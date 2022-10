Dãy nhà ven biển Hội An bị sóng đánh sập: Tan hoang chỉ sau một đêm

Bão NESAT suy yếu trước khi vào bờ, song sóng lớn do ảnh hưởng của bão khiến nhiều đoạn bờ biển miền Trung bị công phá. Và trong cái đêm bão quần thảo ngoài Biển Đông, triều cường dâng cao đã kéo sập dãy nhà ven biển Hội An, đoạn thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam.

Thất thần bên triền con sóng

Sáng 22/10, Hội An mưa trắng trời. Từng lớp sóng tung bọt trắng xóa vẫn nối nhau vỗ xô vào đoạn bờ biển phía sau dãy nhà dân ở tổ 4, khối Thịnh Mỹ. Ấy nhưng, sóng bây giờ không còn hung tợn, phủ bạc đầu lên nhà cửa của bà con như cách đây 3 hôm nữa.

5 ngôi nhà bị sóng biển quật sập một phần, giờ đây chìm trong đống đổ nát.

Đang lần giở trong đống đổ nát để nhặt nhạnh đồ đạc bị nước biển cuốn trôi, nhấn chìm, gương mặt của chị Nguyễn Thị Hường lộ rõ vẻ mệt mỏi, bần thần sau biến cố sập nhà.

Hướng ánh mắ dõi trông về phía xa bờ, người phụ này bảo rằng suốt quãng đời còn lại, chị sẽ không bao giờ quên cái đêm định mệnh 19/10. Tối hôm ấy, trong lúc dọn rửa chén bát sau bữa cơm gia đình, hai vợ chồng chị tá hoả khi chứng kiến từng đợt sóng cao 3-4m đang "ngoạm" vách nhà mình. Chẳng bao lâu, nước biển xâm lấn, tràn lên nhà rồi băng qua đường. "Dọc đoạn bờ biển này có tổng thảy 5 ngôi nhà nằm san sát của 5 anh em tôi. Lo sợ triêu cường sẽ gây ngập sâu nhà cửa, chúng tôi quyết định khăn gói sơ tán đến nhà bà con lánh nạn.

Tờ mờ sáng hôm sau, tôi cùng một chị gái và ông anh lật đật quay về xem tình hình thì bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt" - giọng nghèn nghẹn, chị Hường nói rồi mô tả những mái ấm tránh nắng che mưa của đại gia đình lúc này chẳng khác nào "bãi chiến trường".

Chị Hường bần thần kể lại đêm sóng biển cuộn trào khiến một phần ngôi nhà bị cuốn sập.

Trong đó, ngôi nhà kiêm kinh doanh nhà hàng của bà Nguyễn Thị Loan (chị ruột chị Hường) bị nước biển khoét mạnh vào trong móng nhà, tạo thành hàm ếch sâu hoắm hơn 2 mét. Phòng tắm và gian bếp của nhà chị Hường bị cuốn sập hoàn toàn. Tương tự, 3 ngôi nhà còn lại cũng bị sóng biển đánh tan tác, quật tả tơi. "Gần như nhà nào cũng bị kéo sập một nửa. Nước biển ăn sâu vào bên trong, gây xói lở nền móng khiến cả thảy 5 ngôi nhà của anh em tôi bị đặt trong tình cảnh chẳng khác "ngọn đèn dầu trước gió", đổ sập lúc nào không hay" - bà Loan buồn bã giãi bày.

Trắng tay sau 2 lần sập nhà

Để bảo vệ phần nửa phía trước của ngôi nhà, trong ngày hôm qua (21/10), 5 anh em chị Hường góp tiền mua cấp tốc hàng chục ống bi bằng bê tông để "vá" tạm thời đoạn móng nhà bị sóng đánh xói lở. Ngoài ra, tại khu vực lâm vào tình trạng xói lở nặng bên hông nhà mình, bà Loan thuê xe múc để trung chuyển đất cát gia cố thêm cho bờ biển.

Đống ngổn ngang của những ngôi nhà bị sóng đánh tan tác.

"Thực sự quá khủng khiếp, ngay cả những cây thông lâu năm với nhiệm vụ chắn sóng cũng bị quật trơ gốc, nằm ngả nghiêng. Đây đã là lần thứ 2 trong vòng 3 năm, nhà cửa của chị em chúng tôi bị triều cường đánh sập, mất mát không kể xiết, thậm chí trắng tay" - chị Hường nghẹn ngào.

Vụ sập nhà cách đây 3 năm mà chị Hường nhắc ở trên cũng xảy ra vào một đêm sóng biển lớn do ảnh hưởng của mưa bão. Cụ thể, trong đêm 14, rạng sáng 15/11/2020, sóng to gió lớn liên tục công phá, quật sập dãy nhà của 7 hộ dân, trong đó có 5 anh em chị Hường. Khi nỗi mất mát cũ vừa vơi đi thì nay thảm cảnh sập nhà lại một lần nữa tái diễn, đẩy cuộc sống của họ rơi vào tình thế lao đao.

Chị Hường cùng với gia đình 4 anh em của mình mua cấp tốc hàng chục ống bi bằng bê tông để "vá" tạm thời đoạn móng nhà bị sóng đánh xói lở.

Trả lời VTC News, ông Đinh Dũng - Chủ tịch UBND phường Cẩm An - cho hay: "Ngay khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, chúng tôi cũng đã báo cáo cấp trên để Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn về kiểm tra nhằm sớm đưa ra phương án khắc phục tình trạng xói lở bờ biển".