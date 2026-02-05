Đây là những điểm vui chơi đang được săn tìm nhất mùa Tết Nguyên đán này

Phú Quốc dẫn đầu danh sách tìm kiếm dịp Tết Nguyên đán

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Phú Quốc dẫn đầu danh sách tìm kiếm điểm đến cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 ở thị trường nội địa, tăng ba bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Với rất nhiều trải nghiệm có một không hai, đây là điểm đến cho bạn một cái Tết vừa vui vừa sảng khoái và vẫn đủ đầy hương vị truyền thống.

Pháo hoa được trình diễn mỗi đêm 2 lần tại Phú Quốc mang đến những trải nghiệm đầy cảm xúc

Tới Phú Quốc là phải "bay" trên cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới chiêm ngưỡng biển đảo từ trên cao, phải thưởng thức "đại tiệc" giải trí tại Sun World Hon Thom với hơn 20 làn trượt tại Aquatopia water park hay thử thách lòng can đảm tại Làng Exotica với tàu lượn siêu tốc bằng gỗ. Chợ quê tại nhà hàng Mango với những món ngon đậm phong vị Tết sẽ cho bạn đủ vị Tết nhà.

Hoàng hôn xuống, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) sẽ biến thành một sân khấu khổng lồ với các show diễn đường phố náo nhiệt như Yum Yum Show, Beer King Show. Đêm tới, thị trấn này sẽ chiêu đãi bạn 2 màn pháo hoa mãn nhãn, trong hai show diễn đỉnh cao đang làm nên thương hiệu của đảo ngọc là show "Bản giao hưởng Đại dương" lúc 19h45 kết hợp pháo hoa, trình diễn flyboard và jetski và laser và show " Nụ hôn Biển Cả " lúc 21h, nơi lửa, nước, laser và gần 60 nghệ sĩ quốc tế cùng làm nên một câu chuyện đặc biệt thú vị về hố đen vũ trụ.

Đà Nẵng: "Đắm mình" trong thiên đường hoa tulip trên đỉnh Bà Nà

Sun World Ba Na Hills năm nay khẳng định vị thế "điểm chơi Tết trọn gói" với không gian mát lành và biển mây bồng bềnh cùng hàng triệu bông tulip đủ sắc màu và hương vị Tết xưa được tái hiện tinh tế qua các hoạt động gieo quẻ đầu năm, xin chữ ông đồ và thưởng trà tại không gian tâm linh tĩnh tại.

Thiên đường hoa Tulip sắp tái ngộ du khách trên đỉnh Bà Nà

Không khí lễ hội luôn được hâm nóng bởi chuỗi show diễn ngoài trời đẳng cấp như "Solar Warrior" với nhịp trống Malambo mạnh mẽ hay các màn trình diễn xiếc kỳ ảo tại Lâu đài Mặt Trăng. Đặc biệt, show cabaret After Glow dành cho du khách trên 18 tuổi sẽ tăng suất biểu diễn lên 3 suất mỗi ngày (vào 13h30, 15h30 và 18h30) để phục vụ du khách. Trải nghiệm ẩm thực cũng là một điểm cộng lớn với thực đơn "Tết buffet" tại các nhà hàng Bốn Mùa, Taiga... hội tụ đầy đủ tinh hoa mâm cơm Tết Việt cùng những món "best-seller" quốc tế, mang đến một hành trình du xuân đa sắc thái, vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc.

Sa Pa: Trẩy hội Bản Mây, sống trọn phong vị Tết vùng cao trên đỉnh Fansipan

Tại Sun World Fansipan Legend , Tết Bính Ngọ 2026 mở ra hành trình khai xuân "Mở Cổng trời" linh thiêng và đậm đà bản sắc. Ngày mùng 3 Tết (19/2 Dương lịch), du khách có thể tham gia nghi lễ dâng hoa, tắm Phật, viết lời nguyện ước và chiêm bái Đại tượng Phật A Di Đà giữa đỉnh thiêng hùng vĩ. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ lễ Thượng cờ trang nghiêm trên đỉnh cao 3.143m để nhận túi muối tài lộc may mắn.

