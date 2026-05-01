Đây là cuộc sống khi trưởng thành của những đứa trẻ không có mối quan hệ tốt với bố!

Nếu một người cha thường xuyên vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con, hoặc mỗi khi xuất hiện chỉ biết dùng lời lẽ chỉ trích và phán xét, mối quan hệ cha con chắc chắn sẽ rơi vào bế tắc. Những tổn thương từ thuở nhỏ này không đơn thuần là ký ức buồn mà chúng còn để lại dấu ấn sâu đậm, định hình tính cách và cuộc đời của một người đàn ông theo cách tiêu cực mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra.

Thế giới nội tâm mang tên "Tôi không đủ tốt"

Khác với sự dịu dàng của người mẹ, người cha trong tâm thức của trẻ vốn đại diện cho sức mạnh, sự bảo vệ và quyền uy. Đặc biệt là từ sau 6 tuổi, những nhận xét của cha có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến việc trẻ hình thành nhận thức về bản sắc cá nhân. Nếu nhận được sự ấm áp và bảo vệ, trẻ sẽ phát triển cảm giác an toàn và tinh thần trách nhiệm.

Ngược lại, khi người cha thường xuyên phủ định con bằng những lời lẽ như "đồ nhát gan" hay "vô tích sự", trẻ sẽ dần nội tâm hóa những âm thanh đó thành tiếng nói bên trong mình.

Dù khi lớn lên, những lời chì chiết đó không còn xuất hiện trực tiếp, nhưng trong tiềm thức, người đàn ông vẫn luôn tin rằng mình không đủ tốt. Điều này dẫn đến hai thái cực tâm lý cực đoan: một nhóm sẽ nỗ lực đến mức kiệt sức để chứng minh bản thân nhưng luôn sống trong lo âu và sợ hãi thất bại; nhóm còn lại chọn cách buông xuôi vì tin rằng bản thân thực sự kém cỏi nên không cần cố gắng.

Thái độ đối lập đối với quyền lực và xã hội

Thái độ của một đứa trẻ đối với cha mình thường phản chiếu cách họ đối xử với các hình tượng quyền lực trong tương lai như cấp trên, đồng nghiệp mạnh mẽ hoặc các quy định xã hội. Những cậu bé có mối quan hệ không tốt với cha thường phát triển theo hai xu hướng ứng xử đối lập khi trưởng thành.

Xu hướng thứ nhất là tâm lý đối đầu trực diện, dễ nảy sinh xung đột với lãnh đạo và khó gắn bó lâu dài với công việc do tiềm thức luôn coi cấp trên là hình bóng của người cha khắc nghiệt mà họ buộc phải "chiến thắng".

Xu hướng thứ hai là sự phục tùng thái quá hoặc trốn tránh. Những người này thường cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cấp trên hoặc những người có cá tính mạnh, họ không dám bày tỏ quan điểm riêng ngay cả khi quyền lợi bị xâm phạm.

Dù biểu hiện khác nhau, nhưng cả hai xu hướng đều cho thấy một cá nhân chưa xây dựng được ranh giới tâm lý lành mạnh và có cái nhìn lệch lạc về quyền lực.

Rào cản trong việc duy trì các mối quan hệ thân mật

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân và bắt đầu vai trò làm cha, những người đàn ông mang tổn thương từ quá khứ thường gặp khó khăn trong việc cân bằng cảm xúc. Một hiện tượng phổ biến là tâm lý bù đắp quá mức, họ có thể trở thành một người cha cực kỳ kiên nhẫn, dịu dàng và bao dung với con cái vì không muốn chúng lặp lại bi kịch của mình năm xưa.

Tuy nhiên, nguồn năng lượng tâm lý này thường không được chia sẻ đồng đều cho người bạn đời.

Nhiều trường hợp cho thấy, sau khi đã dồn hết sự kiên nhẫn cho con, người đàn ông lại trở nên lạnh nhạt và thiếu bao dung với vợ. Trong những mối quan hệ thân mật và an toàn nhất, họ vô tình bộc lộ bản sao của người cha năm xưa: sự khắt khe, chỉ trích và xa cách.

Dù con người hoàn toàn có thể tự chữa lành thông qua quá trình học hỏi và nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận rằng một khởi đầu thuận lợi bên người cha tâm lý là một món quà vô giá giúp người đàn ông vững vàng hơn trên đường đời.