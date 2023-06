Đâu là nơi lạnh nhất trên Trái Đất?

Nơi lạnh nhất thế giới từng được ghi nhận là tại một cao nguyên trên đông Nam Cực, nhiệt độ xuống thấp tới -98 độ C. Ted Scambos - nhà khoa học tại Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia Đại học Colorado-Boulder, người đứng đầu nghiên cứu cho biết rằng đây có thể là giới hạn về nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất.

Trước khi kỷ lục -98 độ C được thiết lập vào năm 2010, các nhà nghiên cứu đã đo được mức nhiệt -89 độ C tại Trạm Nghiên cứu Vostok, Nam Cực. Các nhà khoa học cho rằng với điều kiện thích hợp hơn, nhiệt độ tại trạm Vostok có thể chạm ngưỡng -96 độ C.

Kỷ lục về nơi lạnh nhất có người sinh sống được ghi nhận tại ngôi làng Oymyakon, phía đông Siberia. Nhiệt độ trung bình nơi đây là -50 độ C. Ngày lạnh nhất từng được ghi nhận là vào năm 1924, khi nhiệt độ giảm xuống -71,2 độ C.

Giữ kỷ lục về thành phố lạnh nhất trên thế giới là Yakutsk, Nga. Vào ngày 18/1/2023, thành phố này đã phá kỷ lục mới khi nhiệt độ giảm xuống -62,2 độ C - mức lạnh nhất trong gần 2 thập kỷ. Yakutsk cũng là thành phố lớn nhất được xây dựng trên lớp băng vĩnh cửu. Nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận tại thành phố này là - 64,4 độ C vào năm 1891.