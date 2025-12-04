Đầu tư hay an cư? Vì sao Vinhomes Green Paradise là lựa chọn lý tưởng?

Áp lực giãn dân và đà tăng hạ tầng kéo dòng vốn dịch chuyển về phía biển

Từ đầu 2024 đến nay, TP.HCM bước vào chu kỳ tái cấu trúc không gian đô thị. Áp lực dân số khu trung tâm buộc thành phố phải mở rộng biên phát triển về hướng Nam - Đông Nam. Số liệu của Sở Giao thông Vận tải cho thấy lượng ngân sách phân bổ cho các dự án trục xương sống đi Cần Giờ tăng gần 22% so với cùng kỳ; trong đó các gói liên quan đến cầu Cần Giờ, trục Rừng Sác và tuyến kết nối khu đô thị mới đang được ưu tiên giải ngân.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: ACB Homes

Theo các chuyên gia tại Hội Môi giới BĐS Việt Nam, hạ tầng là biến số có tác động mạnh nhất đến kỳ vọng tăng giá bất động sản. Các khu vực sở hữu đường dẫn mới - đặc biệt là trục hướng biển - luôn ghi nhận biên độ tăng dài hạn tốt hơn mặt bằng chung thành phố. Đây cũng là lý do dòng vốn của nhà đầu tư cá nhân và quỹ đầu tư tư nhân bắt đầu rời khỏi thị trường cho thuê truyền thống để tìm các tài sản gắn với du lịch - sinh thái, hướng tới lợi suất trung - dài hạn.

Tại Cần Giờ, tốc độ tăng giá 10 năm qua đạt bình quân 12-14%/năm (theo dữ liệu từ DKRA), cao hơn mức trung bình 8-10%/năm của TP.HCM. Việc một dự án đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise được triển khai tại khu vực này vô hình trung trở thành "bản lề kỳ vọng" cho chu kỳ tăng giá tiếp theo.

Vinhomes Green Paradise: Dự án hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ hạ tầng mới

Vị trí của Vinhomes Green Paradise nằm trong vùng giao thoa giữa trục kết nối trung tâm và trục hướng biển. Khi cầu Cần Giờ hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Quận 7 tới khu vực dự án dự kiến rút ngắn còn khoảng 20-25 phút. Điều này đặt dự án vào nhóm "đô thị biển gần đô thị lõi" - mô hình hiếm gặp tại các thành phố lớn.

Dự án hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ hạ tầng mới. Ảnh: ACB Homes

Về mặt quy mô, Vinhomes Green Paradise được định hướng theo triết lý phát triển ESG++, kết hợp không gian sinh thái - tiện ích - công nghệ. Mô hình này khá tương đồng với các đại đô thị trên thế giới như Forest City (Malaysia) hay The Palm (Dubai), nhưng được điều chỉnh theo điều kiện địa lý Việt Nam để tăng khả năng khai thác thực tế.

Xu hướng an cư mới: Sống gần thiên nhiên nhưng không tách khỏi đô thị

Sự dịch chuyển của người dân khỏi trung tâm không chỉ xuất phát từ giá nhà tăng cao mà còn do áp lực môi trường sống. Trong khảo sát của Savills, 64% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chuyển ra xa 15-25 km nếu khu vực đó có môi trường tự nhiên tốt, mật độ xây dựng thấp và tiện ích đầy đủ.

Vinhomes Green Paradise hướng đến nhóm khách hàng này: gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài, người làm việc từ xa (remote work). Với mô hình "đô thị nghỉ dưỡng", cư dân sống gần biển nhưng vẫn tiếp cận đầy đủ hạ tầng dịch vụ: trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, không gian làm việc, khu thể thao.

Một điểm cộng cho mô hình đô thị biển này là biên độ tăng trưởng dân số dự kiến cao, nhờ xu hướng "chọn nơi sống trước - chọn nơi làm việc sau". Nhiều doanh nghiệp công nghệ đang có xu hướng mở văn phòng vệ tinh tại vùng ven, mở ra khả năng hình thành cộng đồng cư dân có năng lực chi trả cao.

Kỳ vọng tăng giá: Phân tích từ góc nhìn chu kỳ bất động sản

Phân tích theo mô hình chu kỳ 10 năm của CBRE Việt Nam, bất động sản ven biển thường trải qua 4 giai đoạn: tích lũy - tăng trưởng - điều chỉnh - tái tăng trưởng. Cần Giờ đang ở cuối pha tích lũy và bắt đầu vào pha tăng trưởng nhờ cú hích hạ tầng.

Nếu giữ nhịp độ giải ngân hiện tại, giai đoạn 2025-2028 có thể là thời điểm thị trường ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư cá nhân tăng tỷ trọng tài sản về khu vực.

Các nhà đầu tư tại sa bàn dự án. Ảnh: ACB Homes

ACB Homes cho biết tiêu chí quan trọng khi khách hàng cân nhắc dự án là pháp lý minh bạch, quy mô lớn, và khả năng tăng trưởng theo hạ tầng. Đây cũng là lý do Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang nằm trong nhóm ưu tiên của nhiều khách hàng.

Nếu đang tìm kiếm một dự án vừa có tiềm năng đầu tư dài hạn, vừa đảm bảo môi trường sống chất lượng, Vinhomes Green Paradise là lựa chọn đáng cân nhắc. Độc giả quan tâm có thể liên hệ ACB Homes để được hỗ trợ thông tin chi tiết và tư vấn chuyên nghiệp.

Vinhome.land tự hào là kênh tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, cập nhật chính xác các dự án bất động sản do chủ đầu tư Vinhomes phát triển trên toàn quốc, mang đến dịch vụ minh bạch – hiệu quả – tận tâm cho khách hàng cá nhân và nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH ACB Homes

Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Địa chỉ công ty: 49 Đường Số 4,Phường An Khánh, TP HCM

Văn phòng: T5-18 Manhattan - Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, TPHCM

Website công ty: https://vinhome.land

Website chính thức dự án: https://vinhomesgreen-paradise.vn/

Hotline: 0937.22.23.22