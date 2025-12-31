Nếu đặt David Beckham và Brad Pitt lên bàn cân so sánh sự nghiệp, nhan sắc hay độ giàu có, có lẽ cuộc tranh luận sẽ không bao giờ có hồi kết. Một người là huyền thoại bóng đá toàn cầu, biểu tượng của hình ảnh người đàn ông gia đình suốt nhiều thập kỷ. Người còn lại là tài tử Hollywood hạng A, từng được mệnh danh là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh.

Nhưng nếu chuyển sang một câu hỏi khác, ít hào quang hơn và cũng đau lòng hơn nhiều,thì câu chuyện bỗng trở nên rất đời: David Beckham và Brad Pitt, ai “thảm” hơn trong vai trò làm cha?

David Beckham và Brad Pitt - 2 ông bố nổi tiếng thế giới (Ảnh: @davidbeckham/Instagram & Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images)

1. David Beckham

David Beckham từng được xem là hình mẫu lý tưởng của một ông bố hiện đại. Sau khi rời xa sân cỏ, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đưa con đi học, nấu ăn, tập thể thao cùng các con.

Truyền thông từng ca ngợi Beckham là người cha kỷ luật nhưng ấm áp, nghiêm khắc nhưng không áp đặt. Thế nhưng, khi các con của ngôi sao nổi tiếng này dần trưởng thành, đặc biệt là Brooklyn Beckham, những rạn nứt âm thầm bắt đầu lộ diện. Từ những lựa chọn nghề nghiệp thiếu ổn định đến mối quan hệ ngày càng xa cách với bố mẹ sau khi lập gia đình, Brooklyn khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi về hình ảnh gia đình tưởng chừng hoàn hảo của nhà Beckham.

David Beckham. (Ảnh: Karwai Tang/WireImage)

Điều đáng nói là Beckham không hề biến mất khỏi cuộc sống của con. Anh vẫn ở đó, vẫn là một người cha hiện diện, nhưng lại bất lực trước khoảng cách ngày một lớn giữa mình và con trai. Cảm giác này, với nhiều bậc phụ huynh, còn đau hơn cả việc mất con về mặt địa lý. Đó là khi con ở ngay trước mắt, nhưng tâm hồn và thế giới của con đã rẽ sang một hướng khác, nơi cha mẹ không còn là trung tâm.

2. Brad Pitt

Câu chuyện của Brad Pitt lại mang màu sắc bi kịch rõ ràng hơn. Cuộc hôn nhân tan vỡ với Angelina Jolie không chỉ kết thúc một chuyện tình đình đám mà còn kéo theo những tổn thương sâu sắc trong mối quan hệ cha con. Từ một người đàn ông được ngưỡng mộ vì xây dựng gia đình đông con và đa văn hóa, Brad Pitt dần trở thành hình ảnh người cha bị đẩy ra xa lề cuộc sống của chính các con mình. Có những đứa trẻ được cho là không còn muốn mang họ Pitt, và khoảng cách ấy kéo dài suốt nhiều năm.

Brad Pitt từng công khai thừa nhận sai lầm, thừa nhận việc bản thân chưa từng là một người cha hoàn hảo. Anh tìm đến trị liệu tâm lý, cai nghiện rượu và nhiều lần bày tỏ mong muốn được hàn gắn. Nhưng làm cha khác với đóng phim. Không có kịch bản viết sẵn, không có cảnh quay lại nếu đã lỡ gây tổn thương. Khi niềm tin bị bào mòn, việc xây dựng lại mối quan hệ với con cái trở thành một hành trình dài và đầy bất trắc.

Brad Pitt (Ảnh: Valery HACHE/AFP/Getty Images)

Vậy ai mới là người “thảm” hơn?

Beckham - người vẫn ở trong gia đình nhưng phải học cách chấp nhận việc con cái không còn thuộc về mình như trước. Hay Brad Pitt - người đánh mất cả gia đình và phải đối diện với hậu quả của những đổ vỡ kéo dài. Có lẽ, câu hỏi này không có đáp án tuyệt đối. Bởi điểm chung lớn nhất của họ nằm ở một sự thật rất phũ phàng rằng cha mẹ, dù nổi tiếng hay thành công đến đâu, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn cuộc đời con cái.

Câu chuyện của hai người đàn ông nổi tiếng phản chiếu một thực tế mà nhiều gia đình hiện đại đang đối mặt. Khi con bước vào tuổi trưởng thành, quyền quyết định dần rời khỏi tay cha mẹ. Trẻ lớn lên trong một thế giới mở, nơi mạng xã hội, tự do cá nhân và cái tôi được đặt lên hàng đầu. Những giá trị mà cha mẹ từng tin là đúng chưa chắc còn phù hợp với thời đại của con. Và khi sự thấu hiểu không theo kịp tốc độ trưởng thành, khoảng cách thế hệ là điều khó tránh.

Nhiều phụ huynh từng nhìn vào gia đình Beckham như một chuẩn mực và tin rằng chỉ cần yêu thương đủ nhiều, làm gương đủ tốt thì con cái sẽ tự khắc nên người. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. Con cái không phải là bản sao của cha mẹ. Chúng có quyền lựa chọn con đường riêng, kể cả khi con đường ấy khiến người sinh ra mình cảm thấy thất vọng hoặc đau lòng. Ngược lại, câu chuyện của Brad Pitt cũng là lời nhắc rằng những tổn thương giữa người lớn, nếu không được giải quyết rốt ráo, cuối cùng sẽ để lại vết sẹo sâu nhất trong tâm hồn trẻ nhỏ.

Những câu hỏi mở

Nuôi dạy con trong xã hội hiện đại không còn là việc ra lệnh hay kiểm soát. Đó là quá trình đồng hành, học cách lắng nghe và chấp nhận buông tay đúng lúc. Là khi cha mẹ hiểu rằng con có thể nổi loạn, có thể sai lầm và có thể không trở thành phiên bản mà mình từng kỳ vọng. Nhưng trên hết, con cần biết rằng gia đình vẫn là nơi có thể quay về, dù thế giới bên ngoài có biến động ra sao.

Beckham hay Brad Pitt, suy cho cùng, đều là những người cha đang loay hoay với một bài toán không có lời giải hoàn hảo. Và chính sự bất toàn ấy lại khiến họ trở nên gần gũi hơn với những ông bố, bà mẹ ngoài đời thực. Vì nếu ngay cả những người tưởng chừng có tất cả còn chật vật trong việc nuôi dạy con, thì cảm giác hoang mang, mệt mỏi hay bất lực của các bậc phụ huynh bình thường cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Có lẽ, điều quan trọng nhất không nằm ở việc con cái có luôn ngoan ngoãn hay thành công theo tiêu chuẩn xã hội hay không. Mà nằm ở chỗ, sau tất cả những va chạm và đổ vỡ, gia đình vẫn còn đủ kiên nhẫn để chờ nhau lớn lên. Và ở điểm này, cả David Beckham lẫn Brad Pitt đều đang học cùng một bài học rất đời: làm cha mẹ là hành trình đầy sai sót, nhưng không được phép bỏ cuộc.

Tổng hợp