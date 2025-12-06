Đây là 3 năm "NGUY HIỂM" nhất của trẻ! Cha mẹ làm ngay 3 điều để con vượt qua suôn sẻ

Với những gia đình đang có con trong độ tuổi 13 - 15, hẳn cha mẹ đều có cảm giác: đứa trẻ từng ngoan ngoãn, thân thiết với mình, bỗng một ngày như biến thành người khác. Các con có thể nổi nóng như "núi lửa phun trào", có lúc lại im lặng như "đóng băng"; bắt đầu chú ý đến quyền riêng tư, không muốn chia sẻ tâm sự; thậm chí cố ý phản bác ý kiến của cha mẹ.

Thực ra, đó chính là biểu hiện bình thường của tuổi dậy thì, giai đoạn được xem là nhạy cảm và "nguy hiểm" nhất trong quá trình trưởng thành. Nhưng chỉ cần cha mẹ làm tốt 3 điều sau, con sẽ dễ dàng vượt qua "cú sốc thanh xuân" này.

Ảnh minh hoạ

1. Tôn trọng quyền riêng tư: giúp con có một "khu vườn bí mật" an toàn

Ở tuổi 13 - 15, thế giới nội tâm của trẻ trở nên phong phú và phức tạp hơn rất nhiều. Con có những bí mật nho nhỏ, mong muốn sở hữu không gian riêng – như một "khu vườn bí mật" mà các em không muốn ai tùy tiện bước vào.

Nhiều cha mẹ vì lo lắng nên trót đọc nhật ký, xem tin nhắn, hoặc bí mật theo dõi con. Tuy nhiên, điều này dễ khiến trẻ cảm thấy bị xâm phạm và đánh mất niềm tin. Một khi trẻ cảm thấy "cha mẹ không tôn trọng mình", các con sẽ lập tức thu mình lại, ít chia sẻ hơn và thậm chí cố tình giấu giếm.

Cách đúng:

– Tôn trọng không gian riêng của con.

– Không tự ý xem đồ cá nhân hoặc điện thoại.

– Nếu cần biết điều gì, hãy trao đổi trước:

"Dạo này mẹ hơi lo cho con, con có sẵn sàng chia sẻ với mẹ không?"

Chỉ khi con cảm nhận được sự tin tưởng, các em mới chịu mở lòng.

2. Giao tiếp bình đẳng: trở thành "người bạn tâm giao" của con

Tuổi dậy thì là lúc trẻ muốn khẳng định bản thân. Các em rất nhạy cảm với cách cha mẹ nói chuyện, và mong được đối xử như một cá thể độc lập.

Nhưng nhiều cha mẹ lại quen áp đặt, ra lệnh hoặc chỉ trích. Ví dụ, khi con học chưa tốt, có cha mẹ buông ngay: "Sao con ngốc thế, bài đơn giản vậy cũng sai?". Cách nói này chỉ khiến con thêm áp lực và muốn chống đối.

Cách đúng:

– Đặt mình ngang hàng với con khi nói chuyện.

– Lắng nghe trước khi khuyên nhủ.

– Không phủ định cảm xúc của con.

Nếu con kể chuyện mâu thuẫn ở trường, cha mẹ có thể nói:

"Mẹ hiểu là con đang buồn. Con kể cho mẹ nghe xem chuyện gì đã xảy ra nhé?"

Con chỉ cần cảm giác: "Ba mẹ đứng về phía mình".

3. Khuyến khích con trải nghiệm: làm chỗ dựa vững chắc phía sau

Ở tuổi này, trẻ tò mò, nhiều năng lượng và thích thử những điều mới. Nhưng do kinh nghiệm còn ít, các em dễ gặp thất bại. Một số cha mẹ lo con khổ, con sai nên cấm đoán quá mức:

– Sợ con bị thương nên không cho tham gia thể thao.

– Sợ con thất bại nên không cho thử điều mới.

Hậu quả là trẻ thiếu tự tin, sợ thử thách, không dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Cách đúng:

– Khuyến khích con thử những điều con muốn.

– Dạy con chấp nhận thất bại như một phần của trưởng thành.

– Khi con vấp ngã, hãy động viên:

"Dù kết quả chưa tốt, nhưng con đã rất dũng cảm. Lần sau con sẽ giỏi hơn."

Sự tin tưởng của cha mẹ chính là đôi cánh giúp con bay xa hơn.

Tuổi 13 - 15 là ba năm đầy thử thách, nhưng cũng là thời điểm vàng để con hình thành tính cách, sự tự tin và khả năng tự lập. Chỉ cần cha mẹ làm tốt 3 điều: tôn trọng, đồng hành, khích lệ, trẻ sẽ vượt qua tuổi dậy thì một cách êm đềm, vững vàng và hạnh phúc hơn trên hành trình trưởng thành.