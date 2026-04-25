Đây chính là thủ khoa đầu vào Học viện Hý kịch Thượng Hải 2026!

Kỳ thi năng khiếu nghệ thuật năm 2026 tại Trung Quốc đang rất hot khi các học viện đào tạo diễn xuất hàng đầu lần lượt công bố kết quả tuyển sinh. Nếu trước đó, dư luận đổ dồn sự chú ý vào thủ khoa ngành Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh thì mới đây, danh hiệu thủ khoa của Học viện Hý kịch Thượng Hải đã chính thức lộ diện, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Theo kết quả công bố, ba vị trí dẫn đầu ngành Biểu diễn của những lò đào tạo nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc năm nay lần lượt thuộc về Lý Tâm Nghi (Học viện Hý kịch Trung ương), Lục Tuấn Hạo (Học viện Điện ảnh Bắc Kinh) và Tăng Tử Doanh - thủ khoa của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Đây đều là những cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao, được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập làng giải trí trong thời gian tới.

Tăng Tử Doanh - thủ khoa Học viện Hý kịch Thượng Hải

Trong đó, nam sinh Tăng Tử Doanh - thủ khoa của Học viện Hý kịch Thượng Hải đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo bảng điểm được chia sẻ, nam sinh này đạt 90,43/100 điểm, vượt xa mức điểm chuẩn 77,57 và đứng hạng 1 toàn quốc ở chuyên ngành Diễn xuất (kịch, điện ảnh và truyền hình). Đây được xem là mức điểm rất cao trong một kỳ thi vốn nổi tiếng khắt khe.





Tăng Tử Doanh sở hữu gương mặt nam tính với đôi mắt dài

Không chỉ gây ấn tượng bởi điểm thi năng khiếu, Tăng Tử Doanh còn được khen ngợi về ngoại hình khi nam sinh sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng cùng đôi mắt dài mang đậm chất điện ảnh và rất ăn hình, phù hợp với nhiều dạng vai diễn khác nhau trên màn ảnh.





Nam sinh được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới đáng chú ý

Được biết, Học viện Hý kịch Thượng Hải là một trong ba trụ cột nằm trong “tam giác vàng” đào tạo nghệ thuật tại Trung Quốc, bên cạnh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hý kịch Trung ương.

Không dừng lại ở yêu cầu về ngoại hình, Học viện Hý kịch Thượng Hải còn tìm kiếm những thí sinh có tố chất đặc biệt với khả năng biểu cảm, tư duy nhân vật, sức bền và đặc biệt là khả năng chịu áp lực cao. Sinh viên theo học thường phải luyện tập với cường độ lớn, từ sáng sớm đến tối muộn, để đáp ứng yêu cầu khắt khe của nghề.

Chính vì vậy, việc đứng đầu kỳ thi năng khiếu toàn quốc tại Học viện Hý kịch Thượng Hải được ví như tấm vé thông hành mở ra cánh cửa bước vào ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Trước đó, ngôi trường này từng đào tạo nên nhiều tên tuổi lớn như Hồ Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba, Phạm Băng Băng,…

Với nền tảng vững chắc cùng thành tích nổi bật ngay từ kỳ thi đầu vào, Tăng Tử Doanh được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới đáng chú ý trong thế hệ diễn viên trẻ của Trung Quốc trong những năm tới.