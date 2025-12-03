Dễ dàng trải nghiệm lễ hội câu cá trên băng Hàn Quốc cùng Hanotours

Sẵn sàng "vé vào" lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo

Theo kế hoạch, lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo 2026 sẽ diễn ra từ 10/01/2026 – 01/02/2026, với nhiều hoạt động độc đáo như: Câu cá Sancheoneo quý hiếm, thưởng thức cá tươi với các món chế biến ngay tại khu lễ hội, các trò chơi trên băng tuyết và không gian nghệ thuật mùa đông.

Lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo là một trong bảy kỳ quan mùa đông của thế giới

Để mang tới cho du khách cơ hội khám phá lễ hội mùa đông nổi tiếng nhất Hàn Quốc này, Hanotours đã kiến tạo hành trình đặc biệt: Seoul – Thung lũng Eobi - Câu cá trên băng - Trượt tuyết Elysian - Lotte World 5 ngày 4 đêm, khởi hành ngày 14 và 21/01/2026, với những trải nghiệm đặc sắc như: chiêm ngưỡng thung lũng băng Eobi, "nhập hội" câu cá trên băng Sancheoneo Hwacheon, trượt tuyết tại khu Elysian Gangchon, check-in Cung điện Gyeongbok, Nhà Xanh, vui chơi tại công viên hàng đầu Hàn Quốc Lotte World…

Hành trình được Hanotours và hàng không 5 sao Asiana Airlines thiết kế tối ưu, với giờ bay đẹp, lịch trình hợp lý, đa dạng trải nghiệm đặc sắc nhất. Đồng thời, Hanotours cũng hỗ trợ visa tận tâm, thủ tục đơn giản, ở khách sạn 4 sao trung tâm, và thưởng thức các bữa ăn bảo đảm sức khỏe.

Các hành trình khám phá xứ sở kim chi đặc sắc

Từ bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ kiến tạo thương hiệu group cho tuyến điểm du lịch Hàn Quốc, Hanotours đã thiết kế nhiều tuyến du lịch đặc sắc tới các điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch xứ sở kim chi, như Seoul, Nami, Busan…

Hanotours mang đến những hành trình khám phá Hàn Quốc hấp dẫn

Đối với chương trình Hà Nội – Seoul – Nami 5 ngày 4 đêm, du khách sẽ được trải nghiệm lớp học làm kim chi, mặc áo Hanbok, tắm sauna; check-in thiên đường sống ảo của các hot blogger - thư viện Starfield Library, Nhà Xanh, Cung điện Gyeongbok, Làng Buchon Hanok; tham quan đảo Nami và một trường đại học hàng đầu ở Seoul; trượt tuyết tại khu Elysian nổi tiếng/chiêm ngưỡng hoa anh đào ở Công viên Yeouido (theo mùa); vui chơi tại công viên Everland; hái dâu tây/lê/táo tại nông trại, du thuyền trên sông Hàn…

Khi bước vào hành trình Hà Nội – Busan – Seoul – Nami 6 ngày 5 đêm, du khách lại được khám phá thành phố cảng Busan với chuyến tàu lửa Haeundae Blueline, du thuyền 5* ngắm toàn cảnh thành phố Busan, check-in Làng văn hóa Gamcheon, tham quan đền Yonggungsa… Đồng thời, du khách cũng có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị ở Seoul như check-in Nhà Xanh, Cung điện Gyeongbok, Làng Buchon Hanok, tháp Namsan… vui chơi ở công viên Lotte World và tham quan đảo Nami.

Hiện nay, Hanotours có lịch khởi hành các tour du lịch Hàn Quốc hàng tuần. Đặc biệt, vào các thời gian cao điểm như hoa anh đào nở rộ, mùa hè sôi động, lá vàng lá đỏ rực rỡ thì có lịch khởi hành hàng ngày, để du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất, những trải nghiệm ấn tượng nhất ở xứ sở kim chi.

Du lịch Hàn Quốc gọi Hanotours hàng đầu

Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Hanotours đang dần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng đầu Việt Nam. Năm 2019, Hanotours đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh Top 10 "Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tốt nhất Việt Nam". Đồng thời, Hanotours cũng đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh "Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài tiêu biểu năm 2024". Ngoài ra, tour du lịch Hàn Quốc của Hanotours đã đạt Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024.

Tổng Giám đốc Hồ Xuân Phúc và Hanotours được vinh danh Giám đốc lữ hành tiêu biểu - Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài tiêu biểu năm 2024

Không những thế, Hanotours còn là đối tác ưu tiên của Đại sứ quán Hàn Quốc, nên có lợi thế hỗ trợ visa tích cực cho du khách với tỉ lệ đậu lên tới 99%. Hiện, Hanotours nằm trong Top 4 công ty du lịch chỉ định xét duyệt visa ưu tiên, với thời gian có visa chỉ sau 6 ngày làm việc, và Hanotours cũng đứng đầu danh sách 10 công ty du lịch được phép điều hành visa điện tử dành cho khách du lịch đoàn đến Hàn Quốc.

Đồng thời, Hanotours còn sở hữu đội ngũ hướng dẫn viên chuyên tuyến, am hiểu sâu rộng văn hóa, lịch sử, danh thắng Hàn Quốc, luôn tận tâm, chu đáo, có kỹ năng chụp ảnh chuyên nghiệp, hỗ trợ du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong mỗi chuyến khám phá xứ sở kim chi.

Tour du lịch Hàn Quốc của Hanotours luôn mang đến những trải nghiệm đặc sắc nhất

Du lịch Hàn Quốc là một trải nghiệm tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng nên thử ít nhất một lần trong đời. Và để có một hành trình khám phá Hàn Quốc chất lượng, với chi phí tối ưu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số hotline của Hanotours để được tư vấn và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội (Hanotours)

Trụ sở: phòng 312, tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Hà Nội

Tổng đài: 1900 0059

Điện thoại: 024.7309.0009

Hotline: 09 3439 9009

Zalo: 03 3439 9009

Email: info@hanotours.com

Fanpage: https://www.facebook.com/hanotours

https://www.facebook.com/HanotoursPremium/

Website: http://hanotour.com.vn; https://visanhanh.net