Chiều 30/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà H.T.D.T (SN 1992, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) vì đã để 3 trẻ em thò đầu ra cửa sổ trời khi đang lái ô tô di chuyển trên đường.

Cụ thể, bà D. bị phạt về 2 hành vi vi phạm hành chính gồm: để người đu bám ở cửa xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên ô tô không thắt dây an toàn.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin, hình ảnh từ người dân cung cấp. Vào 16h43 ngày 21/6/2026, xe ô tô con BKS 47A-565.xx khi đang di chuyển trên đoạn đường ĐT682 qua địa phận thôn 8 (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) có trẻ em đứng trên xe thò đầu ra ngoài theo hướng cửa sổ trời.

Vào cuộc xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ bà H.T.D.T là chủ sở hữu ô tô trên và cũng là người lái xe.

Qua làm việc, bà T thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử lý VPHC của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk với các lỗi: Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn và để người đu bám ở cửa xe khi xe đang chạy.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, việc để trẻ em đứng trên ghế, thò đầu hoặc một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ trời tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với tính mạng, sức khỏe của trẻ. Khi xe đang di chuyển, chỉ cần phương tiện phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, đi qua đoạn đường xấu hoặc xảy ra va chạm, trẻ có thể mất thăng bằng, va đập và bị hất văng khỏi xe.

Ngoài ra, trẻ cũng có nguy cơ va chạm với cành cây, biển báo, dây điện, vật cản bên đường hoặc chịu tác động trực tiếp của gió mạnh, bụi, sỏi đá và các phương tiện lưu thông xung quanh.