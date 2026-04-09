Lên sóng ngày 2/4, XO, Kitty mùa 3 đã nhanh chóng leo lên top đầu bảng xếp hạng toàn cầu, thống trị 55 quốc gia chỉ sau vài ngày. Đây không phải là một cú bùng nổ bất ngờ mà là kết quả của hai mùa trước đã xây dựng đủ độ "nghiện" cho khán giả, từ chuyện tình cảm rối rắm, hội bạn năng động cho đến những cảm xúc rất thật của tuổi mới lớn. Và đến mùa 3, tất cả được đẩy lên một nấc mới, vừa trưởng thành hơn, vừa khiến người xem không thể rời mắt.

Mùa này, câu chuyện tiếp nối cái kết dang dở của mùa 2. Kitty (Anna Cathcart) và Min Ho (Sang Heon Lee) vẫn ở lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu, khi cả hai đều chưa thật sự dám gọi tên cảm xúc của mình. Một mùa hè tưởng như sẽ là cơ hội để họ tiến gần hơn lại nhanh chóng bị rút ngắn chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, khiến mọi thứ trở nên gấp gáp, dở dang và đầy tiếc nuối.

Đến năm học cuối tại trường KISS, cả hai buộc phải đối diện với những câu hỏi lớn hơn: tương lai sẽ đi về đâu, và liệu đối phương có còn nằm trong lựa chọn đó hay không. Mối quan hệ giữa Kitty và Min Ho không còn là những rung động bồng bột mà dần trở thành một sự gắn bó sâu hơn, bởi họ hiểu nhau, ở bên nhau khi cần và vô thức trở thành người quan trọng trong cuộc đời nhau.

Nếu phải nói điều gì khiến khán giả "đổ" ngay từ những tập đầu, thì chắc chắn là visual của Sang Heon Lee trong vai Min Ho.

Ở Min Ho có một "vibe" điển trai rất điện ảnh: gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và ánh mắt cực kỳ cuốn hút. Những khung hình cận mặt, đặc biệt là khi anh đứng cạnh Kitty giữa khung cảnh thành phố lúc chạng vạng, tạo cảm giác như bước ra từ một bộ phim thanh xuân lãng mạn đúng nghĩa.

Không chỉ là vẻ ngoài, khí chất của Min Ho cũng rất nổi bật. Đó là một công tử đào hoa, có phần bất cần nhưng lại rất chân thành khi thật sự quan tâm đến ai đó. Chính sự đối lập này khiến mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười của anh đều dễ dàng khiến người xem “lụi tim”.

Dù xoay quanh chuyện tình cảm, XO, Kitty không chỉ dừng lại ở yêu đương. Mùa 3 mở rộng hơn về hành trình trưởng thành với những lựa chọn tương lai, áp lực gia đình, sai lầm đầu đời và cách mỗi người học cách chịu trách nhiệm với nó.

Kitty vẫn giữ nguyên năng lượng đặc trưng - bốc đồng, nhiệt huyết, đôi khi gây rắc rối nhưng cũng trưởng thành hơn. Cô không còn chạy trốn cảm xúc, mà bắt đầu học cách đối diện, sửa sai và chấp nhận hậu quả. Điều này khiến nhân vật vừa "khó chịu" vừa đáng yêu theo một cách rất thật.

Bên cạnh đó, tình bạn vẫn là điểm sáng lớn. Nhóm bạn trong phim có thể cãi vã, tổn thương nhau, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau trong những khoảnh khắc quan trọng. Chính năng lượng tươi sáng này giúp bộ phim giữ được sự cân bằng, không bị quá nặng nề dù nội dung có nhiều biến động.

Có thể thấy, không phải vì kịch bản quá mới, cũng không phải vì drama quá sốc mà XO, Kitty "thắng" ở cảm giác gần gũi. Đó là một câu chuyện ai cũng từng trải qua, và mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng nhưng đủ để giữ chân người xem.