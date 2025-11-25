Đề kháng kháng sinh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Việt Nam đứng thứ 11 trên thế giới về mức tiêu thụ kháng sinh

Theo báo cáo của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) về "Gánh nặng kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam", tình trạng kháng thuốc kháng sinh là mối đe dọa với sức khỏe toàn cầu. Giai đoạn năm 2015-2020, Việt Nam xếp hạng 11 trên thế giới về mức tiêu thụ kháng sinh (xếp loại của WHO).

Hình ảnh trưng bày tài liệu trong tuần lễ nâng cao nhận thức về Đề kháng kháng sinh (Nguồn thông tin: WHO)

Chia sẻ về tác hại của kháng kháng sinh, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng khoa Nội tổng quát 2 - Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Trưởng Bộ Môn Nhi - Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Kháng sinh là một con dao hai lưỡi. Một mặt, kháng sinh là trợ thủ đắc lực để giải quyết nhiễm khuẩn. Nhưng mặt khác, kháng sinh mang đến những vấn đề tiềm ẩn. Đầu tiên, kháng kháng sinh gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe ngắn hạn như tiêu chảy và cả những ảnh hưởng tiềm tàng về lâu dài như tăng nguy cơ một số bệnh Hội chứng ruột kích thích (IBS), béo phì, ung thư,... Thứ hai là vấn đề về đề kháng kháng sinh. Việt Nam là một trong những điểm nóng trên thế giới, là nguyên nhân trực tiếp và cả gián tiếp dẫn đến tỉ lệ tử vong cao".

Theo WHO, Việt Nam đã ghi nhận việc sử dụng kháng sinh quá mức và sai chỉ định là một trong những nhân tố chính góp phần gia tăng đề kháng kháng sinh. Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 của Bộ Y Tế cho thấy người dân có thói quen tự ý mua kháng sinh mà không khám bệnh, dẫn đến lạm dụng thuốc và tăng nguy cơ kháng thuốc. Đặc biệt là thói quen tự ý dùng kháng sinh cho các bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp, làm tình trạng bệnh xấu hơn.

Biocodex hưởng ứng chiến dịch nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh

Từ thực trạng kháng kháng sinh, WHO nhấn mạnh cần kiểm soát sử dụng ở người, nông nghiệp–thủy sản và tăng cường giám sát quốc gia. Tuần lễ Nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh là một trong những chiến dịch toàn cầu hàng năm của WHO kêu gọi cộng đồng, các nhà chuyên môn y tế và doanh nghiệp cùng hành động để giảm thiểu tình trạng kháng thuốc – một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu hiện nay.

Tuần lễ Nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh do công ty Biocodex phối hợp Hội Dược sĩ Nhà thuốc TP HCM, tháng 11 năm nay.

Ảnh các hoạt động giáo dục/hội thảo của Biocodex Việt Nam trong chiến dịch Đề kháng kháng sinh

Biocodex Việt Nam tích cực hưởng ứng tuần lễ này tại Việt Nam. Ông David Fontana - Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: "Là công ty luôn đặt trọng tâm vào sức khỏe vi sinh vật đường ruột, chúng tôi nhận thấy vai trò của Biocodex trong việc góp phần giảm thiểu hệ quả của kháng kháng sinh là rất rõ ràng. Hưởng ứng chiến dịch này chính là cách chúng tôi lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức và hành động cùng cộng đồng vì một Việt Nam không kháng thuốc."

Ông David Fontana, Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Biocodex hưởng ứng chiến dịch cùng đối tác phân phối và Hội Dược sĩ Nhà thuốc TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động hội thảo khoa học với mục tiêu chuẩn hóa kiến thức và nâng cao nhận thức về Tuần lễ kháng kháng sinh, góp phần giảm nguy cơ kháng thuốc, bảo vệ hiệu quả của thuốc kháng sinh và nâng cao sức khỏe cộng đồng cho người Việt theo tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng kháng sinh còn khá cao tại nước ta.