Dầu hạt ép lạnh và dầu hạt ép nóng, loại nào tốt cho sức khỏe?

Những phương pháp chiết xuất dầu hạt



Dầu hạt được nhiều gia đình tìm kiếm, sử dụng trong thời gian gần đây

Sử dụng dầu thực vật là thói quen của nhiều gia đình. Tuy nhiên, dầu từ các loại hạt như gấc, macca, óc chó, bơ … mới chỉ biết đến trong những năm gần đây và dần xuất hiện nhiều hơn trong căn bếp Việt.

Các loại hạt có kích thước tương đối lớn nên phương pháp ép lấy dầu cũng không giống như các loại hạt khác như gạo, đậu nành, lạc,.. đã rất thông dụng. Hiện nay các loại dầu hạt được chiết xuất với hai phương pháp cơ bản là ép lạnh và ép nóng.

Sự khác biệt giữa dầu ép lạnh và dầu ép nóng

Dầu hạt ép lạnh và ép nóng sẽ cho sản phẩm khác nhau

Ép lạnh và ép nóng là các phương pháp mà ở đó có sự tác động của nhiệt hoặc không. Cả hai phương pháp cùng đưa đến kết quả là lấy hết được lượng dầu có trong các loại hạt, tuy nhiên, vì quá trình sử dụng nhiệt khác nhau nên mang tới những khác biệt đặc trưng giữa dầu ép lạnh và dầu ép nóng.

Dầu ép nóng

Dầu ép nóng dễ sản xuất, hạn dùng dài

Loại dầu này được sản xuất bằng các máy có sử dụng công nghệ gia nhiệt để làm nóng sau đó ép tách dầu trong buồng ép. Lượng nhiệt được điều chỉnh tùy vào mục đích và công nghệ buồng ép. Nhiệt độ cao hay thấp ảnh hưởng rất lớn tới sản phẩm cuối cùng nhận được.

Ưu điểm của dầu hạt ép nóng là không cần phải rang, làm nóng nguyên liệu trước khi ép, sản phẩm có mùi thơm, ngậy, đồng thời bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên loại dầu thu được sau quá trình ép nóng lại có màu đậm hơn, các thành phần dinh dưỡng cũng thay đổi do nhiệt lớn đã làm biến đổi chất. Dầu hạt ép nóng cũng cần lọc nhiều lần mới có thể sử dụng, vì vậy nên cân nhắc sử dụng cho bà bầu và trẻ em.

Dầu ép lạnh

Dầu ép lạnh giữ được hương vị và dinh dưỡng của hạt trọn vẹn

Về bản chất, các loại hạt khi được đưa vào máy sẽ không cần trải qua quá trình ra nhiệt mà được trực tiếp ép lấy dầu. Quá trình ép cũng có sản sinh ra nhiệt nhưng được giới hạn ở mức độ cho phép (tùy vào từng loại hạt) để đảm bảo giữ được hương vị và dưỡng chất của hạt.

Ưu điểm của dầu hạt ép lạnh là do không sử dụng nhiệt nên giữ nguyên các chất dinh dưỡng có trong hạt, màu dầu rất trong, sánh và giữ nguyên mùi vị nguyên bản của các loại hạt tự nhiên. Dầu ép không có tạp chất và rất an toàn cho sức khỏe, vì vậy phù hợp với nhiều đối tượng. Nhược điểm của loại dầu hạt ép lạnh này là thường có hạn sử dụng không dài do sử dụng hạt tươi hoàn toàn không gia nhiệt, đồng thời nên sử dụng tốt nhất ở điều kiện nhiệt độ thường như trộn salad, dùng làm sốt chấm hoặc trộn vào cháo đã nguội cho bé dùng ngay…

Phân biệt dầu ép lạnh và dầu nướng

Dầu hạt óc chó Kunella Feinkost được nhiều gia đình tin tưởng sử dụng

Nhà sản xuất dầu óc chó Reines Walnubol hướng dẫn phân biệt dầu ép lạnh và dầu nướng như sau:

Về hình thức: Dầu ép lạnh sẽ hoàn toàn trong, sánh, dầu ép nóng màu tối, đục hơn do có sử dụng nhiệt.

Quy định bảo quản: Dầu ép nóng sẽ có hạn sử dụng dài hơn, có thể bảo quản được lâu hơn sau khi đã mở nắp. Dầu ép lạnh có thời gian sử dụng ngắn, do đó cũng sẽ được đóng chai với dung tích nhỏ hơn để tiện sử dụng.

Cách sử dụng: Dầu ép lạnh không thể dùng cho các món chiên xào sử dụng nhiệt độ nấu cao do ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng. Dầu ép nóng ngược lại không hạn chế việc sử dụng. Dầu ép lạnh có thể dùng trong các món nguội, thêm vào thức ăn sau khi đã chế biến để gia tăng hương vị, dinh dưỡng.

Với dầu ép nóng, cần xem rõ độ tuổi sử dụng, tránh tình trạng không hấp thụ được gây khó tiêu, thừa chất.

