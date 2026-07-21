Bên cạnh các cầu thủ tuyển Tây Ban Nha và Argentina, Shakira được đánh giá là nhân vật thu hút sự chú ý nhất chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife vào tối 19/7 (giờ địa phương). Shakira đã cùng Burna Boy thể hiện Dai Dai, ca khúc chủ đề của World Cup năm nay, tại halftime show (chương trình biểu diễn giữa giờ) đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi vô số đánh giá tiêu cực bủa vây show giữa giờ, giọng ca Colombia là trường hợp hiếm hoi nhận được nhiều lời tán thưởng từ khán giả.

Shakira tỏa sáng tại show giữa giờ chung kết World Cup 2026. Ảnh: SplashNews.com

Xuất hiện trên sân với bộ bodysuit Roberto Cavalli (thương hiệu thời trang cao cấp Italy) màu hồng và vàng đính sequin do Fausto Puglisi thiết kế riêng, Shakira gây sốt bởi ngoại hình thách thức thời gian. Ở tuổi 49, “Nữ hoàng World Cup” trông như mới ngoài 30 với gương mặt không tì vết, thân hình săn chắc và phong thái quyến rũ.

Shakira hoàn toàn làm chủ sân khấu nhờ chất giọng nữ trung nội lực, kết hợp độ rung tự nhiên mạnh mẽ và kỹ thuật ngắt chữ độc đáo. Vũ đạo cũng vô cùng bắt mắt. Từng cái lắc hông đầy dứt khoát khiến gần như toàn bộ sân vận động bùng nổ.

Tuy nhiên, có ít nhất một trong số 80.000 khán giả không bị khuấy động bởi giọng ca Colombia biểu diễn. Đó là người yêu cũ của cô, cựu cầu thủ tuyển Tây Ban Nha Gerard Piqué.

Theo Time of India, Piqué cùng hai con trai Milan và Sasha đã có mặt tại sân MetLife để xem chung kết World Cup 2026. Họ ngồi ở khu vực khán đài dành cho cổ động viên tuyển Tây Ban Nha. Đây được xem là lần hiếm hoi cặp đôi cũ cùng xuất hiện ở một sự kiện từ sau khi chia tay trong ồn ào vào năm 2022.

Vì lẽ đó, cựu trung vệ sinh năm 1987 không tránh được phải xem tình cũ biểu diễn trong show giữa giờ. Đoạn video ghi lại phản ứng của anh sau đó gây sốt trên mạng xã hội.

Trong khi hai con trai hào hứng nhảy theo tiếng hát của mẹ, Piqué tỏ ra thờ ơ. Anh gần như ngồi bất động, hai tay để yên trên chân, mặt không biểu cảm và ánh mắt tỏ ra lơ đãng, không hướng về khu vực trung tâm sân cỏ.

Phản ứng trái ngược của Piqué và hai con khi xem Shakira biểu diễn. Nguồn: X

Dù chỉ lướt qua trong vài giây ngắn ngủi, sự lạnh lùng của Piqué khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả. Một lần nữa mối quan hệ cay đắng giữa cặp đôi đình đám một thời bị đưa ra “mổ xẻ”.

Khán giả bình luận: “Hãy tưởng tượng bạn lừa dối một phụ nữ và giờ chứng kiến cả đám đông cổ vũ cho cô ấy, trong khi bạn là cầu thủ hết thời”, “Quả báo lớn nhất dành cho Piqué là các con anh ấy lại chính là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của người vợ mà anh ta phản bội”, “Shakira có mặt trên sân bóng với tuyển Tây Ban Nha, còn Gerard Piqué thì không. Nghĩ lại thì Shakira tham dự nhiều kỳ World Cup hơn cả Piqué”, “Cô ấy xinh đẹp, tài năng và thú vị. Chồng cũ rõ ràng không đủ tốt đối với cô ấy. Hy vọng cô ấy tiếp tục biểu diễn trong nhiều năm tới. Người phụ nữ tuyệt vời xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn”, “Piqué là tên ngốc. Hãy xem anh ta đã bỏ lỡ những gì”…

Nhiều khán giả mỉa mai Piqué mờ nhạt hậu giải nghệ, khác hẳn vẻ tỏa sáng rực rỡ của Shakira. Ảnh: Reuters/BackGrid

Shakira và Gerard Piqué quen nhau khi tham gia ghi hình MV ca khúc Waka Waka ( This Time for Africa) - bài hát chính thức của World Cup 2010 tại Nam Phi. Khi đó, Shakira là ca sĩ biểu diễn, còn Piqué cùng các tuyển thủ Tây Ban Nha xuất hiện trong MV.

Hai người công khai hẹn hò vào đầu năm 2011 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp sao nổi tiếng nhất thế giới. Họ có hai con trai chung là Milan (sinh năm 2013) và Sasha (sinh năm 2015). Cả hai chưa từng kết hôn.

Tháng 6/2022, Shakira và Piqué ra thông báo xác nhận chia tay sau khoảng 11 năm bên nhau.

Hai tháng sau đó, Piqué bị bắt gặp đi chơi cùng Clara Chía Martí - nhân viên công ty chuyên về sự kiện thể thao, sinh năm 1999. Điều này làm dấy lên nghi vấn ngôi sao bóng đá ngoại tình, dẫn đến đổ vỡ với bạn gái hơn 10 tuổi.

Đầu năm 2023, Shakira phát hành ca khúc BZRP Music Session #53, với nhiều câu hát được xem là lời chỉ trích trực diện Piqué và Clara Chía Martí.

Vài ngày sau đó, Piqué chính thức công khai yêu Martí trên mạng xã hội. Động thái này kéo theo việc Shakira phát hành thêm ca khúc mới TQG vào tháng 2/2023, nói về việc chứng kiến người yêu cũ bước tiếp.

Sau chia tay, Shakira chuyển từ Barcelona (Tây Ban Nha) sang Miami (Mỹ) cùng hai con để bắt đầu cuộc sống mới và tập trung phát triển sự nghiệp. Cô chưa công khai mối quan hệ tình cảm mới nào kể từ đó.

Piqué hiện vẫn hẹn hò với Martí. Anh giải nghệ sau World Cup 2018 và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thể thao.

Piqué ngoại tình với mỹ nhân Gen Z trong lúc còn sống chung cùng Shakira. Ảnh: IG

Shakira từng biểu diễn tại bốn kỳ World Cup. Trước mùa giải 2026, cô hát bài Hips Don't Lie tại lễ bế mạc World Cup 2006 ở Đức, Waka Waka vào năm 2010 ở Nam Phi và La La La ở Brazil vào năm 2014.

Trong khi đó, Piqué lần đầu thi đấu tại World Cup vào năm 2010. Vào năm đó, Tây Ban Nha vô địch. Anh tiếp tục cùng đội tuyển bóng đá nước nhà tham gia World Cup 2014 và 2018 nhưng không tiến sâu.