Tết Bính Ngọ 2026 mở ra hành trình khai xuân "Mở Cổng trời" đầy linh thiêng và đậm đà bản sắc tại Sun World Fansipan Legend

Tết này, du khách đến với Bản Mây sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa Tây Bắc đầy sinh động với Lễ hội Gầu Tào của người Mông từ ngày 19/02 đến 21/02/2026 và Lễ hội Xên Bản Xên Mường của người Thái từ ngày 28/02 đến 01/03/2026. Tiếng khèn, điệu xòe hoa, các tập tục truyền thống độc đáo của người dân tộc được tái hiện, các trò chơi dân gian náo nhiệt, mâm cơm Tết đặc sản vùng cao tinh túy, khám phá Tết vùng cao là điều thú vị mà hiếm KDL nào ngoài Fansipan có thể đem đến.

Tây Ninh: Vui hội xuân Núi Bà – cầu tài lộc trước đức Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

Hội xuân Núi Bà Đen với chủ đề "Hương Sắc Tây Ninh 2026" khai mạc vào mùng 4 Tết với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn. Hội sẽ kéo dài suốt tháng Giêng, với hàng vạn bông hoa tulip khoe sắc trên đỉnh núi Bà Đen, cùng các hoạt động văn hoá nghệ thuật đậm sắc màu Tây Ninh như múa Khmer, trống Chhay-dăm, nhạc ngũ âm…

Hội xuân Núi Bà Đen với chủ đề "Hương Sắc Tây Ninh 2026" mang đến vô vàn trải nghiệm đặc sắc cho du khách

Hội xuân Núi Bà Đen còn là dịp để du khách chiêm bái các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi, với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất Châu Á và tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Điểm nhấn mới cho năm nay là sự hiện diện của Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni – vị "Phật đến từ vàng", đại diện cho cuộc sống thịnh vượng, mang đến niềm tin về sự may mắn và tài lộc cho khách thập phương dịp đầu năm mới.

Hạ Long: Vui hội cờ cá ngựa khổng lồ và Xẩm Xuân bên vịnh biển

Cách Hà Nội chỉ 2 giờ di chuyển, Sun World Ha Long là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình, nhóm bạn muốn "chơi hội" Tết. Tổ hợp giải trí lớn bậc nhất miền Bắc dịp Tết này khoác lên mình diện mạo rực rỡ với đèn lồng đỏ, hoa đào hoa mai, các linh vật khổng lồ được trải đều từ ga cáp treo lên đến Đồi Mặt trời.

Sun World Ha Long là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn muốn "chơi hội" Tết

Điểm nhấn là trò chơi Cờ cá ngựa Tết khổng lồ tại khu vực Vòng quay Mặt Trời từ mùng 2 đến mùng 5 và những buổi biểu diễn Xẩm Xuân tại Bảo Hải Linh Thông Tự. Trẻ em có thể tham gia workshop làm tranh Đông Hồ, gói bánh chưng mini hay nhận chữ may mắn từ thầy đồ. Khu "Foodcourt Taste of Vietnam" sẽ thết đãi các món đặc sản Tết, hoàn thiện trọn vẹn một hành trình du xuân từ nghe, nhìn đến nếm cho du khách tới Hạ Long.

Vũng Tàu: Ra mắt công viên bên biển lớn bậc nhất Đông Nam Á

Đến với phố biển Vũng Tàu Tết Nguyên đán này, du khách sẽ được trải nghiệm một không gian vui chơi giải trí hiện đại và quy mô bậc nhất Đông Nam Bộ. Sun World Vũng Tàu – công viên giải trí bên biển lớn nhất khu vực chính thức mở cửa đón khách từ ngày 12/2/2026.

Công viên nước Vũng Tàu ra mắt đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2026

Với quy mô lên tới 15ha, công viên quy tụ 20 trò chơi nước đỉnh cao, mang đến những trải nghiệm "chưa từng có" như: Tàu lượn nước siêu tốc dài bậc nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dòng sông thử thách Action River xuất hiện tại Việt Nam hay hệ thống bể tạo sóng hình vỏ sò độc đáo và các đường trượt đa sắc màu được lắp đặt bởi các chuyên gia quốc tế./.