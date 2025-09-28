Sáng 28/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ không may bị nước lũ cuốn trôi vào chiều hôm trước tại phường An Cựu, TP Huế.

Theo thông tin từ UBND phường An Cựu, thi thể nạn nhân là chị Dương Thị H (35 tuổi) được tìm thấy cách nơi gặp nạn không xa.

Kể lại thời khắc hai vợ chồng gặp nạn, anh H. với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào cho biết: “Hôm qua, hai vợ chồng ra bến để đón xe về quê. Lúc đi thì nước chỉ đến háng thôi, nhưng đi được một đoạn thì tự dưng nước ở đâu xoáy đến, dâng cao tới ngực rồi cuốn hai vợ chồng xuống ruộng, xuống vực sâu luôn.”

Người chồng nghẹn ngào kể lại thời khắc hai vợ chồng bị lũ cuốn trong đêm tối. Ảnh cắt từ clip

Anh H. cho biết sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả hai không kịp phản ứng, bị dòng nước xiết cuốn đi. “Tôi chỉ nghe tiếng vợ gọi ‘Anh ơi cứu em, em không biết bơi’. Đuối sức, mò mãi không thấy vợ đâu nên tôi trôi theo dòng nước. Mãi sau đó, tôi bám được vào bụi cỏ. Tôi bò mãi mới vào được nhà một ông gần đó, số nhà 12/46. Tôi đập cửa thì ông ấy ra nhìn thấy, nhưng do tuổi cao, ông không giúp đỡ được và cũng không biết sử dụng điện thoại.

Lúc đó tôi quá mệt, không còn sức để nói nữa nên nằm một lúc. Sau đó tôi mới mượn điện thoại của ông để gọi cho em ở quê nhờ báo công an, cứu hộ cứu nạn, nhưng mãi không thấy ai đến.”

Người chồng nhớ lại, trong cơn tỉnh táo ngắn ngủi, anh chỉ thấy mình hoang mang rồi hoàn toàn không nhớ gì thêm. Anh kể, sau đó có mượn điện thoại của một người dân khác, nhưng người này lo sợ anh quá yếu có thể làm rơi mất điện thoại, nên không dám đưa cho gọi.

Lúc ấy nước đã ngập sâu khắp nhà. May mắn, chủ nhà có tài khoản Facebook, nên anh H. đã mượn điện thoại, phát trực tiếp cầu cứu cộng đồng mạng. “Tôi phát trực tiếp trên mạng xã hội để kêu cứu, thì chỉ khoảng năm bảy phút sau đã có người đến cứu,” anh thuật lại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm chị H. trong đêm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Mãi đến sáng, khoảng 5 – 6 giờ, khi mưa đã bớt, mọi người mới phát hiện thi thể vợ anh, chỉ cách chỗ gặp nạn chừng năm trăm mét. Nước lũ dâng cao đã cuốn chị mắc vào một bụi cây. “Lúc tối không ai thấy gì, sáng nay kiếm thì mới thấy. Vợ tôi mặc áo mưa nên bị mắc vào bụi cây,” anh nói, giọng nghẹn lại khi nhắc đến khoảnh khắc định mệnh.

Trên chuyến xe cuối cùng đưa vợ về quê, anh H. lặng lẽ ngồi bên, mắt đỏ hoe. Chuyến xe vốn để hai vợ chồng cùng trở về sau những ngày xa quê, nay bỗng hóa thành chuyến đi âm dương cách biệt, để lại phía sau tiếng mưa rả rích và nỗi trống trải không lời.

Trước đó, vào chiều 27/9, anh Nguyễn Duy H. (40 tuổi) cùng vợ là chị H. (cùng thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe phía Nam TP Huế để bắt xe về Thanh Hóa.

Khi đến đầu kiệt, do mưa lớn gây ngập sâu, chị H. không may trượt chân ngã xuống khu vực ruộng ngập và bị dòng nước cuốn đi. Anh H. ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao thi thể chị H. cho gia đình lo hậu sự.