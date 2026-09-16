Đậu Hà Thảo Chi giành Á quân Tìm kiếm Gương Mặt MC Nhí Truyền hình mùa 2

Đêm chung kết Tìm kiếm MC Nhí Truyền hình 2026 diễn ra vào tối 12/9 tại sân khấu ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam, quy tụ 25 thí sinh tranh tài. Chương trình có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt như MC Thảo Vân, MC/ Ca sĩ Phan Anh, MC Tuấn Tú, Á hậu Lương Hoa Đan, Nữ hoàng Tài năng Kim Huyền Sâm cùng nhiều gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực chuyên môn và nghệ thuật.

Đậu Hà Thảo Chi lựa chọn câu chuyện về những người lính đã hy sinh trong chiến tranh làm trọng tâm cho phần thi của mình.

Tại vòng thi cuối, các thí sinh không chỉ thể hiện khả năng dẫn chương trình mà còn xây dựng những phần thi có chủ đề riêng, kết hợp nhiều hình thức biểu đạt nhằm thể hiện tư duy nội dung, khả năng làm chủ sân khấu và kết nối với khán giả.

Phần thi của Thảo Chi được mở đầu bằng cuộc chia tay giữa người mẹ và người con trước ngày ra trận, với lời hẹn “Khi đất nước hòa bình... con sẽ về.” Từ câu chuyện ấy, Thảo Chi dẫn dắt khán giả đến hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau nhiều thập kỷ, qua đó khắc họa những cuộc đời và lời hẹn trở về còn dang dở.

Tiết mục tiếp tục chuyển sang câu chuyện của thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình, nhấn mạnh giá trị của những điều tưởng như bình thường và trách nhiệm gìn giữ thành quả mà thế hệ trước đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, sự hy sinh. Phần thi khép lại bằng ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” như một lời nhắn gửi về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

Thảo Chi khoe giọng hát ngọt ngào trong giai điệu của Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Chương trình Tìm kiếm Gương Mặt MC Nhí Truyền hình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, Truyền hình cáp Hà Nội phối hợp cùng Đỗ Anh Media & Entertainment thực hiện. Sau thành công của mùa đầu tiên vào năm 2025, cuộc thi tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Năm nay, chương trình trở lại với phiên bản mới mang tên KIDS+, mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều lứa tuổi.

Thông qua các vòng thi, chương trình tạo môi trường để các thí sinh thể hiện khả năng dẫn dắt, biểu đạt, xử lý tình huống và xây dựng nội dung trên sân khấu. Việc kết hợp giữa kỹ năng MC và khả năng sáng tạo nội dung cũng giúp các phần thi tại mùa 2 có nhiều cách tiếp cận đa dạng hơn.

Ảnh: BTC cung cấp

PV