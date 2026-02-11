Dấu mốc 18 năm của Thuý Hằng, Thuý Hạnh từ khi mang bầu Suti và Bông đến hai biểu tượng của thời gian

18 năm trước, Cặp đôi siêu mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh mang trong mình hai sinh linh. 18 năm sau, họ mang trong mình ký ức, sự từng trải và một vẻ đẹp mà thời gian không thể lấy đi chỉ có thể làm sâu hơn. Sự lặp lại có chủ đích này không nhằm so sánh, mà tạo nên một hệ quy chiếu, để thời gian trở thành yếu tố được "mặc lên" cơ thể.

Bộ hình "Same Pose - Different Time" của Thuý Hằng - Thuý Hạnh được thực hiện như một thử nghiệm có chủ đích. Cùng một tạo hình, cùng bố cục, cùng tinh thần đối xứng, nhưng đặt ở hai thời điểm cách nhau 18 năm. Khi ấy, họ là hai người phụ nữ đang mang thai Suti và Bông. Hôm nay, họ trở lại với một diện mạo khác: điềm tĩnh, kiểm soát và ý thức rõ ràng về hình ảnh của chính mình.

Điều đáng chú ý là bộ hình không đặt nặng sự đối lập giữa "trước" và "sau". Thời gian ở đây không mang tính so sánh, càng không phải để chứng minh sự bền bỉ của nhan sắc. Nó được sử dụng như một lớp ngữ cảnh, giúp làm rõ hơn cách hai người phụ nữ bước vào thời trang ở mỗi giai đoạn sống.

Nếu ở bộ hình 18 năm trước, cơ thể được đặt trong trạng thái mềm mại, thì ở hiện tại, pose dáng được tối giản hoá để nhấn mạnh cấu trúc tạo hình chuẩn mực của high fashion. Các tư thế đối xứng, chuyển động được kìm giữ, ánh nhìn trực diện, tất cả tạo nên cảm giác kỷ luật thị giác thường thấy trên sàn runway hoặc trong các editorial quốc tế.

Trong thời trang cao cấp, hình ảnh không còn dừng ở việc ghi nhận khoảnh khắc, mà trở thành một cấu trúc thị giác được dàn dựng chặt chẽ. Same Pose - Different Time của Thuý Hằng - Thuý Hạnh được xây dựng đúng tinh thần đó: một bộ hình high fashion, nơi cơ thể, trang phục và ánh sáng cùng tham gia vào việc kiến tạo khái niệm về thời gian.

Styling của bộ hình được xây dựng theo tư duy kiến trúc. Áo lông trắng và đen với phom dáng gọn, đường cắt rõ, tập trung vào khối hơn là chi tiết. Lớp lông không mang tính trang trí, mà tạo ra bề mặt thị giác và nhịp chuyển động khi cơ thể thay đổi tư thế.

Bảng màu trắng và đen được sử dụng như một ngôn ngữ high fashion kinh điển. Trắng mở ra không gian ánh sáng, đen neo lại chiều sâu. Khi đặt cạnh nhau, hai sắc độ này tạo nên sự căng thẳng thị giác, yếu tố quan trọng trong hình ảnh thời trang cao cấp.

Không có logo, không có chi tiết gây nhiễu. Mọi yếu tố đều hướng về việc tôn vinh hình khối và thần thái, tinh thần cốt lõi của fashion editorial.

Ánh sáng, màu sắc và tinh thần runway

Thúy Hằng

Thúy Hạnh

Ánh sáng trong bộ hình được xử lý theo hướng sân khấu: sắc, tập trung và có chủ đích. Các khuôn hình đen trắng nhấn mạnh độ tương phản, làm nổi bật cấu trúc gương mặt và đường nét cơ thể. Trong khi đó, nền hồng phấn ở các khung hình màu được tiết chế để đóng vai trò phông trung tính, giúp bảng màu trắng, đen trở nên sắc sảo hơn.

Màu tóc bạch kim xuất hiện như một yếu tố đồ hoạ mạnh. Không mang tính làm mềm, sắc tóc này tạo ra độ "lạnh" cần thiết cho tổng thể, đưa hình ảnh ra khỏi vùng an toàn của thời trang thương mại, tiến vào địa hạt của high fashion đương đại.

Tất cả cùng tạo nên một tinh thần runway được đặt trong không gian studio, nơi mỗi khung hình đều mang tính trình diễn.

Với Thuý Hằng - Thuý Hạnh, lợi thế song sinh không được khai thác theo hướng nhân bản, mà như hai biến thể của cùng một ngôn ngữ tạo hình. Trong cùng một layout, mỗi người giữ một nhịp điệu khác nhau: một bên sắc lạnh, một bên mềm hơn, nhưng đều tuân thủ kỷ luật của fashion editorial.

Chính sự khác biệt tinh tế này giúp bộ hình tránh rơi vào sự lặp lại đơn điệu. Thay vào đó, nó mở ra nhiều lớp đọc: về cơ thể, về thời gian, và về cách người phụ nữ trưởng thành bước vào high fashion bằng sự điềm tĩnh và tự chủ.

Same Pose – Different Time không chỉ là một bộ hình kỷ niệm. Nó là một tuyên ngôn thẩm mỹ, nơi thời gian được đặt ngang hàng với trang phục như một yếu tố tạo hình. Ở đó, high fashion không còn gắn với tuổi tác, mà gắn với thần thái, cấu trúc và khả năng kiểm soát hình ảnh.

Trong thế giới thời trang cao cấp, mỗi chi tiết đều mang tính chọn lọc, bộ hình này khẳng định một điều: thời gian, khi được đặt đúng ngữ cảnh, không làm giảm giá trị hình ảnh, mà chính là thứ nâng tầm nó.

Photo Nguyễn Long Stylist Hoài An Trang Phục : An ST Makeup: Hương Nguyễn , Huyền Nguyễn , Tường Vy Hair: Thu Min Support: Việt Vũ, Đình Tú