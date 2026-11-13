Sở GD&ĐT TP Huế vừa có văn bản gửi Công an TP Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý những thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế.

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây, trong dư luận xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế. Các thông tin trên bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11.

Qua rà soát, kiểm tra, Sở GD&ĐT TP Huế khẳng định, các thông tin nêu trên là không đúng sự thật. Việc lan truyền các thông tin này đã và đang xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân Giám đốc Sở; ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục thành phố; gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Sở GD&ĐT TP Huế trân trọng đề nghị Ban Giám đốc Công an TP Huế quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin; làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán các thông tin sai sự thật nêu trên.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội áp dụng biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Hướng dẫn Sở GD&ĐT TP Huế các nội dung cần phối hợp, tài liệu cần cung cấp trong quá trình xác minh, xử lý.

Sở GD&ĐT cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế