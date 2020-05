Đầu tư hơn 700 triệu, cặp vợ chồng trẻ hiện thực hóa ngôi nhà tuổi thơ ở mảnh đất hồn quê gió biển Vũng Tàu

Cuộc đời ai cũng có ước mơ, nhất là ước mơ về 1 tổ ấm, 1 ngôi nhà không chỉ cho riêng mình mà còn là nơi để đong đầy yêu thương ấm áp sẽ không của riêng ai. Đây có lẽ cũng là điều mà khi trưởng thành ai cũng phải thao thức và không ngừng nỗ lực hết mình vì nó.

Tuy đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn nhưng vợ chồng Mai Hiền lại may mắn có 1 chữ duyên đặc biệt với biển Hồ Tràm. Bởi lẽ, quê ngoại của Mai Hiền ở Xuyên Mộc - Hồ Tràm, một mảnh đất rất gần biển.

Cuối năm 2016 trong 1 lần về quê chơi, vợ chồng Hiền được ông ngoại chỉ cho miếng đất gần nhà giá rẻ rất đẹp. Vừa trong tầm tiền nên 2 vợ chồng đã quyết định chốt ngay để giữ làm vốn.

Vợ chồng Mai Hiền và ngôi nhà ở biển Hồ Tràm sau 2 lần cải tạo.

Mảnh đất mà vợ chồng Mai Hiền mua khá vuông vức và đẹp, vị trí thuận lợi gần ngay trung tâm thị xã Bà Tô, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Mảnh đất có chiều rộng 13m, dài 80m và xấp xỉ 1000m², nằm trên trục đường chính Xuyên Phước Cơ đi thẳng ra biển chỉ 6km.

Tuy nhiên mảnh đất khi mới mua chỉ là đất trồng nông nghiệp, địa hình lồi lõm nhấp nhô, nhiều cây dại mọc um tùm và thấp hơn mặt đường rất nhiều nên về sau vợ chồng Hiền phải tốn kha khá chi phí nâng nền đổ đất.

Xây nhà lần 1

"Mỗi lần về biển mình cũng hay đưa mẹ chồng đi chơi kết hợp thăm thông gia. Có lần nhìn mảnh đất mẹ nói thích có một căn nhà nhỏ với vườn rau để sau này làm nơi nghĩ dưỡng, thoải mái riêng tư. Nhìn thấy ước mong của mẹ, dường như cũng là lúc 2 đứa đánh thức được ước muốn của chính mình, thế là bọn mình quyết định đầu tư cải tạo lại mảnh đất hoang sơ", Mai Hiền chia sẻ.

Tiền thì ít mà kinh nghiệm gần như bằng không nên lần đầu đối diện với mảnh đất to như vậy cả hai vợ chồng đều không tránh khỏi cảm giác hoang mang. Sau nhiều đêm tính toán đủ đường, cuối cùng vợ chồng Hiền chốt lại sẽ xây rào dựng cổng trước để giữ đất. Tổng chiều dài 200m được xây kè đắp móng bao quanh, đổ trụ rào lưới B40 và xây cổng đá. Chỉ như thế thôi cũng tiêu hết sạch số tiền 160 triệu. Thế là mới chỉ xây được mỗi rào với cổng mà đã cháy túi.

Được mùa Tết kinh doanh thuận lợi, sang đầu năm 2017 vợ chồng Hiền tính tiếp chuyện xây nhà. Do kinh phí thấp nên phải chắt chiu đủ đường.

Sau khi tự tìm tòi nhiều phong cách với các phương án thiết kế khác nhau, cuối cùng 2 vợ chồng nhất trí chọn kiểu xây nhà gạch mộc không tô. Thứ nhất do nguồn vốn hạn hẹp nên Mai Hiền và chồng nghĩ nhà xây kiểu này sẽ rẻ hơn. Thứ 2 nhà gạch không tô mang đến cảm giác mộc mạc nhẹ nhàng, bình dị chân quê, trái ngược hoàn toàn với vẻ hiện đại của Sài Gòn náo nhiệt. Vậy nên 2 vợ chồng đều rất hào hứng nhất trí.



Những đêm sau đó hình ảnh về ngôi nhà hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí hai vợ chồng. Nó trông hết sức giản dị đơn sơ mà không hề cầu kì phức tạp. Đây chính xác là ngôi nhà tuổi thơ như trong kí ức trẻ thơ. "Ngôi nhà ấy hình chữ nhật với mái ngói hình thang, cửa chính nằm ở giữa và cửa sổ ở 2 bên, cạnh đó là những tán cây, phía trên cao ông mặt trời toả nắng sau những áng mây cùng mấy con chim bay lượn", Mai Hiền tâm sự.

Đây chính xác là bức tranh thời ấu thơ mà tất cả chúng ta đều đã từng được học vẽ vào năm lớp 1.

Mùng 4 Tết năm 2017, trong lúc đang ngồi nói chuyện hào hứng, bố Mai Hiền dắt đi hỏi thợ thế mà cái đùng vợ chồng chị quyết định mùng 8 là khởi công luôn. Ngân sách khi đó 2 vợ chồng chỉ có 150 triệu, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên về sau phát sinh đủ thứ lên đến 220 triệu.

Nhà Mai Hiền khi xây không hề có bản vẽ thiết kế kỹ thuật, mà chỉ vẽ tay phác thảo trên giấy tập, rồi nói ý tưởng cho thợ xây theo. Phần tường gạch không tô cứ nghĩ đơn giản rẻ tiền nhưng khi xây cả hai vợ chồng mới biết là cực kì tỉ mỉ. Thợ phải căng từng sợi dây xây từng hàng gạch sao cho thật thẳng, xây tới đâu lại phải vệ sinh sạch sẽ từng chút tới đó, dẫn đến tốc độ chậm tốn thêm nhân công.

Vì nhà không sơn tô nên phải xử lí phủ nano chống thấm mốc sao cho vẫn giữ được màu gạch tự nhiên, rồi thêm đủ chuyện phát sinh khác nữa. Cứ tưởng rẻ nhưng hoá ra lại không. Gia đình thì nhiều người nhiều ý, người quen khi thấy đang xây cũng khen chê này kia đủ đường nhiều lúc làm vợ chồng Hiền chán nản rối trí.

"Nhưng thật kì lạ là khi càng va chạm với những điều mới mẻ thì bọn mình lại càng trở nên thích thú điên dại, ai nói gì nói mình cứ thích là làm. Được mấy chú thợ dưới quê dễ mến thích sao cũng chiều hết nên 2 đứa tha hồ sáng tạo ý tưởng.

Những lúc mình bận việc ở Sài Gòn thì bố vợ mình trực tiếp trông coi, mỗi ngày đều chụp hình, gọi điện để mình theo sát tiến độ. Có nhiều khi thông tin truyền đạt chưa ăn ý, làm sai phải đập ra xây lại, cũng có những lần cải vả rất to vì đủ chuyện rối bời ... Thế mà mọi chuyện cũng qua, chính những lần cãi vã ấy về sau lại càng giúp mọi người hiểu nhau nhiều hơn", Mai Hiền chia sẻ.

Ngôi nhà nhỏ xinh đã hoàn thành sau 45 ngày thi công, diện tích 5x12m gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 toilet, 1 nhà kho nhỏ. Vợ chồng Mai Hiền cũng cho trồng thêm một số cây xanh làm tươi mát không gian quanh nhà.

Ngôi nhà nhỏ tuy rất ổn với 2 vợ chồng nhưng chỉ có một phòng ngủ nên khá bất tiện. Nhiều lúc muốn đưa cả nhà về hay bạn bè muốn kéo về chơi mà không có chỗ nghĩ lại ngại. Mỗi lần về cùng mẹ là 3 mẹ con phải ngủ chung 1 phòng. Nhưng lúc này cả hai vợ chồng Mai Hiền đã cạn vốn thêm nợ cả vật tư nên mọi thứ tạm gác lại.

Cải tạo lần 2

Hơn một năm, sau khi tập trung hoàn toàn vào việc kinh doanh, cả 2 vợ chồng đều nỗ lực hăng say hết mình, tích góp được thêm ít nữa thì đầu năm 2019, Mai Hiền và chồng cho xây tiếp ngôi nhà thứ 2 như mục tiêu đã đề ra.

