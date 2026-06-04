Đây là người thật hay là AI: Visual thượng hạng diễn xuất thượng thừa, gương mặt hao hao cả showbiz

Mới đây, đoạn video một mỹ nhân cổ trang AI đang khóc trong sự đau khổ tột cùng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Hiện lên trước mắt khán giả là một cô gái với gương mặt xinh đẹp, được nhận xét là có nét tương đồng với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng trong Cbiz như Tống Dật, Nhậm Mẫn, Từ Nhược Hàm, Âu Dương Na Na và Dương Siêu Việt.

Không chỉ vậy, những biểu cảm của AI được đánh giá là mang lại không ít cảm xúc, khiến người xem phải ngỡ ngàng trước sự tiến bộ nhanh chóng mặt của trí tuệ nhân tạo. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại, khán giả vẫn phân biệt được, nhưng nếu chỉ xem lướt qua thì khả năng nhầm lẫn AI và người thật là có. Trong tương lai, theo sự phát triển của công nghệ, việc khó phân biệt giữa người thật với AI là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên mạng xã hội, chủ đề này đang được thảo luận khá sôi nổi. Có ý kiến cho rằng việc khoảng cách giữa AI và người thật ngày một gần hơn là điều dễ hiểu, bởi AI đào tạo bởi kho dữ liệu lấy từ những diễn viên hàng đầu trong ngành. Thậm chí, AI dù không thể bằng những tên tuổi hàng đầu, nhưng còn diễn tốt hơn một số diễn viên thật. Tất nhiên vẫn còn đó những lỗi hoạt họa, nhưng có thể thấy việc làm phim bằng AI là viễn cảnh không xa. Dẫu vậy, vẫn còn đó những tranh cãi về rủi ro đạo đức.

Bình luận của netizen:

- Thì toàn train free từ người, lấy dữ liệu thì người top ngành (không trả tiền) thì lại chẳng.

- Tui coi mấy phim AI của Trung rồi, hình ảnh vẫn nhìn là biết AI với còn chưa mượt như thật nhưng mà cũng 70/100 so với thật rồi đó, coi thấy cảm giác hơi lag lag nhưng mà cũng tạm được. 1-2 năm gì đó nữa chắc là xem phim AI đóng ngon luôn. Nhìn như thật vậy.

- Gương mặt pha trộn của Tống Dật, Nhậm Mẫn, Từ Nhược Hàm.

- Sao giống Nhậm Mẫn vậy.

- Nếu người thật diễn được 1 cảnh khóc tốt thì người ta còn trầm trồ chứ mà bảo AI generate ra thì lại chẳng có gì thú vị nữa. Cái gì từ nỗ lực của con người vẫn đáng quý hơn. Tôi vẫn thích hành trình 1 cô/cậu diễn viên đi từ lúc bị chê diễn xuất kém tới khi trình độ nâng lên, thay đổi bản thân và được mọi người đón nhận hơn là 1 con AI biết diễn xuất.

- Lướt qua tưởng Âu Dương Na Na.

- Xem video dưới bình luận đi. Nhiều diễn viên khéo còn không diễn được như vậy luôn.

- Dạo này tui toàn xem phim AI, thấy càng ngày càng diễn hay và đẹp.

- Nó lấy dữ liệu từ người chứ đâu, có đỉnh thì cũng là sao chép, cái mặt này nhìn cũng na ná Dương Siêu Việt và nhiều diễn viên khác. Tóm lại hàng ăn cắp chả hiểu sao cứ tung hô hoài.

Trước làn sóng AI, những diễn viên hàng đầu chưa ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng với các diễn viên ít tên tuổi, mọi thứ được dự báo sẽ trở nên khó khăn hơn.

Thực tế, xu thế AI lấn sân vào điện ảnh đang tiến nhanh trong thời gian gần đây, khiến ngành này càng trở nên cạnh tranh. Đối với các diễn viên lưu lượng nổi tiếng hoặc những gương mặt thực lực hàng đầu, ảnh hưởng có thể chưa quá nhiều. Dẫu vậy với những diễn viên mới, nhiều người lo ngại họ sẽ là đối tượng đầu tiên chịu tác động nặng nề từ làn sóng AI.

nguồn: Xiaohongshu