩn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra, không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam nên việc tiếp tục tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.