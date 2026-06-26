Để có thể âm thầm đọc trộm tin nhắn, kẻ gian bắt buộc phải đăng nhập tài khoản của bạn trên một thiết bị máy tính hoặc điện thoại khác. Do đó, bạn cần đặc biệt cảnh giác nếu đột nhiên nhận được thông báo đăng nhập lạ mà bản thân không hề thao tác. Những dấu hiệu rõ ràng nhất bao gồm việc phát hiện tài khoản đang hoạt động trên một thiết bị không thuộc sở hữu của mình, hoặc các tin nhắn tự động chuyển sang trạng thái đã đọc, bị xóa hoặc thay đổi bất thường dù bạn chưa từng mở xem.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi lén lút, các đối tượng lừa đảo hiện nay còn nâng cấp quy trình hoạt động bằng cách lợi dụng danh tiếng của nền tảng. Chúng thiết kế các bài viết quảng cáo có giao diện cắt ghép logo tinh vi, mạo danh việc hợp tác với các tổ chức tài chính hoặc ứng dụng nước ngoài để tung ra chương trình nhận thưởng giả mạo.

Khi người dùng nhấp vào quảng cáo, hệ thống sẽ lập tức chuyển hướng đến các trang web độc hại có giao diện sao chép hoàn hảo trang đăng nhập của ngân hàng. Tại đây, kẻ gian sẽ thao túng tâm lý, dẫn dụ nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc tải các phần mềm không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt tài khoản và tiếp tục phát tán tin nhắn lừa đảo đến danh sách bạn bè. Bạn cần ghi nhớ rằng mọi chương trình khuyến mãi hay hợp tác chính thống đều được công bố công khai trên các kênh có tích xanh chính thức.

Ngay khi có sự nghi ngờ, bạn cần lập tức rà soát lịch sử truy cập trực tiếp trên ứng dụng điện thoại và thực hiện các biện pháp bảo mật theo bảng hướng dẫn dưới đây.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ các thiết bị đáng ngờ, việc tiếp theo là kích hoạt ngay tính năng bảo mật hai lớp. Lớp giáp này vô cùng lợi hại bởi ngay cả khi kẻ gian có được mật khẩu, chúng vẫn không thể đăng nhập thành công nếu thiếu mã xác nhận gửi về điện thoại chính chủ. Đối với những đoạn hội thoại chứa thông tin tuyệt mật, bạn nên tận dụng thêm tính năng ẩn trò chuyện bằng mã PIN để làm đoạn chat biến mất hoàn toàn khỏi danh sách nhắn tin thông thường.

Lưu ý quan trọng: Nguyên tắc bảo mật tối thượng là tuyệt đối không chia sẻ mã xác thực OTP cho bất kỳ ai. Các cơ quan chức năng hay ban quản trị nền tảng không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mã này qua tin nhắn. Ngoài ra, phiên bản sử dụng trên máy tính chuẩn chỉ được cung cấp tại địa chỉ duy nhất là zalo.me/pc, bạn tuyệt đối không tải tệp tin từ các tên miền lạ.