Lần này cũng vừa ăn Tết xong là cặp vợ chồng lại khởi công tiếp. Ngôi nhà mới được xây to hơn để có thêm không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi cho gia đình và bạn bè. Lần xây căn nhà thứ 2, Mai Hiền đã rất tâm huyết say mê, suốt ngày lẩm nhẩm tính toán, đo đạt vẽ vời. Ngôi nhà lần này có bản vẽ hẳn hoi do chính tay Hiền vẽ rồi in thêm mấy bản nữa gửi thợ cho chắc.

Nhờ rút kinh nghiệm từ căn nhà trước nên lần này cả hai vợ chồng có sự chuẩn bị tốt, chỉn chu và bài bản hơn. Khâu thiết kế cũng được tính toán tỉ mỉ chi tiết. Khí hậu miền biển tuy nắng rát nhưng lại luôn có gió biển thổi mát quanh năm.



Để giảm nhiệt cho ngôi nhà, cặp vợ chồng này đã canh hướng xây thêm nhiều bông gió để lấy gió tự nhiên, chiều cao nhà và chóp mái cũng được nâng lên cao hơn giúp ngôi nhà luôn thông thoáng, dịu mát ngay cả trong mùa hè.

Toàn bộ nhà đều không dùng điều hoà vì cả hai vợ chồng đều nhất trí, nếu đã về quê thì phải hưởng gió biển, máy lạnh được loại khỏi danh sách thiết yếu. Những bông gió này đã không chỉ phát huy tác dụng hiệu quả mà còn giúp cho ngôi nhà tạo thêm nhiều điểm nhấn, nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Bản thiết kế của Mai Hiền.

Ngôi nhà này lớn hơn trước, diện tích sàn 90m², rộng 9m, dài 10m, cao chóp ngói 6,5m gồm: 1 gian sinh hoạt lớn, 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 gác áp mái suốt và 1 nhà kho.

Bên trong gian phòng chính rộng 36m² được chồng Mai Hiền tự chế 1 bàn ăn cỡ lớn đặt ở giữa để cả gia đình có không gian rộng rãi, thoải mái ăn uống, vui chơi sinh hoạt cùng nhau. Nhà có thêm nhiều phòng tha hồ đón tiếp mọi người đến chơi. Phía ngoài cũng xây thêm cụm công trình phụ liền kề căn nhà trước gồm 1 phòng phơi đồ và 1 toilet, phía trên đổ đan làm góc sân vườn nhỏ trên cao, tạo không gian uống trà hóng gió, nhìn được bao quát toàn cảnh ngôi nhà và khoảng sân phía dưới.

Tiếp đó nâng cấp hàng rào, bỏ lưới sắt B40 cũ, xây gạch block kiên cố bao quanh. Sân nhà được cán nền, lát gạch phẳng phiu để có khoảng sân rộng lớn cho cả nhà tha hồ vui chơi hoạt động thể thao, tiệc nướng ngoài trời và chỗ đậu xe ô tô rộng rãi.

Tổng chi phí để hoàn thành căn thứ 2 với các hạn mục nâng cấp là hơn 500 triệu.

Suốt 4 tháng trời ròng rã đi về ngược xuôi Sài Gòn - Xuyên Mộc, ngôi nhà đã được hoàn thiện với biết bao công sức của mọi người, ai cũng cố gắng để hoàn thành kế hoạch theo bản vẽ. Nhóm thợ cũng là dàn thợ xây từ căn thứ nhất nên giờ đã thạo việc.

Bố của Mai Hiền cũng trợ giúp con gái, tất cả phần sắt từ giàn mái, lan can đến cổng đều do chính tay ông hàn. "Ông cái gì làm được cũng muốn giành làm để mình đỡ tốn tiền thuê thợ. Tuy đã có tuổi nhưng vì thương con nên ông chẳng ngại bất cứ việc gì, nhiều lúc trời nắng thấy ông say mê hàn từng khung sắt mà chạnh lòng. Còn mẹ mình thì đã luôn giữ vai trò hậu phương vững chắc, nguồn động lực vô cùng to lớn để 2 đứa có thể vững tin biến ước mơ thành sự thật", Mai Hiền chia sẻ.

