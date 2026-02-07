Đây mà là Hồng Đăng sao?

Tối 6/2, nam diễn viên Hồng Đăng bất ngờ tái xuất màn ảnh sau 4 năm vắng bóng trong bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược. Anh thể hiện vai Khang, tình nhân trẻ của một phú bà do Quách Thu Phương đảm nhiệm. Sự trở lại của Hồng Đăng khiến khán giả thích thú và tò mò.

Nam diễn viên chỉ xuất hiện khoảng 3 phút, thể hiện vai doanh nhân Khang, dù có mối quan hệ tình ái với người tình lớn tuổi, Khang vẫn săn đón tán tỉnh các cô gái trẻ. Sau đó, nhân vật của Hồng Đăng bị phú bà phát hiện và phải phân bua làm lành.

Hồng Đăng làm "phi công lái máy bay" trong phim mới

Dù thời lượng diễn xuất không nhiều, Hồng Đăng đã thể hiện rõ Khang là kẻ mưu mô, khôn khéo, giỏi đánh lừa người tình lớn tuổi. Chỉ cần vài câu nói, Khang đã xóa tan nghi ngờ của phú bà, đồng thời chuyển mục tiêu sang Hạ Chi (Hoàng Hà đóng), vốn là kẻ thù chung của cả hai. Nhân vật này gây tò mò cho khán giả, giúp nội dung phim trở nên thú vị, nguy hiểm hơn.

Trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng, Hồng Đăng khiến khán giả bất ngờ khi vào vai người tình trẻ lợi dụng phú bà giàu có. Hình tượng "hồng hài nhi" khác với các nhân vật nam diễn viên từng thể hiện trước đây. Bộ phim gần nhất có mặt Hồng Đăng là Thương Ngày Nắng Về.

Phản ứng của khán giả dành cho màn tái xuất của Hồng Đăng khá tích cực. Trên các trang MXH của VTV, người xem bình luận: "Không tin là Hồng Đăng luôn, vai diễn bất ngờ quá", "Hồng Đăng vẫn đẹp trai như ngày nào", "Chào mừng Hồng Đăng đã trở lại màn ảnh nhỏ", "Có Hồng Đăng là phải xem rồi", "Hồng 'hài nhi' Đăng quay trở lại tưng bừng quá", "Công nhận Hồng Đăng diễn vẫn hay", "Nói sao thì nói, Hồng Đăng đóng phim vẫn cuốn nha", "Xem phim Việt nghe giọng thoại của anh ấy thấy đã"...

Hồng Đăng diễn xuất tốt, nhận được sự khen ngợi của khán giả

Hồng Đăng sinh năm 1984, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt gắn bó với các dự án phim truyền hình do VFC sản xuất. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi bật như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Mátxcơva: Mùa Thay Lá, Cả Một Đời Ân Oán, Người Phán Xử, Mê Cung, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng…

Đồng Hồ Đếm Ngược là bộ phim khai thác ý tưởng về một chiếc đồng hồ kỳ bí có khả năng đếm ngược thời gian dẫn đến các sự kiện định mệnh trong cuộc đời. Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Thành (Thanh Sơn) - một shipper bình thường và Linh Chi, cô gái sở hữu khả năng hacker cùng tư duy công nghệ vượt trội. Cuộc sống của Thành rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi anh tình cờ nhặt được chiếc đồng hồ kỳ lạ này, kéo theo hàng loạt hiện tượng bất thường và biến anh thành mục tiêu của những thế lực mờ ám. Trước những hiểm nguy ngày một rõ rệt, Linh Chi trở thành người đồng hành quan trọng, sử dụng kỹ năng công nghệ để lần theo manh mối, từng bước giải mã bí mật ẩn giấu phía sau chiếc đồng hồ đếm ngược. Cả hai bị cuốn vào một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian, nơi mỗi con số hiện lên đều báo hiệu một bước ngoặt khó lường.