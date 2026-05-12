"Đấu trường" nhan sắc được số hóa

Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Hoàng Thành Media tổ chức – một trong những đấu trường nhan sắc quy mô lớn nhất quốc gia với bề dày 38 năm. LaSoong được phát triển nhằm đảm bảo vận hành toàn bộ hệ thốn phục vụ cuộc thi, từ tuyển sinh, tương tác, trải nghiệm Media liền mạch, truyền thông, đến bình chọn, và mua vé online tham dự các sự kiện trong chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tháng, trải rộng trên nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM.

Khác với các mô hình vận hành tổ chức sự kiện rời rạc trước đây, LaSoong được vận hành như "All-in-one", tích hợp toàn bộ hành trình của cuộc thi trên một hệ sinh thái duy nhất. Ngay từ giai đoạn đầu, thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến, trong khi khán giả trên toàn quốc có thể tham gia bình chọn chính thức cho các ứng viên, mua vé tham dự các đêm thi, các sự kiện, đồng thời tích lũy điểm thưởng và tương tác liên tục với cuộc thi thông qua website và ứng dụng (hhvn.lasoong.com, app LaSoong). Hệ thống bình chọn minh bạch, realtime, chống gian lận giúp tăng độ tin cậy và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ.

Ông Nguyễn Anh Hải, CEO TPI, khẳng định: "Để tạo ra niềm tin và sự minh bạch trong bình chọn, hệ thống sẽ xác thực người dùng. Các giao dịch đều được công khai, chạy qua cổng thanh toán của các đối tác hàng đầu Việt Nam và có tập tin nhật ký (log) hoàn toàn có thể truy xuất được".

Nhờ hệ thống giám sát này, tình trạng "bơm" phiếu ảo hay dùng phần mềm can thiệp kết quả được hạn chế tối đa. Đặc biệt, ông Hải tiết lộ người dùng không cần chờ đến đêm chung kết mới biết kết quả: "Trong quá trình mở cổng bình chọn, các thí sinh sẽ được cập nhật kết quả theo thời gian thực".

Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp hệ thống bán vé điện tử với mã QR động, quản lý sơ đồ chỗ ngồi realtime và check-in tự động, giúp tối ưu vận hành và loại bỏ hoàn toàn tình trạng ùn tắc, vé giả tại các sự kiện lớn. Toàn bộ dữ liệu người dùng, hành vi tương tác và giao dịch được ghi nhận tập trung trên một dashboard duy nhất, tạo nền tảng cho việc phân tích, tối ưu và tái khai thác cho các hoạt động tiếp theo.

Song song với vận hành sự kiện, LaSoong đóng vai trò là hạ tầng phân phối nội dung đa kênh, kết nối đồng bộ với hệ sinh thái truyền thông của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media, truyền hình VTV, FPT Play, các đối tác truyền thông, và các nền tảng số, giúp các tập truyền hình thực tế, đêm Chung khảo, Người đẹp Biển, và đêm Chung kết tiếp cận hàng triệu khán giả trên cả nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi, các nội dung hậu trường, hoạt động nhân ái và hành trình thí sinh được sản xuất thành series nội dung số, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và tạo ra lớp tương tác liên tục trước, trong và sau sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, LaSoong còn mở rộng giá trị kinh tế cho ngành tổ chức sự kiện thông qua hệ thống thương mại nội dung và loyalty tích hợp, cho phép bán vật phẩm, nội dung số và triển khai các chương trình tích điểm, giữ chân người dùng trong toàn bộ vòng đời sự kiện. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ mô hình "sự kiện một lần" sang mô hình "nền tảng có khả năng tăng trưởng và tích lũy dữ liệu dài hạn".

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đăng quang sẽ trở thành đại sứ cho các dự án số quốc gia, tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa thông qua nền tảng, đánh dấu sự kết hợp giữa nhan sắc, công nghệ và tầm nhìn phát triển dài hạn của ngành.