Phần vật tư xây dựng mình sử dụng nguồn đa phần trực tiếp từ địa phương, những mẫu nào không có thì phải tính toán thời gian đặt trước từ Sài Gòn về để kịp theo tiến độ.

Nội thất trong nhà tận dụng nhiều đồ tự làm tự chế để tiết kiệm chi phí, có nhiều đồ cũ được vợ chồng Hiền đi thu gom khắp nơi hoặc được mọi người cho tặng, một số đồ trang trí khác thì mua sưu tầm từ nhiều chỗ mỗi khi có dịp đi du lịch đâu đó.

Tuy vẫn còn có rất nhiều điểm sai sót nhưng lần này hai vợ chồng đều cảm thấy hết sức hài lòng khi những mục tiêu đề ra đều đạt được.

Rất nhiều bài học kinh nghiệm mới được tích luỹ để dành cho kế hoạch hoàn thiện giai đoạn 3 trong tương lai. Mảnh đất 1000m² hiện vẫn còn tới 1/3 diện tích phía sau đang tạm trồng rau trong khi chờ kinh phí.

Ở giai đoạn 3 này Mai Hiền cũng dự tính xây thêm 1 hồ bơi cho cô con gái đầu lòng 2 tuổi rất mê nước, một hồ cá nhỏ giữa vườn rau xanh được quy hoạch gọn gàng cùng đủ loại cây ăn trái, một nhà kính trồng đầy hoa và xương rồng hay căn nhà gỗ trên cây cũng đang là một phần trong kế hoạch được ấp ủ.

Ngôi nhà cùng khoảng trời bình yên giờ đây đã trở thành một nơi vô cùng lí tưởng cho cả gia đình thoải mái vui chơi nghĩ dưỡng mỗi dịp lễ mà không cần chen chúc ở những điểm du lịch đắt đỏ xô bồ. Hay bất cứ khi nào nhớ biển nhớ quê muốn xả stress hít thở không khí trong lành là vợ chồng Hiền lại xách ba lô lên đi.

Chạy ô tô theo đường cao tốc Long Thành chỉ mất vỏn vẹn 2 tiếng là đến. Mâm cơm gia đình lúc nào cũng đầm ấm quây quần chờ sẵn, những bữa tiệc nướng khói nghi ngút ngoài trời với đủ loại hải sản tươi ngon chẳng thiếu thứ gì.

"Điều mình đặc biệt thích nhất là cái khoảng lặng im lìm của đêm khuya tĩnh mịch, trong khung trời giữa 2 mái nhà và mấy chiếc đèn lồng huyền ảo, được ngồi nhâm nhi tách trà nóng, trò truyện ngắm trăng cùng những người yêu thương, mang lại cho ta một cảm giác thật sự nhẹ nhàng bình yên và sâu lắng đến lạ người. Mọi nỗi lòng đều muốn trãi ra, mọi muộn phiền đều như tan biến mất", Mai Hiền chia sẻ.

Theo Mai Hiền, bí kíp của cả 2 vợ chồng để có được ngôi nhà như ý là luôn nỗ lực không ngừng, tập trung vào mục tiêu, nắm bắt mọi cơ hội nhưng trên hết là tiết kiệm và tích luỹ.

Từ 1 miếng đất giá rẻ ban đầu được bố vợ giới thiệu đến nay bọn mình đã sỡ hữu thêm được một số bất động sản khác nữa tại nơi này. Khu vực biển Hồ Tràm đang phát triển mạnh dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng nên rất thu hút khách, tuy nhiên giá đất hiện nay còn tương đối rẻ là cơ hội tốt để mình đầu tư mang lại nhiều khoảng lợi nhuận cao.

Còn trong đời sống, vợ chồng Hiền cũng rất tiết kiệm, hạn chế chi tiêu những món đồ hiệu đắt tiền, cứ gom góp tích tiểu thành đại rồi nắm bắt cơ hội đầu tư sinh lãi kép. Mặt khác dĩ nhiên cũng đã rất nhiều lần 2 vợ chồng được nếm mùi vị trái đắng của thất bại nhưng sau đó cả 2 đều động viên nhau để cố gắng vượt qua, nhanh chóng rút ra bài học để xoay chuyển thành lợi thế.

